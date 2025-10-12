أكتوبر شهر نحبه ويحبنا!

يتواكب ذكرى انطلاق طوفان الأقصى هذا الحدث التاريخي الذي أحدث انقلابًا عالميًا تجاه قضية فلسطين، وأعادها إلى الواجهة العالمية والدولية عبر ملايين شعوب العالم والهيئات الأممية والدولية؛ لتصبح كلمة فلسطين حرةً على كل لسان وبكل اللغات. يتواكب السابع من أكتوبر هذا العام مع توقيع اتفاق إيقاف الحرب على غزة، بعدما عجزت آلة القتل الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا وأوروبيًا عن تحقيق أي أهداف وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما يتوافق السابع من أكتوبر مع ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973، هذا اليوم الذي عبر فيه المقاتل المصري قناة السويس وحطم خط بارليف، ذلك المانع الذي تصور الكيان الصهيوني أنه سيعجز المصريين عن العبور والحرب؛ مثلُه مثل كل الخطوط التي تحطمت فجر السابع من أكتوبر 2023، والتي تصور أيضًا أن الكيان، بغروره وغطرسته، سيمنع المقاتلين أبناء غزة الأبطال من العبور إلى الأرض المحتلة أو تهديد الكيان، وكلاهما تحطّم. وما بين خط بارليف والخطوط الشائكة والمانعة، خمسون عامًا — هي أعوام صار احتفالنا اثنانًا، وأيام أكتوبر ازدانت بيوم آخر. وكان العاشر من أكتوبر 2025 هو يوم الفرحة والانتصار لصمود الشعب الفلسطيني في غزة. فبقدر بطولات المقاومين والمقاتلين والأبطال من الأحياء والشهداء، وصمود كل أبناء غزة في كل موقع، وتواكبه مع إيمان وعقيدة بالحق، كان الانتصار.

أكتوبر تجدد الذاكرة



أكتوبر هو شهر أحبّه وأُجِلُّه منذ سنوات بعيدة، فضلاً عن أنه يوم انتصارنا العظيم وأغانٍ وأعمال أكتوبر الدرامية التي لا زلت أتذكرها من طفولتي.

كنت طفلًا في السابعة من عمري، وظل موسم أكتوبر أجمل أيامي طفولتي وصباي. إلا أن أكتوبر اختلف بدخولي الجامعة؛ وكان أول أيامي الجامعية في كلية الإعلام في 5 أكتوبر 1985، ومن المصادفات أيضًا أنه كان انطلاق القناة الثالثة التي قضيت فيها 24 عامًا مخرجًا برامجياً، وقدمت من خلالها الكثير من الأعمال والبرامج عن حرب أكتوبر وعن فلسطين وأيامها وأبطالها، شعرائها وكتابها. كان أول أكتوبر لي في القناة الثالثة بعد ثلاثة أشهر من التحاقي بها في عام 1988؛ كنت لا أزال طالبًا في العام الدراسي الثالث، وكان التلفزيون المصري يبدأ دورته البرامجية الثالثة في العام في هذا الشهر، وكان لأكتوبر والدورَة البرامجية مذاق خاص كمذاق دورة رمضان البرامجية. كان موسما لتقديم أعمال عن حرب الانتصار والنصر، وكانت القناة الثالثة، بشبابها الواعد في تلك الأيام، تقدم أفكارًا مختلفة عن القناتين الرئيسيتين الأولى والثانية، أفكارًا شبابية يقدمها نجوم الإخراج في ذلك الوقت عاصم بكري وأسامة طه، وكانت السمة الغالبة لهما الإطار الدرامي.

