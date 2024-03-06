الخيانة الأسرع.. من الحضارة إلى الحقارة!

لا يمكن أن تنتمي الجرائم التي وقعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة المحتل إلى منظومة الحضارة بكل ما تحمله من نسق قيمي أرهقتنا به الأدبيات الغربية عبر عقود طويلة، وربما قرون من الدعايات والترويج والتسويق والنشر والتكرار والإلحاح والتبشير بالقيم الإنسانية العالمية الصالحة لكل زمان ومكان.

وباستخدام جبروت الاقتصاد وهيمنة السياسة وصلف آلة الإعلام الجبارة وبطشها والقوتين الناعمة والخشنة، تغول نتاج الفكر القائد للحضارة الغربية، وبات لزامًا أن تكون اليد العليا لما تعتمده هذه الحضارة من قيم وآراء ونظريات لا بد لها أن تسود هنا وهناك جبرًا أو اختيارًا، مهما كانت درجة تقبّلها في أنحاء المعمورة، ومهما كانت درجة تصادمها مع الثقافات الشعبية والموروثات التقليدية والخصوصيات المحلية التي تعبّر عن التمايز أو تشي بالاختلاف.

صمود الحضارة

ورغم مئات وربما آلاف الكتب التي دبجها المفكرون والسياسيون ورجال الأديان والمناطقة التي تطعن في صلب الحضارة الغربية وأساساتها، فإنها ظلت صامدة تتكسر على صخرتها كل حجة مناوئة، وتبتلع ثقوبها السوداء كل طاعن أو مشكك.

لكن الحضارة التي طالما اعتبرت نفسها عالمية وكونية وفوقية لم تصمد كثيرًا أمام بقعة صغيرة تكتظ بالسكان والآلام على ساحل البحر المتوسط في ركن بعيد غير هادئ من أرض فلسطين التاريخية، تعرضت للهمجية والبربرية وللشر الذي تدفعه الأباليس مع قصف الطائرات والدبابات والمدافع من جيش دولة صنعها الغرب على عينه.

السقوط

سقط الكل في غزة حيث انكسرت العاطفة مع أنابيب المياه فساد العطش وأظلمت القلوب مع المصابيح التي أُطفئت فانتشرت العتمة، وانهدمت الرحمة مع البيوت التي قُصفت فأطل التشرد، وتحطمت المروءة مع المستشفيات التي استُهدفت فعجز الطب والمداواة، واندثرت الفروسية مع الأحياء التي مُحيت، وغاض العقل مع العائلات التي اختفت من السجلات، وفاضت روح الإنسانية جمعاء مع كل نفس أُزهقت أمام الشاشات أو في ظلمة الليل، بينما العالم لا يحرك ساكنًا، ولا يهدئ موتورًا، ولا يوقف سفاحًا، ولا يمنع الجلاد والسجان من التجبر المقيم.

تجارة الصمت

يحدث هذا كله وأكثر في الأرض التي ابتُليت بالظلم الأكبر في هذا العالم، ولا نجد قلبًا يقظًا يقول كلمة حق عند سلطان جائر، أو يبحث حتى عن ترياق يداوي به جنون القتلة وشبق مصاصي الدماء.

غاصت أقدام الحضارة الغربية في أوحال غزة، ولا يبدو أنها ستمحو بسهولة ما علق بها من عار السكوت على الباطل، والتمرير الممنهج للخداع، والتبرير المتبجح للأكاذيب، والمداراة الوقحة للحقائق، والمواراة المتعسفة للمنطق، والتلهي المقصود عن الحق، وصرف الأبصار عن أدلة ساطعة كنور الشمس، وصم الآذان عن صرخات مستغيثة وغاضبة تزلزل الأفئدة الدفينة خلف الادعاءات، والمتاجرة الربوية في الصمت والسكوت، بينما يفيض الدم ليغرق البشر والحجر في غزة هاشم.

في حماية الزعيمة

من المفارقات أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود المجتمع الدولي باعتبارها “زعيمة العالم الحر”، وحامية مبادئ الحرية والعدل والمساواة، والتي بشرت أولًا بمبدأ “حق تقرير المصير للشعوب المحتلة”، هي ذاتها التي ترعى أفعال قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وتتعهد بحمايتها وهي تجهض دون خجل قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

الخيانة السريعة

في يناير/كانون الثاني عام 1918، ألقى “وودرو ويلسون” الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية خطابًا تاريخيًّا أمام الكونغرس، قدّم فيه رؤية متكاملة لإحلال السلام في أوروبا وإعادة بناء القارة العجوز التي كانت مشتعلة بنيران الحرب العالمية الأولى، وقد أعلن ويلسون خطة تضم أربعة عشر مبدأ قال إنها ستشكل سياسة بلاده الخارجية، وكانت تتضمن تفاصيل لمطالب بانسحابات من دول محتلة في أوروبا والسماح لقوميات مختلفة بإنشاء دول، وهو ما عُرف بمبدأ “حق تقرير المصير للشعوب المحتلة”.

