الأديب التركي سزاني قراكوج: كيف نحقق البعث الإسلامي؟!

تحتاج الأمة الإسلامية إلى قراءة نقدية متعمقة للكثير من الإنتاج الأدبي في الدول الإسلامية، لأنه يشكل أساسا لنهضة الأمة وبناء مجتمع المعرفة، ويتميز إنتاج الأدباء الأتراك خلال القرن العشرين بمعالجة مشكلات وقضايا مهمة من أهمها كيف يمكن تحقيق النهضة على أسس تختلف عن النموذج الغربي؟

ويعدّ الأديب والمفكر والشاعر التركي سزاني قراكوج من أهم الأدباء الأتراك الذين أسهموا في تحدي الفكر العلماني، وبناء رؤية إسلامية حديثة تشكل أساسا لنهضة إسلامية تبدأ من إصلاح الروح حتى تصل إلى تطوير المجتمعات الإسلامية.

ثراء الشخصية الأدبية والفكرية

تتميز شخصية سزاني قراكوج (1933-2021) بالثراء الأدبي والفكري، لذلك يعدّ من الشخصيات المؤثرة في الفكر الإسلامي التركي، حيث أسهم بشكل كبير في مجالات الأدب والفلسفة والفكر السياسي، ومعظم قصائده الشعرية تتضمن أفكارا فلسفية إسلامية ذات أبعاد أخلاقية وحضارية.

من أهم المرتكزات التي يقوم عليها أدب قراكوج وفكره، الدعوة إلى إحياء الحضارة الإسلامية، وأن الإسلام هو أساس النهضة الفكرية والاقتصادية للمجتمعات المسلمة، بعيدا عن التقليد الأعمى للغرب.

ويعدّ كتاب “مفهوم البعث الإسلامي” من أهم أعماله الفكرية والأدبية، حيث يجمع الكثير من الأفكار التي يمكن أن تشكل الأساس لعودة الحضارة الإسلامية، ومن أهمها: دعوته للعودة إلى القيم الإسلامية الأصيلة مع الاستفادة من تجارب العصر الحديث.

كما يدعو إلى بناء هوية إسلامية قائمة على القيم الروحية والفكرية العميقة، وليس على التقليد، وهذا يوضح معرفته العميقة بالحضارة الغربية، وفقرها الشديد لهذه القيم، وضرورة تحقيق التكامل بين الروح والجسد، لذلك يرى أن النهضة الإسلامية تبدأ من إصلاح الروح، وهو ما يختلف عن النهج الغربي الذي يركز على التقدم المادي دون الاهتمام بالجوانب الروحية.

معركة قراكوج مع الفكر الغربي

أدب قراكوج وفكره يوضح كيف أدار معركته مع الفكر الغربي؟ لذلك يرى أن الأدب يجب أن يلتزم بالتعبير عن القيم الروحية والأخلاقية الإسلامية، وأنه يجب أن يبتعد عن تقليد الأدب الغربي، ولكن يجب الاستفادة من تجارب العصر، وأن المسلمين يجب أن يلتزموا بهويتهم دون تقليد، وأن يقدموا الإسلام كحل لمشكلات العصر، وأن المسلمين عندما يفهمون الإسلام بعمق فإنهم سيمتلكون القدرة على تقديم حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يواجهها العالم في العصر الحديث.

ومن الواضح أنه أثار بذلك خيال الحركات الإسلامية التركية، وشجعها على البحث والتفكير في تقديم حلول جديدة للمشكلات نابعة من الإسلام، وكان لرؤية قراكوج تأثيرها الكبير في الأدب التركي والفكر الإسلامي، حيث طرح رؤية جديدة للإسلام في الأدب التركي، وحمل هموم الأمة الإسلامية إلى ساحة المعارك الفكرية والثقافية والأدبية في تركيا.

كيف يتحقق البعث الإسلامي؟!

في كتابه “مفهوم البعث الإسلامي” يحدد قراكوج أسس النهضة الإسلامية من منظورين ثقافي وحضاري، ويعبّر عن رؤيته حول كيفية استعادة الإسلام لمكانته كقوة دافعة للحضارة، ويعدّ هذا الكتاب من أهم الإسهامات التي قدمها، التي تحدد أسس النهضة الإسلامية.

