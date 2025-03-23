ليلة القبض على الرئيس!

أثارت عملية القبض على رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي من بيته، بأقصى شرق الأرض وظهوره للمحاكمة بأقل من أسبوع، أمام قاضي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بغرب أوروبا يوم 14 مارس دهشة شديدة.

يلقى رئيس الفلبين جزاء ما ارتكبه من أخطاء تجاه شعبه الذي منحه الثقة لشن حرب على تجارة المخدرات، فإذا به ينحرف بقوتها تجاه قمع النظام الديمقراطي وتقييد حرية التعبير والإعلام وخصومه السياسيين، بما مهد لعودة نظام ديكتاتوري مدعوم من واشنطن عبر سلالة أسرة الرئيس السابق ماركوس الذي قاد البلاد لمدة 40 عاما بالقرن الماضي.

الملفت أن الاعتقال جاء مفاجئا لشعب الفلبين الذي لم تهتم أغلبيته بالقبض على الرئيس السابق، ومتابعة التحقيق الذي يجري معه بسرعة هائلة أمام محكمة لديها ملفات ملتهبة غابت عنها مناقشة أي خطط بالقبض على مطلوبين أشد خطرا.

تضم قائمة المطلوبين رؤساء دول مازالوا بالسلطة لديهم القدرة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مثل: رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، المطلوبان للتحقيق في جرائم حرب وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، منذ نوفمبر 2024، والرئيس الروسي فلاديميير بوتين، الصادر بحقه مذكرة اعتقال في مارس 2023.

قائمة المطلوبين دوليا

لدى المحكمة الجنائية قائمة طويلة من الرؤساء وكبار المسؤولين المطلوبين بأنحاء العالم، على رأسهم: رئيس السودان السابق عمر البشير المتهم منذ 2010، والرئيس الليبي السابق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام منذ عام 2011، ومذكرات للتحقيق في جرائم الرئيس السوري الهارب بشار الأسد بقتل مواطنيه بالأسلحة الكيماوية عام 2012.

لم تستطع المحكمة ملاحقة هؤلاء القادة، ولا الدفاع عن نفسها تجاه عدوان الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا بحظره دخول قضاتها الأراضي الأمريكية ومنع تمويل مؤسساتها، لمجرد إصدارها أمرا دوليا بالقبض على نتنياهو، فإذا بها تجرجر بسهولة، رئيس الفلبين السابق للتحقيق معه بتهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وقضاء العقوبة بسجون أوروبا.

تتهم المحكمة دو تيرتي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أثناء حمله شنها باسم ” الحرب على المخدرات”. اعتمد دو تيرتي نظاما يطبقه قادة ومسؤولون عرب وبالعالم الثالث ضد الخارجين على القانون بـاسم ” الضرب في المليان أو سويداء القلب” بدلا من القبض عليهم وإحالتهم للقصاص أمام القضاء.

فقد استغل مخاوف المواطنين من انتشار تجارة المخدرات وثقتهم بشخصيته القوية وخبرة اكتسبها أثناء شغله منصب عمدة مدينة دافاو لمدة 22 عاما، ورئيسا للدولة لمدة 6 سنوات من 30 يونيو 2016 إلى 30 يونيو 2022، في إصدار أوامر بالقتل الشرس لخصوم الدولة وله شخصيا.

أسفرت الحرب عن إعدام ضباطه لنحو 30 ألف شخص، من بينهم 6 آلاف تاجر مخدرات. استغل دوتيرتي الحرب في تعطيل أعمال المحاكم، ودعا المواطنين إلى حمل السلاح، لقتل تجار المخدرات بأنفسهم، وباسم الحرب على الفساد، هدد الصحفيين الذين انتقدوا الوسائل غير القانونية التي يتبعها في الحرب بالسجن والقتل مثل: الصحفية ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2022.

سابقة تاريخية

يعتبر حادث القبض على الرئيس السابق لمحاكمته دوليا سابقة في تاريخ الفلبين، خاصة أن طلب القبض عليه لم يأت من المحكمة الجنائية ذاتها، فقد أمر خلال رئاسته للبلاد بالانسحاب من عضويتها عام 2019، عقب تلقيها وقائع تظهر قتله آلاف الأبرياء، خارج القانون.