ورغم أن مبدأ حق تقرير المصير لجميع الشعوب المحتلة لم يرد بهذا الوضوح في “مبادئ ويلسون”، وإنما كان قاصرًا على الشعوب التي رضخت لحكم الإمبراطوريات التقليدية في أوروبا، فإن المصطلح ورد على لسان “ويلسون” نفسه خلال الأشهر التالية، وصار رمزًا لعالم جديد يتشكل بعد فظائع القتل والتدمير التي شهدتها الحرب العالمية الأولى، وتطلعت شعوب كثيرة لما عَدَّته الوعد الأمريكي بالاستقلال.

لم تصمد “مبادئ ويلسون” كثيرًا، وفي أول اختبار لمصداقية ما أعلنه، سقط الرئيس الأمريكي سريعًا عندما رفض حق المصريين في تقرير مصيرهم والحصول على الاستقلال من بريطانيا، ورفض مقابلة الوفد المصري بزعامة سعد زغلول زعيم ثورة 1919، بل وسارع بإصدار قرار يعترف فيه بسيادة بريطانيا على مصر.

وقد وصف المفكر الكبير الدكتور محمد حسين هيكل (1888-1956) تخاذل الرئيس “ويلسون” وقراره الاعتراف بالاحتلال البريطاني لمصر بأنه أقبح الخيانات، لكن الاعتراف الأمريكي بالاحتلال يشي بأن خيانة الولايات المتحدة الأمريكية لمبدأ “حق الشعوب في تقرير المصير” تثبت أنها ليست الأقبح فقط ولكنها الأسرع، فلم تمض أشهر حتى انقلبت واشنطن على مبادئها بحثًا عن مصالحها ونزواتها السياسية.

خيانة جماعية

ولم تكن الخيانة القديمة خاصة بمصر فقط وإنما شملت بلادًا كثيرة تطلعت إلى الاستقلال والحصول على حريتها من الصينيين إلى الكوريين ومن العرب إلى الأكراد والأرمن، وانتهى كل ذلك إلى لا شيء، رغم أن “ويلسون” اعتبر الاتفاقات التي توصل إليها المنتصرون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ستضمن “ردًّا للمظالم الكبيرة الموجودة في بنية المجتمع الأوروبي والآسيوي بسبب غياب الحكم الديمقراطي”.

تكونت عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتم حلها، ثم أنشئت الأمم المتحدة عام 1945، واعتمدت مبدأ حق تقرير المصير الذي أصبح مصطلحًا قانونيًّا دوليًّا يعني أن يكون لكل شعب الحق في أن يحدد بنفسه ودون تدخل خارجي وبطريقة حرة شكل السلطة التي يريدها ويرتضيها، لكن تثبت الممارسة الدولية أن هذا لا ينطبق على الفلسطينيين، وكأن هناك استثناء في ميثاق الأمم المتحدة ليكون تقرير المصير حق لجميع الشعوب عدا الفلسطينيين.

القلق

تتدخل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق عدة من العالم دعمًا بالمال والسلاح والإعلام والدعاية لنزعات الانفصال أو رغبات الاستقلال أو حتى لحركات التمرد، لكنها تقف على حدود غزة منذ أشهر وهي شاهدة على المذابح، وحامية للسفاح، ومهيئة للسكين، ولا مجيب لمن يستصرخون الإنسانية.

أشهر خمسة، ومئة ألف ضحية تحت التراب وفوقه أو بين الركام والحطام، ومليونا جائع وظامئ ومشرد، ودماء تنزف وجروح تتقيح، وآهات تتعالى، وأطراف تُبتر، بينما غرور القاتل يزداد كِبرًا وغطرسة، وشهوته للانتقام تتمدد وتتسع، وواشنطن لا تعبّر فقط سوى عن القلق، ولا تهتز لها شعرة ولا تأخذها شفقة.

الرحمة الكاذبة

يبتسم الشيطان، فقد دبت الرحمة أخيرًا في قلب العم سام، وبينما يمرر دعمًا ماليًّا كبيرًا للكيان الصهيوني، وصفقة سلاح فتاك ضخمة، لاستكمال الإعدامات بدم بارد لآلاف المدنيين الفلسطينيين، فإنه تكرَّم وأسقط وجبات جافة -كمشاعره- بالطائرات على شمالي القطاع المنكوب.

يعتقد الرجال الجالسون في مقار الحكم بعواصم المدنية الحديثة أن الوجبات المخضبة ستبرّئ الغرب من دماء الفلسطينيين، غير أن الحقيقة التي تطل جلية دون إنكار أن مد إسرائيل بالسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني والصمت الرهيب على العربدة والإرهاب للأطفال والنساء والعجائز، يجعل الغرب يتخلى عن قيم الإنسانية، ليرفع عاليًا ودون مواربة أو خجل شارات الحقارة بديلًا عن رايات الحضارة.