أين العرب من حرب ترامب ضد جنوب أفريقيا؟!

وقع الرئيس الأمريكي ترامب قراراً ، يقضي بوقف جميع المساعدات الأمريكية لدولة جنوب أفريقيا، بزعم انتهاكها حقوق الإنسان، وارتكابها “التمييز العنصري ضد (الأفريكانيون) من السكان البيض ذوي الأصول الغربية، وتقويض السياسية الخارجية للولايات المتحدة.

لم يكن القرار مفاجئا، فقد أصبحت جنوب أفريقيا في مرمي النيران الأمريكية منذ تحملها ملف” اتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين بغزة، أمام محكمة العدل الدولية 2024، بعهد الرئيس السابق بايدن، ومع وصول ” ترامب” للسلطة أخذت الحرب منحى آخر شديد الخطورة.

لا تبدي صاحبة أكبر اقتصاد بالقارة السوداء بالا بالمعونة الأمريكية، التي اعتمدها بايدن قبل رحيله، بنحو 440 مليون دولار، حيث تأتي كمساعدات طبية لعلاج المرضي بنقص المناعة” الإيدز”، الذي يخشى الغربيون انتشاره وانتقاله بين مواطنيهم ممن يزورون أفريقيا وينقلونه إلى ذوييهم. ولا تهتم بخروجها من دائرة الدول الحاصلة على تفضيلات جمركية لتجارتها مع واشنطن، عبر عنها وزير البترول والثروة المعدنية مانتاشي بقوله: “إذا حجب ترامب التخفيضات الجمركية، سنحجب عنه المعادن الثمينة، التي نصدرها له، فلسنا متسولين”!.

ضلال عنصري

يبدو ساسة جنوب أفريقيا أكثر انزعاجا بحجم التضليل الذي يمارسه ترامب وأعوانه ضد بلدهم، بعد أن ظلت لعقود حليفا قويا لواشنطن، حينما كانت الأقلية البيضاء” الإفريكانيون”، تدير نظام الفصل العنصري” الأبارتهايد”. أدار النظام العنصري الدولة باتجاه معاكس لرغبة الشعوب بالتخلص من الاستعمار. ساعدة الغرب على وأد الحركات الثورية وساند العدوان الإسرائيلي المتكرر على الدول العربية، وسهل وجودها بدول القارة، ومدها بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية والنووية إلى أن فجرت أول قنبلة نووية إسرائيلية بالمحيط الهندي، ستينيات القرن الماضي.

لم تغير جنوب أفريقيا سياساتها مع إسرائيل والغرب، بعد سقوط النظام على يد نيلسون مانديلا 10 مايو 1994، رغم التقارب الشديد بين الزعيم الوطني والدول العربية وايمانه بدور مصر والعرب في انهاء الحكم العنصري، ودعمه الحقوق العربية المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

انتهج الزعيم الراحل سياسة التغيير السلمي عبر وسائل ديمقراطية، والتسامح مع البيض، والتوازن بالعلاقات الدولية، وحرية السوق، بما دفع واشنطن إلى منحه أفضيلة بصفقات التبادل السلعي والجمارك، لتشجيع النظام على الاستقرار والتوافق مع الرأسمالية الغربية، التي ترعاها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

انتقلت السلطة السياسية على مضض من يد ” الأفريكانيون” ذوي الأصول الألمانية والفرنسية والهولندية والبريطانية إلى الأغلبية السوداء، بينما ظلت الثروة بأيديهم. يديرون المصانع والمتاجر والمناجم لحسابهم ضمن تحالف نخبة أصابها الفساد السياسي، من الملونين وأقلية مستفيدة من الإرث الاستعماري، تلقى معارضة شعبية واسعة.

أدت هذه المعادلة إلى بقاء الأغلبية الكاسحة في دائرة شديدة الفقر، رأيناهم بأعيننا، يقيمون في ضواحي مزدحمة بالأقاليم وبــ “مدن الصفيح” على جوانب الطرق خاصة جوهانسبرغ “العاصمة الاقتصادية”، بينما يعيش البيض بقصور وفيلات. يتحركون بسيارات فارهة ويتسوقون بمتاجر فاخرة، ويمرحون بملاهي أشبه بمراكز الترفيه بــمدينة لاس فيجاس الأمريكية، أقيمت داخل تجمعات خاصة مسيجة بالأسلاك الشائكة المتصلة بالكهرباء، وشبكات المراقبة لمنع دخول الفقراء والسود بدون المرور على حواجز أمنية مدججة بالسلاح. تسمح تلك المناطق بدخول الغرباء الأثرياء والسائحين، مع حراسات خاصة.

رواية “الضحية البيضاء”

في مجتمع شديد الطبقية، رصدنا عام 2010، عنصرية مفرطة، تظهر عند وقوع حوادث سرقة وعنف. إذا ما ارتكب أحد البيض الفقراء جريمة تصبح حادثا فرديا، وتتسابق الهيئات الخيرية لدعمه بالمال وفرص العمل، التي تحميه من الوقوع في براثن الفقر، حتى يظل مميزا منعزلا عن الأغلبية السوداء.

