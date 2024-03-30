مآلات تصريحات كوشنر عن تهجير سكان غزة وعلاقتها بالانتخابات الأمريكية

عاد جاريد كوشنر صهر ترمب المدلل إلى الواجهة من جديد بتصريحات خطيرة أدلى بها مؤخرا لجامعة هارفارد، يقترح فيها على إسرائيل “تنظيف” غزة من سكانها وتهجيرهم إلى النقب أو إلى سيناء واستغلال الواجهة البحرية لغزة للاستثمار، في واقعة يمكن التنبؤ من خلالها بسياسة ترمب المرتقبة بالنسبة لغزة والقضية الفلسطينية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تصريحات الشاب المتخصص في سوق العقارات الذي لا يملك أية سلطة سياسية، تذكرنا بوعد بلفور قبل نحو 107 أعوام التي قدم فيها الوزير البريطاني فلسطين هدية للصهاينة دون وجه حق أو اعتبار لسكان الأرض ومالكيها “أعطى من لا يملك من لا يستحق”.

هذه التصريحات الخطيرة، وفي هذا الوقت بالذات، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حُسمت مبدئيًّا بين ترمب وبايدن، لم تأت جزافًا، وإنما يحاول فيها ترمب عبر صهره توجيه رسائل إلى اللوبي الصهيوني في أمريكا وإلى نتنياهو بأن ما سيقدمه للصهاينة أكثر بكثير مما قدمة بايدن حتى الآن، وهي مغازلة وطلب ودّ للحصول على دعم اللوبي الصهيوني في الانتخابات للفوز على بايدن ليقول “أنا صهيوني أكثر من بايدن”.

سبقت تصريحات كوشنر هذه زيارته هو وزوجته إيفانكا لإسرائيل مع بداية الحرب على غزة لتقديم المواساة لنتنياهو في أحداث السابع من أكتوبر ولأهالي الأسرى لدى حماس، وبالتأكيد شملت الجولة زيارة لحائط البراق في القدس لإقامة الشعائر البكائية التلمودية، كل ذلك للتأكيد على وقوف ومساندة ترمب لإسرائيل عبر صهره وابنته.

طمأنة لنتنياهو وحزبه المتطرف

تصريحات كوشنر ما هي إلا كلمات يعبر فيها عن رؤية ترمب لما يمكن أن تؤول إليه أحوال غزة إذا وصل إلى البيت الأبيض، فهي رسالة طمأنة لنتنياهو وحزبه المتطرف، فالأخير ربما يحاول إطالة أمد الحرب في غزة على أمل وصول ترمب إلى الرئاسة في نوفمبر المقبل ليحظى بدعم أكبر من دعم بايدن الذي قدم كل ما يستطيع لإرضاء الصهاينة لكنه في نظرهم ما زال مقصرًا.

ربما يكون أخطر ما جاء في تصريحات كوشنر هو استخدامه كلمة “تنظيف” لسكان غزة ومن ثم القضاء على المقاومة، هذه العبارات تنسجم مع ما قاله غالانت في بداية الحرب عن الغزيين بأنهم “حيوانات بشرية” وكذلك رؤية كوشنر بأنهم أقل من اعتبارهم بشرًا؛ لذا يجب نقلهم إلى النقب أو إلى صحراء سيناء وكأن سكان غزة كالقطيع الذي يجب نقله دون أدنى اعتبار لإنسانيتهم وحقوقهم.

وكما هي حال الفكر الاستعماري الذي يمثل مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، فإن كوشنر ينظر إلى غزة نظرة السمسار، فهي صفقة عقارات لذا يجب استغلال الواجهة البحرية وتحويلها إلى منطقة سياحية لأنه يراها “قيمة للغاية”، وهو ذات المنطق الذي ادعته بريطانيا بأن فلسطين أرض خالية ويجب إعطاؤها لليهود لبناء دولتهم.

وبكل وقاحة يرى هذا المتعجرف الذي يمثل عقلية معظم الساسة الأمريكيين أن غزة ليس لها تاريخ وإنها تكونت نتيجة الحرب، متناسيًا أن تاريخ الاستقرار والتوطن في منطقة غزة يعود إلى ما بين 3300 و3000 قبل الميلاد، وأن المسجد العمري الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة عمره أكثر من 1400 عام، أي حوالي ستة أضعاف عمر أمريكا وثمانية عشر ضعفًا لعمر الكيان الصهيوني، كما أن فيها كنيسة القديس برفيريوس العريقة التي بنيت قبل 16 قرنًا وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم.

كما يرى تاجر العقارات أن قيام دولة فلسطينية هو فكرة سيئة للغاية، وأنه سيكون مكافأة صريحة للإرهاب، وأن من يتم نقله من غزة ربما يجب أن لا يعود، داعيًا دول الجوار وأروبا إلى استقبالهم لاجئين.

ومن يرى الرئيس بايدن هو الأفضل لإسرائيل وعرابها، يجب أن يعلم أن ترمب أقرب إليها في كل النواحي، وهذا ما سبق أن أكدته صحيفة “معاريف” العبرية، في مقال في يناير/كانون الثاني 2021، إذ قالت الصحيفة إنه في المنظور الإسرائيلي لم نجد رئيسًا مثل ترمب محبًّا لها وداعمًا لإنجازاتها، بعد 70 سنة من السياسة الأمريكية التي رفضت الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ما قدمه ترمب

هذه الحقائق التي نشرتها الصحيفة جاءت بعد خدمات متعددة قدمها ترمب لسادته في الكيان الصهيوني، وفعل ما لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على فعله، متحديًا صداقاته مع الدول العربية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والجولان المحتل، كل ذلك ترافق مع تجفيفه ميزانية وكالة الغوث، ودفاعه عن إسرائيل في الأمم المتحدة.

لكن أبرز ما قدمه ترمب خلال ولايته من وجهة النظر الإسرائيلية هو تحريك مسيرة التطبيع الرسمي مع العالم العربي، وما يعرف بصفقة القرن، وتمثل في رفع وتيرة التطبيع العربي الإسرائيلي مع إهمال كامل لقضايا الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي دعا الساسة الإسرائيليين آنذاك إلى القول إنه يصعب رد الجميل للرجل الذي عمل لإسرائيل بحب وتصميم وإن خسارة ترمب لولايته مثلت خسارة لتل أبيب وإن إسرائيل في انتظارها حياة قاسية مع بايدن والديمقراطيين.

وفي عهد ولاية ترمب سمعنا لأول مرة بـ”الشرق الأوسط الجديد”، تلك الديباجة التي اتضح فيما بعد أنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها وتثبيت الكيان الإسرائيلي واقعًا في الوطن العربي له شرعيته وحقوقه التي لا يجوز المس بها، بل يجب التعاون معها وإدماجها من خلال اتفاقيات التطبيع.

إن ما نطق به كوشنر ما هو إلا ترجمة دقيقة للفكر الاستعماري والعنصري الذي ما زال متفشيًا لدى ساسة الغرب، ذلك الفكر المبني على النظرة الدونية للآخرين باعتبارهم أقل تحضرًا، وهو فكر يغمض عينيه عن تاريخ الشعوب وحضارتها، فكر يرتكز على نهب الثروات وسلبها، ونظرة خالية من الإنسانية أو التعاطف، يُعبَد فيها الدولار وتُنزَع الآدمية عن الشعوب المحتلة.