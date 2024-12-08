سوريا وسقوط الأسد: ملاحظات أولية

لعلنا نبدأ حيث انتهي المشهد وظهرت الرسالة التي حملها السقوط والهروب واضحة في فكرة الخوف، هذا الخوف الذي قال عنه نجيب سرور أنه “قواد فحاذر ان تخاف”..

في الخلفية السؤال كيف حكم هذا النظام كل تلك السنوات؟ وهل ظل في الحكم بصورة “الطغيان” التي رسمت عبر عقود، والتي تحولت إلى شبح ظهر حجمه واضحا في سرعة وسهولة السقوط. كيف تآكل النظام وظل محافظا على الصورة الخارجية للقوة والسلطان وكأنه تحول إلى “صورة دوريان جراي” حيث حافظ أمام الخارج على صورة القوة في حين كان يتهاوى داخليا بشكل مستمر ويتآكل ويقزم، وعندما بدأ الحراك ضده بدأ تأثير سحر الصورة في الاختفاء، والقبح في الظهور، وساهم التآكل في السقوط السريع وغير المتوقع حتى لدي معظم المتابعين والأطراف المعنية.

لعل البعد الثاني المهم في السقوط تمثل في الكراهية التي عبرت عنها كل صور الفرحة من التراجع والسقوط المتدرج والسريع خلال أيام في الشوارع والسجون وحتى في القصور الفارغة من سطوتها، وهي الفرحة التي عكست واقع الظلم والكراهية.

أوضاع عبرت عن نفسها مع تصور وجود “قبضة” قوية للحكم من شأنها ان تعبر عن نفسها بقتال شديد ودفاع مستميت ان لم يكن عن الدولة فعن النظام، وان لم يكن في كامل نطاق سيطرة النظام فعلي الأقل في العاصمة دمشق. ولكن، مثل أشياء أخري، ظهر واضحا ان تلك الصور المفترضة هشة وغير حقيقية وخاصة في مواجهة تسليم وفرار الجنود داخل وخارج حدود سوريا. هذا التفكك بدوره ساعد في تفرق الحلفاء، باعتبار ان نظام لا يجد من يدافع عنه في الداخل، حتى من قواته المسلحة، لا يملك أبجديات البقاء وأسباب الصراع الخارجي من أجله.

تسريبات أخيرة

ينقلنا ما سبق إلى البعد الثالث حيث تفرق الحلفاء كما تفرق الجند وفر الرئيس وأسرته.

تسريبات أخيرة قبل السقوط أشارت إلى محاولة الأسد الوصول إلى لحظة مفاوضات ودستور جديد، أو على الأقل خروج آمن. لا يبدو ان الردود كانت في صالح الأسد والنظام، خاصة وأنها تحركات جاءت على طريقة القليل جدا والمتأخر جدا بالنظر لما كان يحدث على الأرض من انسحاب الجنود وتقدم قوات المعارضة المسلحة. ومع الحديث عن رفض بعض الدول تقديم الدعم العسكري، وغياب الدعم القادر على إيقاف التقدم أو عكس مسار الأحداث من إيران وروسيا، بدأ واضحا مع غياب الأسد عن المشهد وحديث سفر العائلة إلى روسيا أنه انتصر لخيار الخلاص الفردي والخروج الآمن له دون حسابات تخص الدولة أو من أحاط به من أفراد وقوات. دروس أخري تظهر في صورة عتاب غير مباشر في تصريحات أفراد في الحكومة عن معرفة خبر سقوط النظام أو فرار الأسد من الأخبار، وكيف تم تجهيل القوي المحيطة من أجل الأمن الشخصي والعائلي.

وعلى هامش تلك الأبعاد الأولي ينقلنا المشهد إلى صور متفرقة من لحظات سقوط وتحرر سجناء ولقاء يعد عقود. وفي وسط كل ما يحدث ومع تكرار مشاهد إسقاط تماثيل الأسد الأب يصبح السؤال المنطقي هل كان يتم بناء كل هذه التماثيل لإسقاطها ووضع كل تلك الصور لإحراقها وبناء كل تلك السجون لتجسيد الظلم وفتحها في لحظة السقوط والفرار؟.

يحملنا ما سبق من حديث الظلم والكراهية، وفرح إسقاط التماثيل وإعلان إسقاط النظام، للنظر بعمق فيما تحمله المشاهد من قصص المظالم والدعوات التي ترفع الي الله علي طريقة الطفل السوري الشهير الذي قال منذ سنوات أنه سيخبر الله كل شيء.

يبرز المشهد حجم الضحايا وامتداد الوجود من السجون إلى خارجها، ومن داخل الوطن إلى خارجه. كما تبرز كيف وقف النظام لسنوات بوصفه جدار صلب، وظهر في لحظات السقوط بوصفه بيت من ورق لم يصمد إلى الأبد كما تصور الأسد ولكنه سقط إلى الأبد ماديا ومعنويا كما يشير العديد من السوريين في تعليقاتهم.

في نهاية تلك المشاهدات الأولية يمكن القول ان مشهد السقوط يوجب الاحتفال، كما يوجب ما بعده القلق.