حديث المجاعة.. بين البر والبحر والجو

على مرأى ومسمع العالم، يمارس الأمريكيون هوايات هوليوود السينمائية، في جو وبحر قطاع غزة، تحت عناوين الإنسانية والأخلاق والمساعدات والإنقاذ، وغير ذلك من كل معاني العطف والرقة والحنان، وما على العالم إلا أن يُصدق، أن أصحاب الباع الطويل، والتاريخ الزاخر، بكل معاني الإجرام والعبودية والقتل والدمار، أصبحوا بين عشية وضحاها صناع سلام، أو دعاة وئام، أو وسطاء عدولا، يمكن الوثوق بهم، أو الاطمئنان إليهم، أو حتى الاعتماد عليهم في الأزمات والنكبات.

فجأة، ودون سابق إنذار، وجدنا الرئيس الأمريكي وإدارته، يتحدثون عن إرسال طائرات إغاثة لإسقاط وجبات غذائية على القطاع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعب غزة، الذي أنهكه الجوع والعطش والأمراض، ثم فجأة ودون تمهيد أيضا، فوجئنا بالرئيس الأمريكي وحاشيته يقررون إنشاء رصيف عائم بالقرب من شواطئ غزة لاستقبال السفن المحملة بمواد الإغاثة، بعد تزايد أعداد الوفيات بين الأطفال نتيجة الجوع، وارتفاع نسبة الأمراض، نتيجة سوء التغذية وانعدام الأدوية.

دعاية هوليوودية

لا أحد يخالف في أننا أمام عملية هوليوودية دعائية مكشوفة، تتعارض فيما هو معلن، من أوجه عديدة، يمكن إجمالها في التالي:

أولا: هناك ما يصل إلى 2000 شاحنة محملة بالغذاء والدواء، تقف على الحدود المصرية، مع مدينة رفح الفلسطينية، تنتظر الإذن لها بالدخول، وهو الإذن الذي لن يتطلب أكثر من اتصال هاتفي يجريه الرئيس الأمريكي مع القيادة في كل من مصر وإسرائيل.

ثانيا: إذا علمنا أن المواد الغذائية المحملة داخل آلاف الشاحنات المبردة، قد فسدت، خلال الأشهر الخمسة الماضية، نتيجة توقفها عدة أسابيع دون السماح لها بدخول القطاع، فإننا سندرك أن هذا الموقف اللاإنساني، مقصود في حد ذاته، والأسباب في ذلك كثيرة.

ثالثا: أعتقد أن المنطق يحتم إدخال مئات وآلاف الشاحنات المتوقفة على الحدود، بدلًا من إرسال طائرة للاستعراض وإلقاء الحمولة في البحر أحيانًا بذريعة الخطأ، أو على رؤوس الجوعى بذريعة أعطال المظلات، أو إرسال سفينة للتصوير وتسجيل المواقف التي لن تقنع أحدًا، ولن تسمن أو تغني من جوع.

رابعا: ليس سرًّا أن الهدف الواضح من تلك الممارسات السينمائية، هو استخدامها أدلة سوف يتم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة، بأن نظام الكيان الصهيوني لا يمانع في إرسال مواد إغاثة، ومن ثم فهو بريء من تهمة الإبادة الجماعية.

خامسا: في الوقت الذي تُسقط فيه طائرات الولايات المتحدة، المواد الغذائية على سكان غزة، تُسقط فيه بالتزامن طائرات أخرى، أمريكية أيضا، قذائف وصواريخ على سكان القطاع، في مفارقة غريبة وشاذة، لا يستوعبها العقل ولا يقرها المنطق، مع تأكيد أمريكي طوال الوقت، على ضرورة إمداد كيان الاحتلال بالسلاح.

