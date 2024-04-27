مباحثات أردوغان والرئيس الألماني: “الشاورما” تسرق الأضواء!

سيخ الشاورما الذي جلبه الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، والذي يبلغ وزنه 60 كيلوغراما من اللحم، سرق الأضواء من أي ملفات أخرى طُرحت في هذه الزيارة، ففي زيارة الرئيس الألماني لتركيا يوم 22 إبريل/نيسان التي استمرت 3 أيام حرص شتاينماير على اصطحاب هذا السيخ وأحد عمال الشاورما المهرة في ألمانيا وهو عارف كليش الذي يمثل الجيل الثالث من أسرة تخصصت في صناعة الشاورما.

لقد ثار جدل كبير حول رمزية هذا السيخ فوصفه البعض بأنه يرمز إلى عدم جدية المباحثات، وأنه يرسل رسالة تعبر عن هزلية الزيارة وأنها غير جادة، في حين رأى آخرون أنه يرمز إلى الاعتراف برد جميل الأتراك الذين ساهموا في بناء ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأنه اعتراف بأن الثقافة التركية أثرت بالفعل في حياة الألمان.

أنا أميل إلى الرأي الثاني، فإن من أهداف هذه الزيارة الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وألمانيا، وهنا أراد الرئيس الألماني أن يؤكد أن ثمة انفتاحًا كبيرًا بين الثقافتين على عكس الخلافات السياسية الكبيرة بينهما.

بغض النظر عن اختلاف الآراء، فإن تركيا بالفعل قد غزت ألمانيا بل وباقي الأقطار الأوروبية بـ”سندويتشات” الشاورما الحلال السريعة الإعداد، وتشير التقارير إلى أن حجم المبيعات في هذه الصناعة يصل الآن إلى حوالي 7 مليارات يورو.

ألمانيا المعتزة بثقافتها ليس من السهل أن تتأثر بثقافات الآخرين، لكن تركيا عن طريق هذا “الساندويتش” السحري استطاعت أن تغزو كل بيوت الألمان، إذ أصبحت الشاورما هي الوجبة الشعبية رقم واحد في ألمانيا.

لم يكن الأمر بالسهل، لكن لطعمه اللذيذ وسعره الرخيص الذي كان يصل إلى 3 يوروهات قبل أن يرتفع إلى 7 بعد أزمة الكورونا والتضخم الحالي، لم يجد هذا “الساندويتش” على الإطلاق ما ينافسه؛ فعربات الشاورما لا توجد في شوارع الأتراك فقط بل هي موجودة تقريبا في كل شارع ألماني.

صناعة بالمليارات

خمسة ملايين تركي يعيشون ويعملون في ألمانيا، جزء كبير منهم يعمل في تجارة الغذاء، وتجارة الشاورما جزء منها وهي لا تحتاج إلى أي إمكانيات خاصة، فيكفي لعامل الشاورما أي مساحة، أو أي ركن لممارسة عمله، ووفقًا لأحد عمال الشاورما، فإنه يمكن لمحل متوسط الحال أن يبيع حوالي 100 كيلوغرام في اليوم الواحد، ويحتوي الساندويتش تقريبا على حوالي 150 غراما من لحم الدواجن أو الضأن، والشاورما الجيدة هي التي تقل نسبة الدهون فيها عن 25%.

لا أحد يستطيع منافسة الأتراك في هذه الصناعة وفي ألمانيا يصفونها بأنها معجزة اقتصادية، فليس هناك سلعة تباع مثل الشاورما، ويصل عدد مصانع إنتاج الشاورما في ألمانيا كلها إلى أكثر من 800 مصنع، كما أن مراكز البيع المسجلة وصلت إلى 24 ألف مكان على مستوى ألمانيا، أما عدد العاملين في هذه الصناعة فقد وصل إلى أكثر من 100 ألف شخص، وعامًا بعد عام يرتفع الطلب على الشاورما وتزدهر صناعتها.

تأسس أول مصنع للشاورما في ألمانيا عام 1983 على يد أسرة توتوجونباشي التركية التي هاجرت إلى ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي وبعد عدة إخفاقات ومحاولات استطاعت هذه الأسرة التوسع في تجارة أسياخ الشاورما حتى وصل الواحد منها إلى 150 كيلوغراما، وأصبحت تغطي كل ألمانيا والإنتاج اليومي منها يصل إلى 50 طنا يوميا، وتم تقدير هذا النجاح من قبل هيئات ألمانية مثل هيئة الاقتصاد الزراعي وجمعية التسوق الألمانية وتم منحها عدة جوائز.

واصلت الشركة التطور وهي تقوم الآن بإمداد المحلات والمطاعم المحلية بالكباب الجاهز الذي لا يحتاج إلى أي عمل سوى تسخينه قبل تناوله.

طموح وحروب

خطط الشركة المستقبلية هي سعيها الآن إلى اكتساب المزيد من العملاء وأن لا يصبح الأمر مقتصرا على الشباب فقط بل يجب أن يصل أيضا إلى المسنّين، ويعتزم مؤسسو هذه الصناعة إقامة سلسلة من المطاعم على مستوى أوروبا، وبذلك ستصبح منافسا قويا لمحلات ماكدونالدز وبرجر كينج وبيتزا هت.

رغم هذا النجاح الباهر لصناعة الشاورما فإنه تجب الإشارة إلى أنها تعرضت لحروب سياسية للقضاء عليها لكنها لم تفلح، لقد عقد البرلمان الأوروبي قبل عدة سنوات جلسة للبت في قرار يحظر بيع الشاورما في ألمانيا وباقي الأقطار الأوروبية وفقًا لتوصية حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بسبب استخدام مادة الفوسفات التي تضاف إلى لحم الشاورما لجعلها لينة ومنعها من الجفاف والمحافظة على مذاقها مدة طويلة.

ووفقًا للجنة الصحة في المفوضية الأوروبية فإن استخدام هذه المادة يشكل خطرا على صحة الإنسان، إضافة إلى الأضرار الأخرى المعروفة التي قد تسببها هذه الوجبات السريعة كأمراض الدم وتصلب الشرايين.

لكن الجلسة لم تسفر عن شيء، وقد اعتبر ممثلو رابطة الشاورما في ألمانيا أن المفوضية الأوروبية ترمي إلى الحكم بإعدام هذه الصناعة في أوروبا بسبب خلفيتها التركية واسمها التركي، وأنه إذا اتُّخذ قرار مثل هذا مستقبلا فسيكون بلا شك قرارًا عنصريًّا أحمق.