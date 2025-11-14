ما بعد الزنزانة: ساركوزي وامتحان العدالة الفرنسية

ليست كل الأبواب التي تُغلق تُقفل بالسلاسل، فبعضها يُغلق بيد التاريخ، وبعضها بأحكام القضاء، وبعضها يظل علامة فارقة في حياة الإنسان، تضعه أمام نفسه وأمام حكم الناس عليه.

هكذا بدا مشهد خروج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من سجن «لا سانتيه» في باريس، بعد أيام عدة قضاها خلف الجدران.

خرج ساركوزي من محبسه، لكنه لم يخرج من دائرة الملاحقة القضائية، فقد أُفرج عنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تحت إشراف قضائي صارم يشمل إقامته في المنزل، وحظر مغادرة الأراضي الفرنسية، ومنع الاتصال بأيٍّ من المتهمين أو الشهود أو الأشخاص ذوي العلاقة بالقضية، وشمل القرار أيضا منعا خاصا للاتصال بوزير العدل جيرار دارمانان، بعد أن قام بزيارته في السجن.

كيف دخل ساركوزي السجن؟

حين فاز نيكولا ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، بدا تجسيدا لفرنسا الحديثة التي تؤمن بالطموح والعمل والإصلاح، لكن الخطى السريعة التي قادته إلى قصر الإليزيه كانت نفسها التي قادته لاحقا إلى قاعة المحكمة.

بدأت القصة باتهام ساركوزي بتلقّي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من النظام الليبي في عهد معمر القذافي، حيث أشارت الوثائق إلى تحويلات مالية غامضة ومبالغ نقدية ضخمة يُعتقد أنها دعمت حملته الرئاسية. وامتدت التحقيقات، التي فُتحت عام 2013، على مدى سنوات، حتى أُدين في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر الجنائي ضمن هذه القضية.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة، فقد شملت ملفاته القانونية أيضا قضية «بيغماليون» المتعلقة بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في حملة عام 2012، وقضية «بيسموث» التي اتُّهم فيها بمحاولة التأثير في قاضٍ مقابل معلومات.

لكن الحكم الذي صدر بحبسه وبدأ تنفيذه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 شكّل تحوّلا كبيرا في المشهد السياسي والقضائي. لم يتخيّل كثير من الفرنسيين أن يروا رئيسهم السابق داخل زنزانة صغيرة، وفي شريط “فيديو” مسجَّل من سجنه، وصف ساركوزي هذه التجربة بأنها «كابوس قاسٍ»، مؤكدا عزمه على مواصلة الدفاع عن براءته حتى النهاية.

اختبار الديمقراطية والمساءلة في فرنسا

وبينما تستعد فرنسا لجلسة الاستئناف المرتقبة في مارس/آذار 2026، تضع قضية نيكولا ساركوزي نفسها كاختبار لتجربة الديمقراطية الفرنسية في عهد الجمهورية الخامسة وتحدّياتها الراهنة. فالقضية لم تعد مجرد قضية شخصية لرئيس سابق، بل تحوّلت إلى قضية رأي عام، وإلى اختبار صريح لمدى التزام فرنسا فعليا بمبدأ أن لا أحد فوق القانون.

في استفتاء أجراه مركز «إلاب» (وهو مركز فرنسي مستقل لإجراء استطلاعات الرأي وتحليل البيانات السياسية والاجتماعية)، ونُشرت نتائجه في أكتوبر 2025، أظهر أن 58% من الفرنسيين يرون أن القضاء حكم بموضوعية وطبّق القانون في قضية نيكولا ساركوزي. وتشير هذه النتيجة إلى تقدير المواطنين لاستقلالية القضاء ومصداقيته في التعامل مع القضايا الكبرى، وتحويل المحاكمة من قضية فردية إلى اختبار حقيقي لعدالة النظام الجمهوري الفرنسي.

ساركوزي، الذي صعد إلى الحكم عام 2007 متعهدا بإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، أصبح اليوم الوجه الأكثر تعبيرا عن المفارقة بين الشعار والممارسة، وعن التحول في نظرة الفرنسيين إلى مفهوم النزاهة في الحياة العامة.

وربما يشكّل هذا الانتصار القانوني بداية مسار جديد نحو ترسيخ ثقافة المساءلة في فرنسا، لكن الطريق ما زال طويلا، فالقضية لا تقف عند حدود الرمزية، بل تمتد لتغدو مقياسا حقيقيا لمدى تمسك النظام الجمهوري بالمبادئ التي وُلدت عليها الجمهورية الخامسة: العدالة، والمساءلة، والمساواة أمام القانون.

سابقة تاريخية في المحاسبة السياسية

قبل محاكمة ساركوزي، لم تعرف الجمهورية الخامسة سوى حالة واحدة لرئيس سابق أُدين قضائيا، وهي حالة جاك شيراك، فبرغم أن بعض الرؤساء الفرنسيين تعرضوا لتحقيقات واتهامات تتعلق بالشؤون المالية والسياسية، فإن تلك القضايا لم تنتهِ بأحكام بالسجن.

وقد خضع شيراك للمحاكمة بعد انتهاء ولايته على خلفية قضية «التوظيف الوهمي» في رئاسة بلدية باريس (1977–1995)، حيث تبيّن أنه وظّف أشخاصا على حساب ميزانية البلدية بينما كانوا يعملون فعليًا لحملاته السياسية ولصالح حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه، وهو ما عُدَّ استخداما غير مشروع للأموال العامة.

وفي عام 2011، أُدين شيراك بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة وإساءة استخدام السلطة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، دون أن يقضي أي فترة حبس فعلية نظرا لتقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، وشكلت تلك المحاكمة سابقة في التاريخ السياسي الفرنسي، إذ أظهرت للمرة الأولى إمكانية مساءلة رئيس للجمهورية أمام القضاء، لكنها في الوقت ذاته كشفت حدود تلك المساءلة، بعدما اكتفت المحكمة بحكم رمزي حفاظا على هيبة المنصب الرئاسي.

ومع ذلك، مهدت تجربة شيراك الطريق لما حدث لاحقا مع ساركوزي، حين تجاوز القضاء تلك الحدود وفتح فصلا جديدا في المحاسبة السياسية، فقد أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يُحكم عليه بالسجن الفعلي، في واقعة غير مسبوقة، أكدت أن العدالة يمكن أن تطال كبار المسؤولين، وأن مبادئ الجمهورية الفرنسية ليست شعارات تُرفع، بل قيم تُطبّق على أرض الواقع.