يحدث كثيرا أن يسطو فقراء سود على ذويهم أو السائحين طلبا للمال أو الطعام، فلا يهتم أحد لكثرة الفقراء والمشردين، ولكن عندما يقع الحادث ضد رجل أبيض، تستدعي الأقلية “رواية الضحية البيضاء”.

يحدد عالم الاجتماع بجامعة وايت وانزسواند بجنوب أفريقيا نيكي فالكوف “رواية الضحية البيضاء” بأنها ميراث استعماري بغيض للرجل الأبيض”، اختلقه يان فان ريبك مدير شركة الهند الشرقية الهولندية، عندما أقام سياجا من شجر اللوز المر، حول معسكره عند وصوله لجنوب أفريقيا عام 1664، مستهدفا ابعاد السكان الأصليين أصحاب الأرض عن مقره، حيث ينظر إليهم على أنهم رمز العنف والوحشية مطلوب ابعادهم عن مسكنه.

يقول “فالكوف” إن جنون الفصل العنصري المبكر للرجل الأبيض، القادر اقتصاديا على تحصين مزارعه ومجتمعه المغلق، يفترض أن وجود الضحايا الرئيسيين خارج أسوار المدن التي يقيمها وراء الذعر من جرائم القتل التي تقع أحيانا بالمزارع، ولا يجري التعليق عليها إلا إذا وقعت بالرجل الأبيض، حيث ظلت وسيلة فعالة للاستنفار في عصر الفصل العنصري، ولا تزال مستخدمة بشكل مقلق تجعل من تفوق العنصر الأبيض ضحية غير عادية، معرضة لمحارق أو “الإبادة الجماعية البيضاء”.

يشير “فالكون” إلى توظيف ترامب لهذه الظاهرة، بدافع من إيلون ماسك أغني رجل أبيض وفي العالم، المولود بجنوب أفريقيا ومستشاره الخاص للانضباط الحكومي، الذي يروج بجنون لفكرة ” الإبادة الجماعية البيضاء”، بتوظيفه لفيديو نشره مواطن جنوب أفريقي يساري على منصته ” إكس”، يندد فيه بهيمنة البيض على مقدرات الدولة. استخدم “ماسك” الحديث المتطرف الرافض للبيض للادعاء بأن “البيض يتعرضون لمحارق”.

متلازمة الهولوكوست والإبادة

أصبحت “رواية الضحية” متلازمة الرجل الأبيض الذي يعد ترامب نموذجه الحديث، مع صبغة وحشية مروعة تتماهى مع رواية “الهولوكست” ، وبالوقت ذاته، تنكر “الأبارتهايد” بجنوب أفريقيا، والإبادة الجماعية الأشد عنفا المستمرة بغزة والضفة، وحق الضحايا في استعادة أرضهم المحتلة من القوى الاستعمارية.

بغض النظر عن الدافع الشخصي وراء تشهير ” ماسك” بحكومة جنوب أفريقيا، لعدم موافقتها لشركته “ستار لينك” على انشاء شركة اتصالات، بدون دفع 30٪ من قيمة المشروع لصالح شركات مملوكة للسود وفقا للقانون، وارتباطه المريب بالمتطرفين البيض، فإن دعمه لسياسات ترامب اليمينية المتطرفة، تغازل أفكاره الشعبوية لجعل “أمريكا عظيمة” وإمبراطورية تمارس استعلاء الرجل الأبيض الغربي على العالم.

يدفع هذا الاستعلاء ترامب إلى السير بمشروعه الوحشي، ومنع جنوب أفريقيا من قيادة مجموعة ” بريكس” التي يرى وجودها خطرا يهدد الدولار، وتقاربها مع روسيا والصين أكثر خطورة على مستقبل أمريكا، وتحميلها مسؤولية محاكمة عادلة لمرتكبي “هولوكوست غزة” من الصهاينة الإسرائيليين، تهديدا لرواية ” الضحية البيضاء”، ومشروعه بمحو فلسطين وشعبها، وداعمة لسياسة يمقتها، ترد المظالم إلى أهلها بالقانون والعدالة بدون تمييز.

تجاهل ترامب أن الأفريكان البيض الذين يمثلون 9٪ من السكان طردوا ملايين السود من أرضهم بالقوة خلال 3 قرون، ومازالوا يملكون 75٪ من الأراضي، بينما 81٪ من المواطنين الأفارقة، يزرعون 4٪ فقط، والملونين الهنود وغيرهم 11٪، بما استدعي تدخل الرئيس رامافوزا بتعديل قانوني لنظام ملكية قائم منذ سنوات، عبر شراء الحكومة للأراضي بالتراضي لصالح الفقراء، مقابل تعويضات عادلة، تنمي الزراعة والاستقرار الاجتماعي.

يملك “ترامب” مصادر الثروة والقوة لفرض روايته العنصرية المزيفة، فهل نتحرك كعرب بقوة لفرض رواية جنوب أفريقيا بالمحافل الدولية، باعتبارها قضيتنا الخاصة، وورقة داعمة لنا بملف محاربة التهجير العنصري الذي يفرضه ترامب قسرا على غزة، قبل أن ننقرض مثل الهنود الحمر، أمام توحش الرجل الاستعماري الأبيض؟