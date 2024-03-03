حصار الغضب.. “لأن نصف شعبنا ليس له لسان”

في مشهد التضامن العالمي الشعبي المذهل مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة الجريح ما يدعو إلى الفخر، وفي تواصل واستمرار هذا الدعم رغم بلوغ العدوان الإسرائيلي المجرم شهره السادس ما يؤكد قيمة الإنسان والإنسانية التي تجمع البشر في كل مكان، وتوحدهم نحو قيم كبرى كالعدالة والحرية والاستقلال والحق في الحياة.

بكل الحسابات الجادة فإن مظاهرات الشعوب التي تجتاح دول الغرب في أمريكا وأوروبا لم تكن منذ بضعة أشهر مضت أكثر من حلم لا يمكن تصديقه، فامتلاء مدن وعواصم العالم بالمتظاهرين الداعمين للحق الفلسطيني، ثم غزو الأعلام الفلسطينية للعالم بهذا الشكل الذي نراه يوميًّا على شاشات التلفزيون أمر يدعو إلى الدهشة والانبهار، وتطور مدهش لا يمكن تجاهله في مقبل الأيام، وعلى درب النضال الشعبي حتى الوصول إلى دولة فلسطين المستقلة والمتحررة من الاحتلال، وعاصمتها القدس.

حضور غربي وغياب عربي

بمتابعة المشهد العالمي بدقة فإن مشاعر الفخر بنضال وضغوط الشعوب الغربية على قادتها رفضًا لحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل على غزة، يقابلها شعور بالغضب تجاه حكام الأمة العربية الذين حاصروا أصوات شعوبهم وقطعوا ألسنتهم، وفرضوا عليهم الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وكل قواعد الاستبداد لمنعهم من الخروج إلى الشوارع دعمًا لفلسطين وشعبها، ورفضًا للعدوان وداعميه، وتأكيدًا أن شعوب الأمة ما زالت حية ولم تمت.

فبينما تحصل الشعوب الغربية على حقها في التعبير الحر عن الرأي في قضية لا تخصهم ولا ترتبط بمصالحهم بشكل مباشر، ويعلو صوتهم ليلًا ونهارًا، وتمتليء بهم الشوارع والميادين ومحطات القطارات وقاعات المؤتمرات، يفرض حكام الأمة الرسالة الخالدة ذاتها- كما علمونا- كل صور القهر والقمع على الناس، ويحشدون كل أجهزتهم الأمنية لمنع المظاهرات والاحتجاجات الداعمة لفلسطين، لتتحول رسالتهم الخالدة لشعوبهم إلى مجرد صيحات من جنود الأمن الذين يحاصرون الشوارع ويصادرون الأفكار ويلاحقون الناشطين وينشرون الخوف في كل مكان.

في جريمة منع التظاهر وكتم الأنفاس وحصار الشعوب خصم مؤكد من القوة العربية، بل ومن قدرة الحكام على الفعل والتأثير، فليس هناك تقدير سياسي يمكن أن يحصل عليه قائد غير مدعوم من الجماهير التي يمثلها، ثم إنه ليس هناك ما يثير مخاوف الدول الداعمة للعدوان على مصالحها في المنطقة العربية ما دام هناك من يسيطر على غضب الجماهير ويحجمه ويمنعه من الخروج إلى الشوارع.

