بين الوعي الزائف والوعي القرآني.. معركة الإنسان المعاصر

في زمنٍ تتكدّس فيه المعرفة وتضيع الحقيقة، يتجدّد الصراع بين وعيٍ يصنعه الإعلام والمصالح، ووعيٍ قرآني يعيد الإنسان إلى بصيرته الأولى، ليقرأ العالم بنور الله لا بضجيج الشاشات.

في عالم اليوم، تعيش البشرية عصر الوعي الذي يضلّل صاحبه. فلم تعد أزمة الإنسان المعاصر في نقص المعلومات، بل في فيضها الموجَّه، يُغرقه العالم بالبيانات حتى يفقد المعنى، ويُقنعه أنه يعرف كل شيء، بينما هو لا يدرك شيئا من جوهر وجوده.

حين يتحول الإدراك إلى أداة للتضليل

هذا هو “الوعي الزائف” الذي تحدّث عنه المفكرون من قبل، لكنه اليوم بلغ أقصى درجاته، حين تحوّل الإدراك نفسه إلى أداةٍ للتضليل.

وقد نبّه المفكر الراحل محمود أمين العالم إلى أن الوعي الزائف لا ينشأ من فراغ، بل هو نتاج منظومة كاملة من القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمتلك مصلحة مباشرة في تشكيل إدراك الإنسان وإخفاء الحقيقة عنه.

فالإنسان وفقا لما يراه محمود أمين العالم لا يُضلَّل لأنه جاهل، بل لأن معرفة مزيّفة تُصنع له صناعة، تُعاد فيها صياغة المفاهيم بحيث يبدو الظلم عدلا، والتبعية تقدما، وفقدان الهوية حداثة.

وهذا التحليل ينكشف اليوم بوضوح في عالمٍ يعيد إنتاج الوعي عبر الإعلام، والإعلانات، والخطاب السياسي، وصنّاع الثقافة؛ تماما كما أعاد القرآن الكريم بصيرة الإنسان إلى حقيقتها الأولى ليحطم هذا الزيف ويعيد تشكيل الوعي على أساس من الحقّ والسنن الإلهية.

قال الله تعالى في سورة الروم: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}. هذه الآية الكريمة تختصر مأساة الإنسان الحديث: معرفةٌ سطحية، بلا جذورٍ روحية، ولا رؤية تتجاوز اللحظة.

من تزييف الوعي إلى تزييف القيم

حين يسيطر الوعي الزائف، يختلّ الميزان الأخلاقي. يُصبح القتل “ضرورة سياسية”، والاستسلام “واقعية”، والظلم “حكمة.”

في زمننا هذا، رأينا كيف تُعاد صياغة المفاهيم لتخدم القوى المهيمنة، فتتحوّل التبعية إلى انفتاح، والانصهار في الآخر إلى حداثة.

هكذا يُصاغ العالم على مقاس الأقوياء، بينما تتبدّل معاني الحرية والكرامة.

في الحديث الشريف الذي رواه ابن ماجه، يقول المصطفى ﷺ: “يأتي على الناس سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.

إنها نبوءة نعيشها اليوم حرفا ومعنى، حيث الصوت الأعلى ليس للأصدق، بل للأكثر حضورا على الشاشة.

الوعي القرآني.. بصيرة في زمن العتمة

في مقابل هذا الانحراف، يقدم القرآن الكريم وعيا قائما على البصيرة لا على الانفعال. قال تعالى في سورة يوسف: {قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.

والبصيرة هي إدراك ما وراء الحدث، ورؤية السنن التي تحكم حركة التاريخ.

الوعي القرآني لا يكتفي بوصف الواقع، بل يكشف منطقَه العميق، وذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا}. من يدرك هذه السنن لا يُخدع ببريق القوة، ولا ييأس من طول الطريق، لأنه يرى النظام الإلهي في تقلبات الزمان.

من مكة إلى العالم المعاصر.. التاريخ يكرّر دروسه

حين بدأ النبي ﷺ دعوته في مكة، لم تكن معركته الأولى مع الأصنام الحجرية، بل مع الوعي الزائف الذي جعل الناس يعبدون ما يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر.

كانت المعركة فكرية قبل أن تكون سياسية، هدفها تحرير الإنسان من الخيال المقدّس الذي يحجب الحقيقة.

واليوم، تغيرت الأصنام لكن جوهرها باقٍ. صارت الأصنام الحديثة في هيئة السلطة والشهرة والاستهلاك.

صار الإنسان يعبد ما ينتجه بيده، ويخضع لما يلهيه، ويقيس القيمة بعدد المتابعين لا بوزن الفكرة.

ذلك هو الوعي الزائف في أرقى صوره: عبوديةٌ جديدة تُغلف بشعارات الحرية.

حين ننظر إلى واقع الأمة اليوم، نرى بوضوح أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل امتدت لتشمل العقل والوجدان.

من فلسطين إلى السودان، ومن الفاشر إلى غزة، لا تدور الحروب حول الجغرافيا فقط، بل حول من يملك سردية العالم: من يُعرّف الحق والباطل؟ ومن يحدد من هو الضحية ومن هو الجاني؟

حين يُقنعون الأمة أن قضاياها “محلية” لا شأن للعالم بها، فهم يعيدون إنتاج الوعي الزائف ذاته الذي فرّق بين المهاجرين والأنصار.

لكن الله تعالى يقول في سورة الأنبياء: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}.

الوعي القرآني وحده يعيد للأمة وحدتها المعنوية، ويمنحها إدراكا يتجاوز الحدود السياسية إلى وحدة الرسالة والمصير.

ما من أمة انهارت إلا حين أصاب وعيها العطب. سقطت الأندلس يوم غلب الترف على الرسالة، وسقطت بغداد حين تحوّل العلم إلى جدلٍ بلا بصيرة، وسقطت الدولة العثمانية حين فقدت رسالتها الحضارية. لم تكن تلك نهايات سياسية، بل نهايات وعي. وحين يتكرّر الغفول نفسه، يتكرّر المصير ذاته وإن تغيّرت الأسماء والرايات.

طريق الخلاص والمعركة التي لا تنتهي

الوعي القرآني لا يدعو إلى الانعزال عن العالم، بل إلى التحرر من هيمنته.

يعلّم الإنسان أن يتعامل مع أدوات العصر بعقل مستقلّ وقلب موصول بالله.

يُعيد التوازن بين العلم والإيمان، بين القوة والعدل، بين التقدم والرحمة.

قال تعالى في سورة آل عمران: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}.

فالدول تتبدل، لكن السنن ثابتة؛ والأمم لا تنهض إلا حين يُشفى وعيها من الوهم، ويستنير بنور الوحي.

بين الوعي الزائف الذي تصنعه المصالح، والوعي القرآني الذي يبنيه الإيمان، تقف البشرية أمام امتحانها الأصعب.

لم تعد المعركة في ميدان السياسة وحده، بل في عمق الإنسان نفسه.

قال تعالى في سورة الحج: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}. من امتلك البصيرة نجا، ومن فقدها ضلّ ولو امتلك العالم.

ولذلك سيبقى الوعي القرآني هو المعركة الكبرى للأمة، والمفتاح لعبور هذا العصر المضطرب نحو وعد الله الذي لا يتبدّل وصدق الله إذ يقول في سورة القصص: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِين}.