هل يتوقف نتنياهو؟!

بينما كان ترامب يعلن خطته، ليس فقط لاستسلام المقاومة الفلسطينية العصية على الاستسلام بالقوة الباطشة ، بل للقضاء على الدولة الفلسطينية التي يعترف بها العالم -بل على أي حلم بدولة لفلسطين- مُصِرًّا على استبعاد أي إشارة لها في المستقبل، وكان يفرض شروطه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتسليم السلاح، وتدمير البنية التحتية والأنفاق، وخروج القادة والمقاومين وملاحقتهم سواء داخل غزة أو خارجها، جلس نتنياهو بجواره منتشيًا، منتصرًا كالطاووس؛ معتبرا أنه حقق ما لم يستطع تحقيقه طوال عامين من الحرب على غزة، وظنَّ كلاهما أنهما قد وضعا «حماس» في خانة «كِشّ ملك» -كما يقولون في لعبة الشطرنج- ولم يتوقعا ردّ حماس، وظنًّا أنهما قد وضعا المقاومة في مواجهة العالم.

هجمة حماس المرتدة

توالت الشروط والضغوط على المقاومة الفلسطينية من كل جانب، ودعا الداعون إلى استسلامها؛ إذ ظنّوا أننا في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية، وأن الحكم احتسب ضربة جزاء، ولم يتبق زمن للمقاومة، وأن النتيجة نهائية. وارتفعت الأصوات تقول: «سلموا أنفسكم، المكان كله محاصر». ظنّوا أنها فرصة لإعلان صهيونيتهم وانتمائهم اللقيط، وتباهوا بتحليلاتهم التي لم تزل تصدر من مكابح اليأس.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لم تكن سفنُ «أسطول الصمود» التي تشق طريقها في البحر المتوسط لتصل أو تكسر الحصار فحسب، بل كانت رسائل سياسية ومناورات استراتيجية تُظهر أن المباراة لم تنتهِ بعد. وفي لغة كرة القدم، ارتدت الكرة من قائم المرمى فالتقطتها اليد السياسية لحماس، وردّت بهجمة مرتدة مُحكَمة في منطقة الجزاء السياسية لترامب ونتنياهو، ولكل “الواقعيين” الذين راحوا ينتظرون سقوطنا ليتغنّوا بتحليلاتهم.

ليست كل المواقف تُمتص سوى من الحرفيين. الحريف أو الموهوب فقط يستطيع امتصاص قوة الضربة والردّ بهدوء؛ وقد فعلتها حماس وفصائل المقاومة بحرفية سياسية، لتثبت أنّها ليست قوى مقاتلة فقط، بل أيضاً فاعلون سياسيون محترفون يُجيدون قراءة الحدث وتمرير القرار في اللحظة الصعبة.

نجاح تكتيكي وسياسي

ردُّ حماس وفصائل المقاومة على مبادرة ترامب/نتنياهو جاء مبدعًا ولم يتوقعه أحد. فحماس أبدت قبولًا مشروطًا -قبولًا شكليًا أقرب إلى رفض مدروس- في أن تُجرى ترتيبات لتسليم الرهائن والجثامين مقابل وقف إطلاق نار حقيقي، واستحقاقات ميدانية تسمح بعملية تبادل آمنة ومضمونة. بهذا التصرف وضعت حماس نفسها في موقع المتفاوض الدولي، وأعطت لنفسها هامشًا سياسيًا؛ فهي توافق على تسليم السلطة الإدارية لغزة، شرط أن تُدار الفترة الانتقالية بحكومة فلسطينية «تكنوقراط» وبتفاهم دولي وإشراف أممي، مع ضمان وصول المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة وإشراف عربي في إعادة الإعمار.

كما صرّح قادة المقاومة، ومنهم موسى أبو مرزوق، بأن ما تبقى من السلاح عمليًا قد تقلص بفعل سنوات القصف والاشتباكات، وأن المطلوب ميدانيًا هو ضمانات لوقف النار وإجراءات فعلية لتبادل الأسرى، وأن السلاح للمقاومة حقٌّ يُؤكّدُه القانون الدولي في سياق مقاومة الاحتلال، كما ربطت المقاومة بين وقف النار وبين تنفيذ عملية التبادل في ظروف ميدانية مناسبة.

نتنياهو لن يتراجع بسهولة!

ولكن هل يعني ذلك أن نتنياهو سيتوقف؟

الواقع أن نتنياهو لن يتراجع بسهولة عن استمرار الحرب لكثير من الأسباب الداخلية والخارجية؛ فاستمرار الحرب يربطه اليوم ببقايا شرعية داخلية وتفوق حزبي، كما أنّ إيقافها قد يطيح بمستقبله السياسي، ويجرُّه إلى محاكماتٍ واتهاماتٍ دولية وداخلية، فهو مطلوب سياسياً وقضائيًا على أكثر من صعيد، واستمرار الحرب يمدُّه بذرائع للبقاء في السلطة مؤقتًا.

لكنّنا نثق أن موازين التاريخ والتحمّل لا تبقى ثابتة. ثمن الدم والدمار لا يبقى بلا مساءلة أخلاقية أو تاريخية، ونحن نؤمن بأن النصر والأمل قد يأتيان بطرق لا تتصوّرها عيون اليأس. ومع كل ذلك، يبقى اللجوء إلى العقل السياسي ووقف المعاناة الإنسانية الطريق الأوحد للخروج من دوامة الحرب والدمار.