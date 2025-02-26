السياسة الأمريكية في معمل الوراثة!

اتخذت السياسة الأمريكية مواقف حادة وسريعة تجاه الصراعات الأساسية الناشبة حول العالم في بداية حكم الرئيس “دونالد ترامب” حيث يبدو الانحياز لطرف على حساب آخر غير محكوم بحقائق الصراع وخلفياته وتفاصيله أو بمعيار الحق أو توقيف البادئ بالوثوب. ويبدو أن رجل المال والأعمال مسكون بنظرية ملخصها ضرورة استبعاد العناصر الضعيفة من المعادلة ليبقى العنصر الأقوى سائدًا بينما يُفرض التنحي على الضعيف لأنه لم يعد مرغوبًا ولا أوراق لديه ليملي شروطه أو حتى لمواجهة الاستبعاد.

يُعتبر الاصطفاء هو أحد التقنيات الأساسية في علم تربية النبات، ويقوم على استخدام الإنسان للنباتات التي تمتلك سمات نرغب في استمرارها، بينما يستبعد العناصر التي لا تمتلك تلك الصفات، ويحدث شئ مماثل في علم تربية الحيوان إذ يخضع تكوين الأسر بواسطة التحكم البشري لانتقاء العناصر القوية ذات الإنتاج الغزير واستبعاد ما هو ضعيف أو مريض.

عالم الإنسان ليس ببعيدٍ عن هذا إذ تتكفل العلوم الحديثة بدراسة أفضل السبل لأن يكون النسلُ البشري صحيحًا معافى لا مكان فيه للهزال، خاليًا من الأمراض، يتسم بالمناعة ومقاومة هجمات الكائنات اللامرئية كالفيروسات وغيرها.

يُعرف علم الهندسة الوراثية بأنه تلاعب إنساني مقصود وتدخل مباشر في المادة الوراثية الموجودة في خلايا الكائن الحي (الإنسان، الحيوان، النبات) بطريقة لا تحدث في الظروف الطبيعية ويتضمن ذلك فصلًا أو وصلًا للوحدات الوراثية أو نقلها من كائن لآخر أو عزلها داخل الكائن نفسه بهدف استكمال نقص أو تدعيم ميزة في عنصر محدد أو تجنب خصائص معينة لا يُراد لها أن تطل برأسها في التكوين المقصود.

بعيدًا عن السياسة

تبدو سياسة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أقرب إلى علم الهندسة الوراثية منها إلى علم السياسة وشؤون الحكم، حيث إن تتبع قراراته الكثيرة وتصريحاته الغزيرة خلال الشهر الأول لتوليه الحكم رئيسًا للولايات المتحدة في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي سيكشف عن تناغم مع علم الهندسة الوراثية وبُعدٍ بالقدر ذاته عن علم السياسة بشقيها النظري الذي يتكفل به العلماء والباحثون والعملي الذي يتولاه الساسة والتنفيذيون.

ويبدو أن السياسة الجديدة في عهد ترامب ستسير على النهج ذاته من تدعيم سريع لعناصر قوية منتقاه وفق المصالح الأمريكية، واستبعاد عناصر أخرى بمعزل عن العوامل التقليدية التي ينشغل بها الساسة والمراقبون من خلفيات التاريخ وحقائق الجغرافيا.

قبل العودة

خلال حملته الانتخابية كمرشح عن الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض أطلق ترامب، ملياردير العقارات المثير للجدل، تحديًا بأنه سيوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال أربع وعشرين ساعة، وأن هذه الحرب لم تكن لتندلع أصلًا لو كان هو رئيسًا وقتها.

خلال حملته ذاتها أكد ترامب أن حكومة بلاده لا تقدم دعمًا كافيًا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة ولا تظهر القوة اللازمة أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة خلال اجتياز السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي عرفت بعملية “طوفان الأقصى”، كما جدد ترامب تحدياته أيضا بأنه لو كان رئيسًا لما تجرأ الفلسطينيون أصلًا على مهاجمة إسرائيل حليفة بلاده في الشرق الأوسط.

كان هناك اعتقاد بأن كثيرًا من تصريحات ترامب هي دعاية من ضرورات حملته الانتخابية لكسب الأصوات والأنصار، وأنه سيعود للمؤسسات التقليدية في بلاده لتتبع مسارات بعضها ثابت منذ عقود في السياسة الأمريكية تجاه العالم.

بعد التنصيب

كان العالم يشاهد المرشح المعروف بطريقته واتجاهاته الشعبوية وهو يتحدث لجماهيره دون ضابط من قرارات دولية في الصراعات المسلحة أو حتى استنادًا للقانون أو لتراث سياسات بلاده نفسها، التي كانت تفضل في أحيان كثيرة إدارة الصراعات وليس العمل على حلها.

بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة فاجأ ترامب الجميع بأن ما أعلنه خلال حملته لم يكن للاستهلاك الانتخابي، وأنه كان يرتب لإنهاء الصراعات بالفعل وليس مجرد إدارتها كما حرص أسلافه، وأن استمرار الحروب وإن كان يغذي سوق الأسلحة والذخيرة الذي تحظى بلاده بنصيب كبير منها، إلا أن حل الصراعات سيأتي بمكاسب أكبر وأكثر استدامة من استثمار ومشروعات ستصب في النهاية لمصلحة الأمة الأمريكية.

تطبيق الاصطفاء

دون انتظار لخطوات الدبلوماسية التقليدية البطيئة كانت كلمات ومواقف ترامب أسرع في الصراعين المسلحين المسيطرين على الساحة الدولية منذ سنوات ثلاث وهما حربا أوكرانيا وغزة.

في صراع روسيا وأوكرانيا طرفان أولهما خصم تقليدي ومنافس منذ عقود، وثانيهما حليف يقف على أبواب حلف الناتو ينتظر السماح له بالدخول ليصبح الحلف على مرمى حجر من الأراضي الروسية وعلى عكس المتوقع وخطى سلفه “جون بايدن” من دعم أمريكي للاقتصاد الأوكراني بالمال وللجيش بالسلاح والذخيرة ومن محاولة ترجيح الكفة العسكرية لحكومة “كييف”. فاجأ ترامب أوكرانيا وأوروبا بموقف منحاز للطرف الأقوى وهو روسيا يتفهم فيه مطالبها الأمنية ويقر بصعوبة استعادة ما انتزعته من أراض أوكرانية منذ 2014 وينهي حلم أوكرانيا بالانضمام للناتو، بل ومطالبتها بمقابل الدعم الذي قدمته بلاده لها خلال سنوات الحرب عن طريق توقيع اتفاقية لاستغلال المعادن النادرة الموجودة بكثافة في أراضيها.

استبعد ترامب الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” من المحادثات الأمريكية الروسية التي استضافتها السعودية، وقال إن حضوره غير مهم وإنه لم يفعل شيئا بحضوره الاجتماعات منذ ثلاث سنوات. استبعد ترامب الطرف الضعيف الذي لا يملك أوراقًا ويقوم بترتيب صفقات اقتصادية كبرى مع روسيا الطرف الأقوى من أجل سرعة إنهاء الصراع والحصول على الغنائم كشرط لوقف الحرب.

الاستبعاد

في الصراع العربي الإسرائيلي يبدو انحياز ترامب لإسرائيل التي يراها الطرف الأقوى متسقًا مع السياسة الأمريكية منذ نشأة الدولة العبرية عام 1948 على أرض فلسطين التاريخية، ويبدو الفلسطينيون في موقف ضعيف دون دعم عربي أو إسلامي كاف، وتماشيا مع نهجه الجديد اعتبر ترامب أن غزة مجرد أرض تعرضت لدمار هائل لكنها صالحة للاستثمار واستغلال شواطئها لتصبح “ريفيرا” الشرق الأوسط، بعد تهجير سكانها لدول أخرى، وذلك دون اعتبار لرغبات الفلسطينيين المعلنة في العيش بكرامة وحرية على أرضهم وليس مجرد لاجئين في أمكنة أخرى.

تجاهل ترامب الحق الفلسطيني واستبعد أهل غزة باعتبارهم الطرف الأضعف الذي لا يملك أوراقًا ولم ير في القضية الفلسطينية غير جانب الاستثمار وشراء الأرض التي تئن مخيماتها لتصبح منتجعات للسياح من أنحاء العالم.

العراق في الطريق

قبل أيام قال “مايكل فلين” مستشار الأمن القومي السابق في فترة ترامب الأولى إن بلاده يجب أن تحصل على عوائد النفط العراقي لرد قيمة المساعدات الأمريكية تمامًا كما قرر ترامب في المسألة الأوكرانية.

وإذا كان “فلين” يعتبر مقربا من ترامب الذي عرض عليه عشرة مناصب في إدارته الحالية، كما صرح، فإن العراق قد يكون في أجندة مشروعات ترامب المقبلة.

الهندسة والسلام

إذا تتبعنا سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي وإدارته في الشهر الأول فسنكتشف بسهولة أن أمام العالم سنوات أربع من تغليب آليات الهندسة الوراثية على قضايا العلاقات الدولية التي تستلزم فهمًا واستيعابًا لضرورات ومتطلبات حقوق الشعوب وواقعها المتداخل الذي لا تجيده قواعد الاصطفاء والاستبعاد، وهذا معناه سنوات من بقاء السياسة الأمريكية في معمل الوراثة على الأقل طوال فترة ترامب الثانية مع تساؤل ملح عما إذا كانت الهندسة الوراثية تصلح أساسًا لجلب السلام وحل الصراعات المعقدة ورد الحقوق.