جاء تسليم دو تيرتي، بناء على طلب من الشرطة الدولية (إانتربول)، التي لا تملك سلطة القبض على شخص داخل بلده، وتكتفي عادة بتسلم نشرة المطلوبين من جهات أجنبية إلى الشرطة المحلية، بما يظهر وجود لعبة سياسة واسعة، جعلت من دوتيرتي ” كبش فداء” تستهدف تغيير معالم اللعبة السياسية داخل الفلبين، وحسم الصراع الدائر بمنطقة شرق آسيا، لصالح أحد الأطراف الدولية الذي حاول دو تيرتي من قبل توظيفه لصالحه وعائلته، بعد أن بدأ يفقد شعبيته بالداخل.

فرغم تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد بالسنوات الأولى، تحولت سياسات دو تيرتي العنيفة إلى وبال عليه، إذ أثارت الحملة الرعب بين المواطنين، وقلصت أتباعه بالتدريج، فلم يبق معه سوى المهووسين بسياساته وحزب تقوده ابنته التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس الدولة، وكانت تخطط لأن تصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة البلاد في يونيو 2028، موظفة توجيهه استثمارات هائلة لمشروعات البنية التحتية، وعمله على تهدئة الأوضاع الأمنية مع الأقليات وبخاصة المسلمين من قبائل المورو الذين اضطهدوا لمئات السنين.

لا اشتراكية ولا ليبرالية!

لم يكن لدى دوتيرتي عقيدة سياسية محددة، لا اشتراكيا ولا ليبراليا، بل كان نفعيا ” براغماتيا” بامتياز. اكتسب دوتيرتي شهرته بلغته البسيطة التي تعجب العوام، لكنه سرعان ما انزلق نحو ديكتاتورية شعبوية يمينية، مطيحا بالمؤسسات المدنية والنخبة السياسية والصحف المستقلة والمواقع الإلكترونية، وأدار الدولة بوسائل القمع والقوة المدعومة بالشرطة والجيش، بدلا من الحوار الديمقراطي.

أدار اقتصادا بلا هوية، تحت شعار” ابنْ.. ثم ابنْ” لإقامة المزيد من الجسور والطرق والمشروعات العامة والبنية التحتية، بما يضمن -وفق خططه- تشغيل ودعم الفقراء، وفي الوقت نفسه أنفق ببذخ على المؤسسات الأمنية لممارسة المزيد من القمع، دفعته إلى الحاجة إلى استثمارات وقروض أجنبية هائلة، حينما لم يجد المال متوفرا بسهولة لدى الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، التي ترهن المساعدات المالية بمؤشرات الديمقراطية، وعدم تبنى مواقف مناهضة لواشنطن، وبدا لسنوات متحالفا مع الصين التي توسعت بإقراضه عشرات المليارات من الدولارات، ومشاركته بمشروعات البنية التحتية الكبيرة.

أدت الديون المتزايدة، والإنفاق على مشروعات بدون عائد سريع إلى تعثر اقتصادي أشعل موجات غضب شعبية، ضد الاستبداد الأمني وحراك سياسي معارض لتقاربه مع الصين التي أرادت من حليفها التوقيع على معاهدة ترسيم حدود بحرية مع الفلبين مرفوضة رسميا وشعبيا.

لم يستطع الرئيس السابق مجاراة الصين في مطالبها، خشية على شعبيته، فعاد إلى تعزيز العلاقات مع أمريكا، للحصول على دعم غربي يوقف نفوذ بيجين المتنامي ببحر الصين الجنوبي وسيطرتها على الموانئ ومشروعاته الحيوية التي مولتها.

تعتبر الصين الجزر والمناطق الساحلية ببحر الصين الجنوبي ضمن حدودها، وترفض الاعتراف بحكم صدر عام 2016، من محكمة العدل الدولية في لاهاي بحق الفلبين في ملكية عدد من الجزر، لأنها تعتبر محكمة العدل غير مختصة بالنظر في خلاف لم تكن الصين طرفا به ولا هي عضو بالنظام المنشأ للمحكمة.