ويرى قراكوج: أن الإسلام ليس مجرد دين فردي، بل هو نظام حضاري شامل يمتلك النهوض بالأمة الإسلامية من جديد، ويواجه بكل قوة الدعاية الغربية حول تخلف الدول الإسلامية، فيرد عليها بأن الانحطاط الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية ليس بسبب الإسلام نفسه، بل بسبب فقدان المسلمين لروح الإسلام الحقيقية.

وهذا يوضح أن قراكوج بنى رؤيته على أساس دراسة للإسلام وفهمه للواقع المعاصر، لذلك يرى أن النهضة الإسلامية ليست مجرد عودة إلى الماضي، ولكنها إعادة إحياء القيم الإسلامية بروح معاصرة.

ليست النموذج الوحيد!

وجّه قراكوج نقدا عنيفا للفكرة التي تروج لها النخب العلمانية في العالم الإسلامي، وهي أن التقدم لن يتحقق إلا بتبني النموذج الغربي، حيث يرى أن الحضارة الغربية رغم تقدمها المادي تعاني من أزمة روحية وأخلاقية، بينما يمتلك الإسلام القدرة على الجمع بين التقدمين المادي والروحاني.

كما يرى قراكوج أن النموذج الغربي للحداثة والتقدم ليس النموذج الوحيد، ويجب أن يقوم المسلمون ببناء نموذج حضاري إسلامي حديث لا يكون مجرد تقليد للغرب، بل يعتمد على القيم الإسلامية الأصيلة.

صحوة روحية لتحقيق الاستقلال

يرى قراكوج أن أي نهضة حقيقية لا بد من أن تبدأ من إصلاح الإنسان من الداخل، لذلك يؤكد أن المسلمين يحتاجون إلى صحوة روحية تعيد لهم الثقة بدينهم، بدلا من الانبهار بالنماذج المادية الغربية.

ويضيف قراكوج: أن الروح الإسلامية ليست مجرد طقوس عبادية، ولكنها حالة من الوعي الحضاري والإيمان بالقدرة على التغيير.

من أهم الأفكار التي يتضمنها كتاب البعث الإسلامي أن المسلمين فقدوا استقلالهم الثقافي بسبب الاستعمار والتغريب، وأنهم اليوم بحاجة إلى استعادة هذا الاستقلال، لذلك يوجه نقده للمثقفين المسلمين الذين يستهلكون النظريات الغربية دون تطوير فكر إسلامي أصيل، ويرى ضرورة العمل لإحياء الفنون والأدب والفكر الإسلامي بروح جديدة تتناسب مع تحديات العصر.

على المستوى السياسي يرى قراكوج: أن الإسلام ليس مجرد دين روحي، ولكنه يمتلك رؤية سياسية واجتماعية متكاملة، وأن السياسة يجب أن تستلهم القيم الإسلامية، ويرفض الفصل بين الدين والسياسة، لذلك يطالب المسلمين بتجديد فكرهم وأسلوب حياتهم، والتمسك بجوهر الإسلام، وليس بالمظاهر الشكلية، وعدم تقليد الماضي دون فهم روح الإسلام الحقيقية.

كما يدعو إلى تفسير جديد للتاريخ الإسلامي يساعد المسلمين على التعلم من أخطائهم، ويركز على دور الفرد في تحقيق النهضة، فكل مسلم مسؤول عن إحياء الإسلام في داخله أولًا ثم في مجتمعه، وأنه لا يمكن تحقيق التغيير من خلال الشعارات فقط، بل يجب أن يكون هناك وعي حقيقي بالمسؤولية الفردية والجماعية، لذلك يجب أن يكون الفرد جزءا من عملية البعث الإسلامي، وأن يمتلك الثقة بحضارته الإسلامية.

بذلك يقدم قراكوج رؤية متكاملة للنهضة الإسلامية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعزيز الوعي الذاتي للمسلمين بأهمية الاستقلال الفكري والروحي، ودعم مشاريع التعليم والتطوير التي تستند إلى رؤية إسلامية حضارية تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع بأسره.