ترتيبات ما بعد العدوان.. ماذا نحن فاعلون؟

أخطر ما ينتظر القضية الفلسطينية والوطن العربي بشكل عام عقب نهاية العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة هي الخطط التي يرتبها الكيان المحتل وحلفاؤه في الخفاء وبداخل الغرف المغلقة أحيانًا، وبمشاركة عربية- خفية- في أوقات أخرى.

آخر تلك الخطط كان ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الجمعة الماضية عندما كشف عن إصداره تعليمات للجيش الأمريكي بإنشاء رصيف بحري على حدود غزة لتلقي المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها من الاحتياجات المعيشية التي تمنعها إسرائيل عن أهل القطاع المحاصر.

بايدن أكد لأعضاء الكونغرس الأمريكي بأن الجيش سيبدأ ما سماه “مهمة طارئة” على سواحل غزة لإنشاء هذا الميناء.

تغييرات جغرافية مقلقة:

هذا التغيير الجغرافي والسياسي الذي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية شريكة العدوان منذ يومه الأول إقامته بهذا الميناء لا يمكن التعامل معه بنية حسنة، ولا يمكن قبول فكرته تصديقًا لتصريحات الإدارة الأمريكية عن المساعدات الإنسانية، فالموقف الأمريكي لم يكن يومًا مهتمًا بأهل غزة، ولا بالشؤون الإنسانية، بل كان شريكًا بالدعم والمساندة لكل أكاذيب المحتل، بداية من الحديث عن قتل المقاومة الفلسطينية للأطفال، ومرورًا باتهام حركة حماس بتفجير المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين، وغيرها من صور تزييف الحقائق.

ومع ذلك فإن الشكوك الطبيعية والمشروعة حول الميناء المنتظر لا تستند فقط للموقف الأمريكي الشائن والمنحاز لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، بل إن المتابعة الدقيقة لوسائل الإعلام الدولية طوال الأيام الفائتة تكشف عن ترحيب إسرائيلي بفكرة الميناء، فقد رحب مسئولون في الحكومة الإسرائيلية وفي جيش الاحتلال بالخطوة الأمريكية وكأنها فتح عظيم، بما يكشف الترتيبات التي جرت في الخفاء، ويؤكد أن الخطوة المخيفة والمرتقبة لا يمكن بأي حال أن تصب في خانة مصلحة الشعب الفلسطيني، أو تسهل من إدخال المساعدات، حتى لو ظهر أن هذه المسألة هي الأصل فيما يتعلق بالميناء الأمريكي الجديد.

خطر على مصر وفلسطين:

في التصريحات الأمريكية عن الميناء المنتظر ما يوحي بترتيبات تمت بالاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن مرحلة ما بعد العدوان، وفيما يبدو فإن الترتيبات ستعتمد على هذا الميناء مستقبلًا ليكون بديلًا لمعبر رفح المصري، في محاولة لأن تصبح روح قطاع غزة في يد أمريكا وإسرائيل، ويصبح الغذاء والدواء وكل ما تستلزمه المعيشة اليومية للفلسطينيين في يد الاحتلال، يمنحه ويمنعه ليزيد من الحصار المفروض على القطاع، ويرسخ من القيود التي يضعها على حياة الشعب الفلسطيني، ويحاصر قوى المقاومة من كل الاتجاهات، ويسيطر على سواحل غزة التي تخشاها إسرائيل وتشك بأنها وراء الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية من الخارج.

من الناحية الأخرى فإن الميناء المنتظر يشكل خطرًا فادحًا على حدود مصر مع قطاع غزة، فلأول مرة تصبح هناك قوة مسلحة أجنبية على الحدود المصرية مع القطاع، ثم إنها ضربة مؤكدة لمعبر رفح بين الحدود المصرية وغزة، بل ضربة لكل المنافذ الجغرافية التي تربط الدولة المصرية بالحدود الفلسطينية.