أما البرنامج الرئيس للقناة الثالثة فكان تقدمه القناة الثالثة بالاشتراك مع الشئون المعنوية باسم (شكراً إمضاء مصر)، وكان يخرجه مدير عام البرامج الإعلامي الكبير مدحت زكي، وتقدمه كل مذيعي القناة الثالثة الشباب في ذلك الوقت. وساعد الإذاعي وصاحب البصمة الفكرية والإعلامية على جيل كامل من المخرجين إدارة المنوعات والخدمات في القناة الثالثة. وقدمت هذا البرنامج على مدى أكثر من سبع سنوات، وكان يستضيف قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب. وكان من نصيبي أن أكون في عام 1988 أحد الذين ساعدوا في إخراج هذا البرنامج، وكانت مهمتي فقط حمل شرائط البرنامج أثناء المونتاج، لكني كنت مبتهجًا أن أكون ضمن فريق العمل مع زميلي وأخي الإعلامي الكبير أيمن جاب الله، وكانت تلك أولى خطواتنا في التلفزيون والقناة الثالثة.

سبع سنوات على الجبهة



أستهوتني فكرة الجنود المصريين في تلك الفترة والأبطال المنسيون في حرب أكتوبر، خاصة من خاضوا حرب الاستنزاف، ومن حوصروا في الثغرة، معادل الصبر والصمود في الفترتين ملهم ومعجز. فمن يضع سبع سنوات أو أكثر من عمره بين الرمال والصخور، ويشعر بمرارة الهزيمة والانكسار في مقابل أن يبدأ حياته ويعيش مستقبله، لابدّ له من إيمان عميق وقدرة عظيمة. كانوا هؤلاء الذين التحقوا بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1965 وما بعدها حتى الانتصار في أكتوبر: دفعات من أبناء الجامعات والفلاحين والعمال والطلبة في المدارس الفنية كان لهم نصيب من الصبر والجهد والصمود، ونصيب من الانتصار والفرحة والفخر الأبدي لهم ولأبنائهم الذين ينشرون صورهم الآن على صفحات التواصل الاجتماعي. أما أبطال الحصار فبطولات صبرهم وصمودهم شاهدناها على مدار العامين الماضيين في حصار غزة. يحكي أحدهم أن أربعة جنود كانوا يتقاسمون رغيفًا واحدًا فقط من الخبز، ويحكي الآخر عن العطش وكيف كانوا يستخدمون حجارة الصحراء (الزلط) في ارتواء العطش.

كان أول عام لي كمخرج تلفزيوني 1994، وفي أكتوبر من نفس العام قدمت أول عمل تلفزيوني عن أكتوبر بعنوان (سبع سنوات على الجبهة). اخترت أن أبعد عن ما يقدمه برنامج شكراً إمضاء مصر للمعلم الكبير مدحت زكي، فبينما كان يمضي تلاميذه في الاعتماد على القادة من ضباط الحرب اخترت الجنود (العساكر) ملح الأرض وملح المعارك الذين يتوارون حين تُرفع رايات النصر، ولا يجدون من يرفع لهم القبعات، ولا مكانًا لهم في الاحتفالات الكبرى. وبقدر عدد السنوات اخترت أيامًا لا ينساها هؤلاء الذين صمدوا في الخنادق، ورأينا بعض ملامحهم في أعمال درامية مثل أغنية على الممر، والعمر لحظة، وأعمال وثائقية مثل جيوش الشمس لشادي عبد السلام. والواقع أن السينما الوثائقية قدمت أعمالًا متميزة عن أكتوبر قدمها جيل السبعينيات والثمانينيات في السينما المصرية.

تنوع الجنود الذين استضفتهم في السهرة الوثائقية (سبع سنوات على الجبهة) ما بين الجنود العاديين أبطال المشاة أبناء العمال والفلاحين وبين خريجي الجامعات المصرية في سنوات ما بعد يونيو 1976؛ فقد كان إعادة بناء القوات المسلحة المصرية وتنوّع جيوشها وأسلحتها نوعية جديدة من الجنود، وكان هؤلاء خريجي الجامعة المتعلمين. ومن الجنود الذين استضفتهم في السهرة وكانوا مفاجأة أنهم أمضوا سبع سنوات على الجبهة الشاعر الكبير حسن طلب، والشاعر أحمد سويلم، والمخرج التلفزيوني أسامة الكرداوي، والفنان محمود الجندي، والفنان ومصمم استعراضات فرقة رضا حسن السبكي.

