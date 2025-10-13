الحياد في زمن الانكشاف.. عندما يصبح الصمت موقفا

«أسوأ المواقف ألا تتخذ موقفًا»، عبارة تُختصر بها مآسٍ إنسانية متكررة عبر التاريخ.

يقول الروائي التشيكي ميلان كونديرا (وفق ما يُنسب إليه): «الأسوأ ليس أن العالم يفتقر إلى الحرية، بل أن الناس قد نسوا حريتهم. وإن لم نستطع تغيير العالم، فلنغيّر حياتنا ونعيشها بحرية». هكذا لخّص مأزقنا المعاصر، وخاصة أمام الصراعات.

في عالم يُعاد تشكيله تحت وقع الأزمات، حيث تنكشف التحالفات وتُختبر القيم، لم يعُد الحياد الأخلاقي ترفًا نظريًّا، بل أصبح سؤالًا حادًّا عن جوهر الموقف في زمن تعذّر فيه الادّعاء بالبعد أو الجهل.

ولطالما ارتبط مفهوم الحياد بفضائل مثل التروّي، والموضوعية، وعدم الانجرار للاستقطاب. وتحت شعار الحكمة، قد يُتخذ الحياد موقفًا، وأحيانًا أخرى قد يكون نوعًا من التواطؤ الذي لا لبس فيه.

في عالم السياسة المعاصر، هناك دول ومنظمات سعت للحفاظ على مسافة متساوية من الأطراف المتصارعة، تحت لافتة «الحياد الإيجابي» أو «الوساطة النزيهة». لكن الواقع كثيرًا ما أثبت هشاشة مثل هذه المواقف، بل وخطورتها في أحيان كثيرة.

في تسعينيات القرن الماضي وأثناء حرب البوسنة والهرسك، التي شهدت إبادة للمسلمين، ظلّت بعض العواصم الغربية متستّرة خلف الحياد رغم المجازر الموثقة، بل لم تتدخل إلا بعد سنوات عندما أصبح الثمن الإنساني باهظًا جدًّا.

وفي زمن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تأخّر المجتمع الدولي كثيرًا في فرض إجراءات حاسمة، بذريعة احترام «السيادة الداخلية»، رغم أن الظلم حين يتجاوز عتبة الكرامة الإنسانية يفقد السيادة معناها الأخلاقي.

الحياد في زمن الصورة المباشرة

لم يعد ممكنًا اليوم الادعاء بالحياد كما في السابق. ففي عصر التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة، أصبحت مشاهد القصف، والحصار، وانهيار المستشفيات تُبث لحظة بلحظة. لم تعُد الكاميرا في يد طرف واحد، ولا المعلومة حكرًا على وكالات رسمية.

وبالتالي، لم يعُد الحياد أمام هذا الانكشاف يعني التوازن، بل كثيرًا ما يُقرأ بأنه انسحاب أخلاقي، أو تواطؤ صامت مع الأقوى.

وقد عبّر عن ذلك المفكر الفرنسي ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل سنة 1957، في كتابه تأملات حول المقصلة، حين قال: «عندما يُساهم الصمت أو المراوغة في الكلام في استمرار ظلم يجب تغييره، أو محنة يمكن تخفيفها، فلا خيار إلا أن تتحدّث بوضوح وتكشف الحقيقة التي تختبئ تحت عباءة الكلمات».

ورغم ذلك، لا يمكن إلغاء مفهوم الحياد من أساسه. وهنا سؤال يحتاج إلى إجابة: متى يصبح الحياد ضرورة؟

فهناك حالات يكون فيها الحياد ضرورة استراتيجية أو مهنية، كما هو الحال في عمل بعض منظمات الإغاثة، أو في مبادرات الوساطة السياسية المعقّدة. لكن حتى هذا الحياد ليس معفيًا من التقييم الأخلاقي؛ فحين يتحوّل إلى وسيلة لتجنّب اتخاذ موقف من العدالة، أو يصبح واجهة لتسويات لا تنصف الضحايا، فإنه يُفرّغ من مضمونه.

القاعدة الأخلاقية البسيطة تقول: «في القضايا التي تمسّ الكرامة الإنسانية، الصمت موقف، وإن تَنكّر صاحبه لذلك».

في ميزان الإيمان.. عندما يصبح الصمت خذلانًا

في لحظات الانكشاف التام، لا يبقى الحياد موقفًا نظريًّا فحسب، بل يتحول إلى تحدٍّ أخلاقي يُختبر فيه صدق الإيمان قبل أي اعتبار آخر.

يقول تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.

هنا لا يُدان الفعل فقط، بل تُدان النية الصامتة.

وقال النبي ﷺ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره».

حياد القلم والمثقف في مرمى السؤال

في لحظات التأزم، تصبح الكلمات امتحانًا. فالمثقف الذي يكتب من بعيد قد يظن أن الحياد حماية، لكنه في الحقيقة قد يكون شريكًا في الصمت.

والسؤال هنا: هل يمكن للمثقف أن يكون محايدًا أمام جريمة؟

إذا كانت الإجابة: لا، فالصمت حينها شراكة في الجريمة.

ختامًا

لم يعد الصمت حيادًا. بل أصبح بيانًا سياسيًّا.

ولم تعد الكلمات مجرد تحليل، بل شهادة.

والشاهد إما أن يكون للحق أو عليه.