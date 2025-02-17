«الخطيب» يستأذن في الانصراف.. لماذا الآن؟

بيبو يٌبكي محبيه مرتين..

كانت المرة الأولى التي أبكى فيها الكابتن محمود الخطيب عشاقه ومحبيه، في يوم اعتزاله كلاعب كرة فذ، شديد الموهبة، قبل 38 سنة (1987)، عندما ذرف الدموع، وهو يشكر الجماهير الغفيرة التي حضرت إلى الاستاد لحضور مباراة اعتزاله وتوديعه.

أما المرة الثانية فكانت يوم الجمعة الماضي 14 فبراير 2025، أثناء كلمته، على هامش احتفالية أقيمت خصيصا لعرض ماكيت استاد الأهلي الجديد، وتحديد خطة إنشائه.

جاءت كلمات الخطيب في الاحتفالية، أشبه برسالة وداع لجماهير وأعضاء الأهلي، من منصبه كرئيس للنادي، وخطوة اعتزال جديد، ليس للملاعب والنادي، إنما للدنيا بحالها!

ففي كلمته المطولة، أخبر الخطيب جماهيره ومحبيه بأنه في حاجة إلى راحة طويلة لا يعرف موعد نهايتها، يحتاج إجازة مفتوحة يتفرغ فيها لمتابعة حالته الصحية التي يقول إنها تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وجعلته يتردد على الأطباء بشكل مستمر، وقد نصحوه جميعا بضرورة الراحة، والابتعاد عن الضغوط الحياتية، لكنه لم يستجب لتعليماتهم، فتحامل على نفسه، وكتم أوجاعه، وتماسك أمام الناس، من أجل أداء مسؤولياته كرئيس للنادي الأهلي.

وقال إنه شخصيا كان يخطط لهذه الراحة منذ فترة طويلة، إلا أن ظروفا طارئة، حالت دون الحصول عليها، ومن تلك الظروف الوفاة المفاجئة لنائبه بمجلس إدارة النادي العامري فاروق، الذي توفى في يناير 2024 إثر إصابته بجلطة في المخ، فقد رأى أنه من غير المعقول أن يترك النادي بدون رئيس أو حتى نائب.

الخطيب لم يكشف عن نوعية المرض الذي يعاني منه، لكنه أعترف بأنه يعاني من عدة مشاكل صحية منذ فترة ليست قليلة، وقد نصحه الأطباء بضرورة الراحة والابتعاد عن أن أعمال من شأنها أن تعرضه لضغوط نفسية وعصبية قد تفاقم المرض، وتضاعف من أوجاعه.

وإذا كانت طريقة عرض الخطيب لحالته الصحية، والبكاء الشديد لزوجته في الخلفية، أشعر كل من كان يتابع الحفل، أنه يعاني من مرض خطير لا قدر الله، إلا أن الأخبار التي ترددت حول طبيعة مرضه في السنوات الأخيرة، لم تشر أبدا إلى أنه يعاني من أي أمراض مستعصية لا يٌرجى الشفاء منها، حتى ما قيل سابقا عن أنه كان يعاني من ورم في المخ، فقد ثبت إنه ورم حميد، وقد تم استئصاله في عملية جراحية ناجحة، بل إن تضارب الأنباء حول طبيعة مرضه، جعلت الناس لا تعرف بالضبط، ما هو المرض الذي يعاني منه الخطيب على وجه التحديد، بيد إنه قيل مؤخرا إنه يعاني من مشاكل في وظائف الكلى، وهي مشاكل لم تصل لحد الفشل الكلوي والحمد لله، وإذا كان صحيحا ما يقال إن كل المرض الذي يعانيه الخطيب، هو وجود خلل في وظائف الكلى وليس فشلا كلويا، فهذا ليس بالمرض المقلق أو المخيف، الذي يستوجب التفرغ له والاعتكاف بالمنزل وانتظار القدر المحتوم، فاختلال وظائف الكلى، مرض شائع جدت، يعاني منه كثيرون من المصريين خصوصا نتيجة التلوث، وبالتالي فإن الحالة الصحية للخطيب لا تدعو للقلق أبدا، كما أنها لا تستدعي الاستئذان في الانصراف من المشهد كما يريد أن يفعل!

الخطيب يترك الأهلي في توقيت حرج

لابد من القول هنا إن إعلان الخطيب عن رغبته في ترك العمل في النادي الأهلي، والانزواء بعيدا عن الناس، يأتي في توقيت حرج جدا، وحساس للغاية، فهو يجئ قبل بضعة شهور من الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي، المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم، تلك الانتخابات التي يؤمّل الغالبية العظمى من أعضاء وجماهير النادي الأهلي على خوض الخطيب لها، كي يضمنوا استمراره بالأهلي أربع سنوات أخرى لاستكمال مسيرته الناجحة التي بدأها قبل ثمان سنوات، خصوصا وأنه لم يظهر في الأفق أي مرشح محتمل أخر، يقدر على تحقيق ما حققه مجلس الخطيب في الدورتين الانتخابيتين السابقتين (2017 – 2021) (2021 – 2025 )، كما أنه ليس هناك فشل ملموس يدعو الخطيب أو مجلسه للرحيل، بل الحاصل هو العكس، حيث إن النادي الأهلي يعيش الآن فترة من أفضل فتراته، سواء من حيث تحقيق البطولات، أو من خلال الإنشاءات التي أقيمت، وجمهور الخطيب من أعضاء النادي وجماهيره، مستعدون لقبول الخطيب رئيسا للأهلي، حتى وإن كان يديره من سرير المرض، لا قدر الله. فما الداعي للرحيل؟!

السر الخطير

المؤكد أن هناك سرا كبيرا وراء اتخاذ الخطيب هذه الخطوة المفاجئة، فهل تعرض لضغوط من جهة ما أمرته بالرحيل وترك رئاسة الأهلي، بهدف إفساح الطريق أمام مرشح بعينه يقود الأهلي في الفترة القادمة؟ وارد.

أم أنها خطوة كان الخطيب يخطط لها منذ فترة، نتيجة أوضاع صعبة لا ينفع الإفصاح عنها، في ظل حقبة زمنية مريرة تعيشها الدولة المصرية، تدار فيها كل مؤسسات الدولة بالريموت كنترول عبر ضابط يتلقى التعليمات من المسؤول الكبير بالبلد، ثم يبلّغها لرؤساء المؤسسات المختلفة لتنفيذها؟ ممكن.