سادسا: نظرًا إلى التاريخ الأمريكي والغربي، بشكل عام، فيما يتعلق بالتآمر على دولة فلسطين، وعلى العالم العربي ومقدراته، فإن وجود رصيف بحري على شاطئ غزة -صناعة أمريكية وعسكرة إسرائيلية- أمر يثير الريبة وعدم الاطمئنان، بشأن نية هؤلاء وأولئك في استخدام الرصيف مستقبلًا، في ضوء ما تحدث عنه زعماء الكيان الصهيوني تحديدًا من مخططات تهجير قسري للفلسطينيين إلى بعض دول أوروبا.

سابعا: ثبت بالدليل القاطع أن شاحنة المساعدات الواحدة، يمكنها أن تحمل أكثر مما تحمله طائرة الشحن الصغيرة التي شاهدناها رأي العين، فضلا عن أن النقل البري أقل تكلفة، كما أن التعامل على أرض الواقع أثبت أن الإغاثة بالشاحنات أكثر أمانًا، وهي أمور تثير العديد من علامات الاستفهام حول الهدف من إغلاق معبر رفح البري، -بالتراضي بين جميع الأطراف- حتى شاعت المجاعة بين أبناء القطاع.

المخطط حقق أهدافه

على أية حال، يمكننا القول، إن مخطط تجويع شعب غزة، حقق أهدافه بنجاح منقطع النظير، بعد فشل تحقيق الهزيمة العسكرية، ذلك أن أي متشائم لم يكن يتوقع معاناة أي بقعة في العالم من المجاعة في القرن الـ21 لأي أسباب، مناخية كانت أو اقتصادية، فما بالنا إذا كانت المجاعة التي نحن بصددها، نتيجة حصار من فعل البشر، بتواطؤ دولي واضح وصريح، لم تفلح معه أي صرخات استغاثة، نتيجة غياب الضمير الإنساني، وهيمنة الصهيونية على مراكز اتخاذ القرار، في العالمين الغربي والعربي على السواء.

الحقيقة المؤكدة، هي أن سينما هوليوود كانت حاضرة في المشهد الغزي، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني هناك، وذلك بالإعلان عن رفض قتل المدنيين تارة، ثم المطالبة بخفض عدد القتلى بشكل يومي تارة أخرى، ورفض التهجير القسري تارة، ثم المطالبة بتدمير المقاومة تارة أخرى، وغض الطرف عن قصف المستشفيات، وتدمير المنازل، والمدارس، ومراكز الإيواء، وسيارات الإسعاف، وفرق الإنقاذ، ثم بعد ذلك الدعوة إلى إمداد القطاع بالغذاء!! بعد أن ارتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد على 31 ألفًا، وعدد المصابين إلى ما يزيد على 71 ألفًا.

المراقب للأحداث من خلال مجرياتها في القطاع، سوف يكتشف أننا أمام الهمجية الأمريكية المعتادة ليس أكثر، بدءًا من إبادة الهنود الحمر، واستخدام الأفارقة عبيدًا، مرورًا بجرائمهم في فيتنام وهيروشيما وناغازاكي، وحتى الإبادة في أفغانستان والعراق، ثم جاء العدوان على شعب غزة، واستخدام “الفيتو” السيّئ السمعة ثلاث مرات متتالية، في مجلس الأمن الدولي، لنتأكد أن شيئًا لم يتغير في السلوك الأمريكي.

نحن أيضا أمام امتداد للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والعرب، المسجلة في وثائق الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية وما أكثرها، نحن أمام الاستعمار الغربي الذي لا يريد أن يتحلل من أوزار وآثام الماضي، بكل ما يحمل من عنصرية وكراهية واستعلاء، كما أننا أيضا أمام آفة العرب المزمنة، الممثلة في عدم الاستفادة من تجارب الماضي، وعدم قراءة التاريخ، أو بمعنى أدق: الكفر بالعروبة وحقوق الجار، والتنكر للأخوة والإسلام، بتأثير بريق سينما هوليوود تارة، والرعب من البيت الأبيض تارة أخرى.