صمت عربي دائم:

في كل الترتيبات الأمريكية الإسرائيلية لمرحلة ما بعد العدوان على غزة يبدو الصمت العربي هو السائد دائمًا، فليس هناك دولة عربية واحدة تحاول التدخل أو تسعى للوجود والحفاظ على دور مهم في المستقبل، بل إنه ليس هناك دولة واحدة تضغط من أجل احترام حق الشعب الفلسطيني في اختيار مستقبله بنفسه، ورفض كل صور الوصاية التي يمارسها الاحتلال وشركاء العدوان فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.

المفاجأة المثيرة للدهشة فيما يتعلق بالميناء الأمريكي المنتظر، ومع ما يفرضه من تهديد للأمن القومي العربي، وحصار جديد للشعب الفلسطيني هي ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أن إدارة بايدن قد حصلت بالفعل على موافقة عدد من الدول العربية التي لم تسمها، وهو ما يعني أن بعض الأنظمة العربية لا يكتفي بالصمت فقط بل تدعم خطط ما بعد العدوان التي تجهزها إدارة بايدن، حتى لو كانت على حساب القضية الفلسطينية أو أضرت بمصر وحدودها بشكل سافر لا يقبل التأويل.

الميناء بديل لاحتلال محور فلاديلفيا:

المؤكد حتى الآن هو أن فكرة الميناء الأمريكي ستكون هي البديل الذي ارتضته إسرائيل لكي لا تفكر في احتلال محور فيلاديلفيا، صلاح الدين، ففيما يبدو تراجعت إسرائيل عن فكرة وجود جيش لها في هذا المحور الحيوي على الحدود المصرية، ووافقت على وجود قوات أمريكية تحاصر السواحل الفلسطينية، وتكون قريبة في نفس الوقت من المحور الذي يمتد بطول 14 كيلو مترا بين مصر وقطاع غزة، ويتاخم البحر المتوسط الذي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية إقامة الميناء عليه.

في الترتيبات المقبلة -التي تأتي بطلب إسرائيلي وتنفيذ أمريكي واضح- ما يدفع للتساؤل حول الموقف العربي، وعن إمكانية أن يكون العرب طرفًا مباشرًا فيها، رغم أنه ليس هناك حتى الآن ما يوحي باهتمام أو قدرة عربية على القيام بدور فاعل في مرحلة ما بعد حرب الإبادة، والمؤسف أن أحدًا من المسؤولين العرب لم يعلق حتى الآن بكلمة واحدة على سبيل الرفض أو حتى الاستفهام، سواء فيما يتعلق بالميناء الأمريكي الجديد، أو ما يرتبط بترتيبات تجري في الخفاء بين دول العدوان لترتيبات تسعى لفرضها فرضًا لا على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها.

الأمر الأكيد أيضًا أن المشاركة الرسمية العربية في أي مداولات أو ترتيبات يتم تجهيزها في الغرف المغلقة هو خصم جديد من الموقف السياسي للأنظمة وهو الموقف الضعيف أصلًا، فضلًا عن أنه يضيف مزيدًا من الاهتزاز والتشكك في صورتهم أمام الشعوب العربية الغاضبة مما يجري في غزة، ثم قبل هذا وبعده فإن اتفاقات الظلام البعيدة عن الشعوب وحقها في المعرفة هي إضرار يرقى لدرجة التعمد بالقضية الفلسطينية وأبنائها ومستقبلها.

المطلوب الآن وليس غدًا: رفض فكرة الميناء الأمريكي الجديد، والإصرار على أن تمر المساعدات الإنسانية لأهل غزة من خلال معبر رفح المصري، ثم السعي بشكل جاد وحقيقي لكي يكون العرب طرفًا أصيلًا في كل الترتيبات التي تجري لمرحلة ما بعد نهاية العدوان، والأهم أن تكون كل الترتيبات معلنة للشعوب، تلك التي أقصتها النظم العربية من المعركة، وقيدت حركتها، وصادرت صوتها، فظهرت مواقفها بهذا الشكل المهتز والمهتريء والمخزي.