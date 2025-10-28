بزوغ نجم إفريقي جديد في بوركينا فاسو

رغم أنه لم يمضِ على تسلُّمه السلطة سوى عامين وأشهُر، فقد استطاع الجنرال الشاب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، البالغ من العمر 37 عامًا، أن يلهب مشاعر التحرر والنهضة، ليس لدى شعبه فقط، بل لدى شعوب القارة السمراء التي لطالما رزحت تحت نير الاستكانة والعبودية قرونًا، وكأنها ارتأت فيه زعامة يمكن لها أن تصطف مع شوامخ أبنائها المخلصين مثل جنوب إفريقيا مانديلا، والغاني نكروما، والأنغولية الملكة نزينغا، والليبي القذافي، والمصري عبد الناصر، خاصة مع اتخاذه الخطوات نفسها، من مطلب الاستقلال حتى مساعي التنمية وإعادة ثروات البلاد إلى شعبها، وهو اللبنة الأساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.

يعزز ذلك سلوكيات ينظر إليها الشباب بإجلال، مثل بساطته وعدم تكلُّفه، وحفظه للقرآن الكريم، وبلاغته السياسية، إضافة إلى قوة خطابه وشعاراته واستجابته السريعة لمطالب الجماهير.

وقد بدأت مسيرته السياسية حينما وصل إلى السلطة إثر قيادته انقلابًا عسكريًّا عام 2022 ضد “سفلطة” عسكرية جاءت هي الأخرى بانقلاب عام 2021، في بلد أو قُل في قارة تمثل الانقلابات العسكرية فيها وسيلة تداول الحكم الوحيدة. وقد أحبط محاولات عدة للانقلاب عليه رغم قِصر مدة حكمه.

استغل فشل السلطة العسكرية السابقة وإغراقها البلاد في حالة من الفساد والفوضى وضعف السلطة المركزية لينفذ انقلابه وسط ترحيب شعبي كبير، وبعد ذلك بدأ برنامجه بسياسات تتخذ من الاستقلال والعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي خطوطها العريضة.

معركة الاستقلال

ما إن استقر حكم هذا الشاب المتشبع بالثقافة الإسلامية حتى قرر طرد القواعد العسكرية الفرنسية من البلاد، وكانت تلك القواعد تمثل مركز الحكم الاستعماري الحقيقي، وكان مَن سبقوه من الجنرالات يرون كسب ثقتها صكًّا للبقاء طويلًا في الحكم دون منازع. فكشف هذا القرار عن شخصيته القوية لدى شباب بلاده الذين كانت تراودهم أحلام التحرير من الهيمنة الفرنسية، فتعلقوا به لدرجة أنهم نظموا حركات شعبية لتأمين جولاته الميدانية خوفًا عليه من الاغتيال.

ثم قام في أغسطس/آب الماضي بطرد مشروع “تارجت ملاريا” الذي أطلقته شركة “بيل وماليندا” التابعة للملياردير الأمريكي بيل غيتس عام 2019، وهو المشروع المعني بإجراء التجارب لتعديل إناث البعوض وراثيًّا بهدف محاربة الملاريا، الذي حذرت جهات بحثية وبرلمانية من أنه -حال فشله- قد يعرّض أمن البلاد الصحي لأخطار جسيمة، بخلاف تحويلها إلى مختبر لتجارب بيولوجية غربية.

وخطا تراوري خطوة أخرى نحو تفكيك الإرث الاستعماري الفرنسي عبر الجنوح ببلاده بعيدًا عن مجموعة الفرنك الإفريقي، التي تضم 12 دولة إفريقية، والتي أنشأتها فرنسا في الحقبة الاستعمارية بما يعود بالنفع الاقتصادي لها على حساب الشعوب الإفريقية، وذلك من خلال قيامه العام الماضي بافتتاح بنك وطني برأس مال 15 مليار فرنك إفريقي.

ومن القرارات اللافتة لتوجهاته المحافظة على التراث الإفريقي، قيامه بخلع الثوب الاستعماري بمعناه الحرفي، إذ أمر بإلغاء نظام فرضه الاستعمار الفرنسي على البلاد يحتّم على الماثلين أمام المحاكم ارتداء ملابس أوروبية، ويُلزم القضاة والمحامين بارتداء أغطية رأس ذات شعر مستعار، فسمح بارتداء الأزياء الوطنية للجميع، وعمَّم هذا القرار على المدارس والمصالح الحكومية.

الاستقلال الاقتصادي

وفي خلال عامين فقط من حكمه، نفذ خططًا للسيطرة الوطنية على موارد الدولة المعدنية عبر افتتاح مصفاة ذهب وتأميم منجمَين آخرَين وتحريرهما من السيطرة الغربية، خاصة أن الذهب يمثّل أحد أهم صادرات البلاد، ويعمل في تكريره وتعدينه عشرات الآلاف من الشباب.

وعلى هذا المنوال اهتم تراوري بمناحي الحياة الاقتصادية كافة، فاهتم بالفلاحة ودعم الفلاحين وتحديث أدوات الزراعة وإنشاء مراكز أبحاث زراعية، مع التركيز على إستراتيجية تَحُد من جعل بلاده موردًا للمواد الخام شأنها شأن كثير من الدول الإفريقية، فوضع سياسات تقوم على التصنيع الزراعي المحلي.

ومن المهم أن نذكر أن مثل تلك التطورات قد تبدو عادية، لكن الوصول إليها في بلد من بلدان الصحراء الإفريقية الكبرى، التي يضربها التصحر والفقر المائي والفساد الإداري والصراعات الدينية والقبلية والاقتصادية، يُعَد إنجازًا كبيرًا لم تعهده مثل هذه الدول.

تحديات جسيمة

من أكبر التحديات التي دفعت تراوري إلى عقد اتفاقات أمنية مع روسيا، أن الولاء لفرنسا لا يزال متجذرًا لدى بعض النخب القريبة من الجيش من قادة وضباط سابقين، ومن ثَم وجد نفسه بحاجة ماسّة إلى ظهير قوي يسنده سواء بالخبرات العسكرية أو الاستخبارية أو السياسية، في حال حدوث أي صراع عسكري في معركة التخلص من التبعية لفرنسا.

وتبقى أمامه معركة حاسمة هي أيضًا من مخلفات الحقبة الاستعمارية، ويُعتقد أنها من إنتاجها، هي الحرب على الميليشيات المسلحة المتطرفة وتجار المخدرات وعصابات الرقيق، ومن ثَم بسط السيادة على التراب الوطني كافة.

وكان تراوري قد أجَّل العام الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية الديمقراطية مدة خمسة أعوام قادمة، وذلك حتى يتمكن الجيش من بسط سيطرته على أنحاء البلاد كافة، والقضاء على مظاهر الضعف والانقسام في الدولة.

والسؤال: هل ستستمر نجاحات تراوري في انتشال بوركينا فاسو من الفوضى إلى الاستقرار؟