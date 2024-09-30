أردوغان والحرب.. ماذا بعد العبارات الجسورة؟

“كما تدخلنا سابقاً في كاراباخ وليبيا يمكننا فعل الشيء نفسه في إسرائيل، لا يوجد ما يمنع ذلك يكفي أن نكون أقوياء لنتخذ هذه الخطوة” هكذا وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذروة جبل التصريحات العدائية ضد إسرائيل، ولكن هل انعكس هذا فخفف من وطأة المعارك الدائرة على الأرض؟!

أيام معدودة وتحل ذكرى مرور العام على بداية حرب طوفان الأقصى، فهل نجحت معارك التغريدات النارية في تعطيل عجلة الحرب، أو حتى في إيقاف المجازر التي ترتكب في حق المدنيين العٌزل؟

الواقع يؤكد أنها لم تنجح حتى في ردع نتنياهو الذي وسع رقعة الحرب والعدوان وأجبر حكومته وشعبه على فتح جبهة أخرى للصراع والإرهاب داخل الأراضي اللبنانية.

غياب وقتما وجب الحضور

شكل موقف الرئيس أردوغان بعد بداية حرب طوفان الأقصى بشهور معضلة كبرى في فهم المواطن العربي والمواطن المسلم عموماً. ويعود ذلك إلى أن الدور الإقليمي لتركيا تجاه الشعوب العربية والمسلمة خلال العقد الماضي كان إيجابياً، لذا فقد خابت آمال الكثيرين بعد طوفان الأقصى، إذ كانوا يتوقعون موقفاً أقوى من الرئيس أردوغان، خاصة مع اشتعال الأحداث، وتشكل جبهات الدعم والمقاومة في مواجهة أحلاف العدوان والخذلان، وكأن لسان حال البعض في مجالسهم وعلى مواقع التواصل: ماذا أصابك يا رجل، لماذا غيابك والفتيان قد حضروا؟!

كان محور المقاومة قد شمر عن ساعديه وقرر المشاركة بتشكيل جبهة “إسناد” حتى انتهاء الحرب وكف العدوان عن غزة (وهو الأمر الذي تطور الآن فيما يخص حزب الله إلى حرب حقيقية وجبهة رئيسية). وكانت المظاهرات في تلك الأثناء، قد عمت ميادين العواصم الغربية، وحرم الجامعات الأمريكية، واشتعلت أيضاً في المدن التركية، وسبق الشارع التركي موقف أردوغان بمراحل، حتى أن حسن بيتميز وهو نائب إسلامي تركي يشغل منصب نائب رئيس حزب السعادة، قد توفى على أثر أزمة في البرلمان بعدما أُصيب، بأزمة قلبية، في 12 ديسمبر 2023 خلال إلقائه كلمة في البرلمان، انتقد فيها بشدة سياسة أنقرة تجاه إسرائيل، أُغمي على الرجل وعمره (53 عاماً) في نهاية خطاب أدان فيه سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه تل أبيب، ولا سيما استمرار العلاقات التجارية معها (وهو الأمر الذي تغير مع استمرار الحرب).

وقال بيتميز قبل سقوطه أرضاً: “حتى لو نجوتم من عذابات التاريخ، فلن تتمكنوا من إنقاذ أنفسكم من عذاب الله”.

وجاء موقف بيتميز على الرغم من أن الرئيس التركي أردوغان كان قد وصف قبلها إسرائيل مراراً بأنها “دولة إرهابية”، كما وصف “حماس” بأنها مجموعة محرِّرين يسعون لحماية أرضهم، إلا أن تصريحات أردوغان كانت أقل من خطوة على الأرض لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة.

شواهد التضامن

على الجانب الآخر يلتمس المدافعون عن موقف الرئيس أردوغان النظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها تركيا في الخارج والداخل مع بداية طوفان الأقصى، ويشير هؤلاء إلى أن ما جرى لم يكن غضاً للطرف بقدر ما كان تقديراً للوضع.

على أى الأحوال لقد كشف تسلسل الأحداث كيف أن أنقرة قد اختارت مع تصاعد مد طوفان الأقصى اقتصار التضامن مع غزة على الشكل السياسي والدبلوماسي والإنساني، وهو ما عبر عنه أردوغان نفسه أثناء استقبال الشهيد اسماعيل هنية في إبريل 2024.

وكانت تركيا قد سحبت سفيرها من تل أبيب في نوفمبر 2023، ومع اتساع رقعة المجازر الإسرائيلية وزيادة حدتها وبعد مرور سبعة أشهر على بداية الحرب قطعت تركيا العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني في مايو 2024، كما نفت نفياً قاطعاً وجود أى تصدير للسلاح.

ومن شواهد التضامن التركي مع القضية الفلسطينية، استقبال الرئيس رجب طيب أردوغان، لعبد السلام وهمّام هنية نجلي الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، وذلك لتقديم العزاء بعد استشهاده في طهران.

وقد جاء ذلك بعد مشاركة أكثر من 90 ألف تركي في صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية في مساجد عديدة بإسطنبول، كان من أبرزها مسجد آيا صوفيا العريق.

لقد وصل السلطان متأخراً، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، فقد جاءت الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، هولندا في ديسمبر 2023، في حين انضمت تركيا رسمياً إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، وقد سبقها للانضمام للدعوى نيكارغوا كأول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك في يناير 2024 للحصول على إذن بالتدخل “كطرف” في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا، وفي أواخر مايو2024 تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليوالماضي، ثم لحقت بها كوبا وإسبانيا في أواخر الشهر ذاته.

أما جزر المالديف ومصر وأيرلندا وبلجيكا فقد أبدوا عزمهم على الانضمام إلى القضية أيضا.

أردوغان يفسر

منذ بداية الحرب، لم يتوقف الرئيس أردوغان عن تصريحاته النارية تجاه إسرائيل وقادتها ومجازرها التي ترتكب بشكل شبه يومي، ومنها: “نتنياهو مصاص دماء وأوروبا وأمريكا متواطئتان” وأيضا:” نتنياهو هتلر العصر ولن يفلت من المساءلة هو والمتواطئين معه”.

ولكن ربما أهم وأخطر تصريحاته في نظري هو تصريحه الذي فسر فيه سبب عدم مقدرته على اتخاذ خطوات على الأرض، سبق وأن اتخذها في أحداث أقل ضرورة وحدة، حيث هدد إسرائيل قائلاً أثناء اجتماع لحزبه: “علينا امتلاك القوة الكافية حتى لا تستطيع إسرائيل فعل ما تفعله في فلسطين، فكما تدخلنا سابقاً في كاراباخ وليبيا يمكننا أن نفعل الشيء نفسه، لا يوجد ما يمنع ذلك، يكفي أن نكون أقوياء لنتخذ هذه الخطوة”.