صاحبتنا أغاني الحرب التي قدمها الفنانون المصريون على رأسهم محمد عبد الوهاب الذي كانت شارة البداية أغنيته مع الإخوين رحباني (حي على الفلاح)، وأيضًا عبد الحليم حافظ ومجموعة أغانٍ مع الأبنودي وبليغ حمدي بعد يونيو. كان هناك أيضًا أنغام مثل إنذار، أضرب، ابنك يقولك يا بطل، عدى النهار، وغيرهم، وكانت أشعار فؤاد حداد وأحمد عبد المعطي حجازي وأحمد سويلم.

يوميًّا مقاتل



أصبح أكتوبر موسمي المفضل لتقديم أعمال خاصة عن الحرب، واستمر ذلك ثلاث سنوات؛ وكان عام 1998 عام التخفيف من الأعمال الأكتوبرية عبر مديري القنوات الذين كان من الصعوبة التعامل معهم في تقديم أعمال خاصة تختلف عن الحالة العامة. وفي أكتوبر 1996 قدمت حلقات تلفزيونية كان نفس منهج “سبع سنوات على الجبهة” حاضرًا فيها، وكان السؤال الذي طرحته: بعد 23 عامًا أين الجنود أبطال أكتوبر؟ هل يعرف المحيطون بهم أن هؤلاء هم من حققوا الانتصار؟ وكان عليَّ أن أبحث في قرى ومدن نطاق تغطية القناة الثالثة عن هؤلاء الجنود وأقدمهم لأهالي القرى والمدن. اخترت أن أعمل لهم فرحة أو “زفة مصرية” في قراهم ومدنهم، وفي ذات الوقت أعرف الأجيال الجديدة في هذه الأماكن عن أبطالهم من الجنود الذين ثابروا وصبروا سنوات من الهزيمة إلى الانتصار.

كان العمل تجربة فريدة ليس فقط في تقديم هؤلاء الأبطال بل في الكتابة التلفزيونية وكتابة أغاني جديدة يقدمها شعراء وملحنون مصريون جدد في ذلك الوقت. اخترنا للمقدمة أغنية (حي على بلدنا) للشاعر الكبير فؤاد حداد، وأغانٍ داخلية من أشعاره مع الشعراء الشباب، وكان الرفاق الملحنون محمد الشاذلي وأكرم مراد هم المغنيين والملحنين. أما الكتابة فكانت الجزء الأول دراميًا كتبته، والجزء الأوسط حديث المقاتل المصري، وكان أجمل ما قيل لي عقب إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج حينما فاجأني عامل في ماسبيرو قائلاً: “أبكيتني يا أستاذ” — قالها بالعامية المصرية، فبكيت أنا في طرقات ماسبيرو.

حكايات بهية



العمل الثالث الذي قدمته كان التليفزيوني “حكايات بهية” في عام 1997. فكرته تقوم على عشرة أحداث مصرية تبدأ من الثورة العرابية 1882 وتنتهي في أكتوبر 1973؛ وهي مجموعة حلقات درامية غنائية كتبها النجم التلفزيوني الصاعد في ذلك الوقت صبري فواز. شاركني الرحلة كالعادة ديوان كامل لفؤاد حداد هو “في نور الخيال وصنع الأجيال” في تاريخ القاهرة، ولكن في “حكايات بهية” اخترنا عشرة أحداث وشخصيات لنقول إن النضال من أجل النصر والتحرير لا يتوقف ولن يتوقف في محطة معينة حتى يكتمل النصر ويكتمل التحرير. فهذه جولة من جولات سابقة، ومرحلة من مراحل تكتمل حين يكون الطوفان الأكبر طوفان تحرير الأرض كاملة في مصر وفي فلسطين وكل الأرض العربية؛ حينها نبدأ مرحلة جديدة في بناء الأمة. أليس لنا الحق أن نقول: “إن أكتوبر شهر نَحِبُّه ويحبُّنا”؟