توحش الاستبداد

رغم ثورات الربيع العربي التي دعت إلى الحرية والديمقراطية وقدّمت الكثير من التضحيات، فإن أكثر ما يلفت الأنظار في قصة المنع المزرية هو توحش الاستبداد في المنطقة العربية بشكل أكبر بكثير من مراحل تاريخية سابقة، فلم يحدث أبدًا أن تم حصار الصوت الشعبي العربي فيما يتعلق بالقضايا القومية بهذا الشكل الفج، بل كانت أصوات الجماهير العربية حاضرة دومًا في تلك القضايا، وكانت الشوارع العربية تضج بالمظاهرات والاحتجاجات الداعمة لقضية فلسطين تحديدًا، وكانت القوى السياسية والنقابية والطلابية العربية هي الأكثر حضورًا وإشراقًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، ورغم أن الاستبداد كان هو الحاكم لكل الدول العربية على مدار تاريخنا الحديث، فإن المنع القاسي المفروض الآن على الشعوب لم يحدث أبدًا في أي مرحلة تاريخية، وعلى الرغم من أن المواقف الرسمية العربية لم تكن دومًا معبرة عن طموحات الشعوب، فإن حق الناس في التعبير كان مصونًا بدرجة مقبولة، ولا سيما في كل ما يتعلق بفلسطين وقضيتها.

في حسابات التأثير تبدو الشعوب العربية هي الأكثر حضورًا، وهي الوحيدة التي يمكنها تحريك المشهد الجامد والبائس والمستسلم الذي تعيش فيه وترتضيه الأنظمة العربية، وهي فقط في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الصراع مع المحتل الإسرائيلي التي يمكن اعتبارها عامل القوة الإضافي والحاسم، هذا العامل الذي خصمه الحكام من كل الحسابات خوفًا على عروشهم وعلى استقرار أنظمتهم الهش، وحاصروه بأجهزتهم الأمنية، وغيبوه ظلمًا وقهرًا عن معادلة الصراع بعد أن ارتضوا أن يكون حضورهم على هامش القضية برمتها، مجرد أصوات في الفراغ، وبيانات في الفضاء الإلكتروني وعلى الشاشات، ووسطاء في معركة هم بحقائق التاريخ والجغرافيا في القلب منها.

المؤكد أنه في إعلان غضب الشعوب العربية في الشوارع -الذي تحاصره الأنظمة العربية- ما يردع الدول الداعمة للعدوان، ويهدد مصالحها، ويبعث برسالة إلى كل الأطراف مضمونها الذي لا يقبل الالتفاف: الشعوب تحاصر ظلمكم وتجبركم، بعد أن ظهر الوجه الاستعماري البغيض وعاد إلى الواجهة بعد سنوات من التحرر، وبعد أن انكشفت كل شعارات الدفاع عن استقلال الشعوب التي ثبت أنها مجرد أوهام وأكاذيب من إدارات فقدت مصداقيتها تمامًا بعد أن سقطت سقوطًا ذريعًا في معركة الإنسانية والحق في الحرية، وقد بات حصاركم في المستقبل مهمة مقدسة ستخوضها الشعوب بكل الأدوات المتاحة.

الديمقراطية طرف في المعركة

بالإضرار بالقضية الفلسطينية عبر حصار مشدد فرضته الأنظمة العربية على كل صور التحرك الجماهيري في الشارع، ومع خصم قوة الشعوب من المعادلة عبر استبداد غاشم، أضحى الحديث عن الديمقراطية وتأثيرها وأهميتها في دعم كل القضايا واضحًا كالشمس، فلو امتلكت الأمة العربية أنظمة ديمقراطية لامتلأت الشوارع والميادين بالملايين من البشر، تحاكم العدوان ومؤيديه، وتزلزل الأرض تحت أقدام كل الشركاء في الإبادة الجماعية، ولأصبح للحكام العرب أنفسهم تأثير أكبر في الأحداث مدعومًا بشرعية جماهيرية حقيقية، أما في غياب الديمقراطية فإن المشهد البائس سيستمر: شعوب غربية نبيلة تحتشد بمئات الآلاف في الشوارع، وأخرى عربية مقيدة ومحاصرة ومهددة بالسجن إذا قررت كسر الحصار والهتاف لفلسطين، وكأننا نتذكر ما قاله الشاعر الكبير الراحل نزار قباني:

يا سيدي السلطان

لقد خسرتَ الحربَ مرتين

لأن نصفَ شعبِنا ليس له لسان

لقد خسرتَ الحربَ مرتين

لأنك انفصلتَ عن قضية الإنسان