القمة العربية الطارئة.. أنت أملك الوحيد

(1) مجتمع دولي مستقطب وفاعلية محدودة

من تابع الكلمات التي أُلقيت في القمة العربية الطارئة في القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، من قِبَل الملوك والرؤساء العرب ومَن ناب عنهم، سيجد أنها جميعًا ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتطالب بوقف الاعتداء الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، كما تطالب بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين، والبدء في إعمار غزة بتعاون عربي ودولي. البيان الختامي للقمة اعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وأبرز النقاط السابقة نفسها، واستبعد حركة (حماس) من إدارة القطاع، وجعل الإشراف على القطاع لفترة انتقالية لمجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين، حتى تتم إدارة القطاع من قِبَل السلطة الفلسطينية، مع التعهد بتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية من قِبَل مصر والأردن.

بذلت مصر جهدًا كبيرًا لتنظيم هذه القمة الطارئة، كما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتصالات دبلوماسية مكثفة لدعم هذه القمة وتقديم خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة، لتكون بديلًا عربيًا عن تلك التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، التي تقوم على تحويل غزة إلى منتجع سياحي عالمي بعد تفريغها من الفلسطينيين وتهجيرهم إلى مصر والأردن وغيرهما من الدول.

خاطبت القمة الضمير العالمي، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره لدعم حل الدولتين، وإعادة إعمار غزة، ووقف الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي العربية، والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمنت دور الرئيس الأمريكي ترامب في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، على أمل الانتقال إلى المراحل التالية كما تم الاتفاق عليها سابقًا بين إسرائيل و(حماس)، فنتنياهو يتنصل الآن من الاتفاق ويضع شروطًا جديدة معرقلة، ويهدد بالعودة إلى الحرب ونقض الهدنة.

تعوّل القمة العربية كثيرًا على المجتمع الدولي، دون الأخذ في الاعتبار أن هذا المجتمع الذي فشل في وقف حرب الإبادة على غزة على مدى 15 شهرًا، أصبح في وضع أصعب من ذي قبل بسبب قرارات الرئيس الأمريكي المفاجئة، التي قلبت موازين التحالفات المستقرة رأسًا على عقب. بدءًا من زيادة التعريفة الجمركية مع أقرب جيرانه كندا والمكسيك وكذلك مع منافسته: الصين، والتهديد بفرض مثيل لها مع الاتحاد الأوروبي، مرورًا بموقفه من أوكرانيا وما حدث من تلاسن في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي والأوكراني، وقرار ترامب وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في المجالات العسكرية والمخابراتية جميعها، وتأجيل صفقة المعادن النادرة.

المجتمع الدولي مصدوم من المواقف الأمريكية. أوروبا تحاول تأسيس مظلة حماية عسكرية دفاعية بديلًا عن الحماية الأمريكية بتكلفة قد تزيد عن 800 مليار دولار، وهو ما سيكون عبئًا كبيرًا على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني منذ سنوات بسبب الحرب الأوكرانية مع استمرار دعمها لأوكرانيا رغم التوترات الأمريكية-الأوكرانية. هذا الوضع يجعل أوروبا مشغولة بإنقاذ نفسها وتدبير أمورها، وأعتقد أن إعمار غزة ووقف التعديات الإسرائيلية على الأراضي العربية، والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والاستمرار في تنفيذ اتفاق الهدنة، لن يكون شاغلها الشاغل الآن.

روسيا مقبلة على تطبيع علاقتها مع أمريكا، مستغلة فرصة الانقلاب الأمريكي على أوكرانيا لصالحها. أما إيران فهي معنية بملفها النووي ومحاولة بدء حوار مع أمريكا للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها بسبب العقوبات عليها، بالإضافة إلى الضربات التي نالت محور المقاومة الذي تدعمه، والتهديد الإسرائيلي الأمريكي بضرب مشروعها النووي، وقد دخلت روسيا على الخط وأبدت استعدادها لتكون وسيطًا بين أمريكا وإيران فيما يخص الملف النووي. كل ذلك يجعل إيران تبتعد عن الشأن الفلسطيني. وكذلك تركيا المعنية بترتيب أوضاعها في سوريا، وكذلك داخليًا بعد دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، لحزبه بالتخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي السلمي.

الصين تستعد لمواجهة الحرب التجارية التي بدأها ترامب، والتي ستؤثر اقتصاديًا فيها وكذلك في مستقبل تايوان. أما كندا، فقد صرّح رئيس وزرائها جاستن ترودو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستقدم على معاملة أمريكا بالمثل، وأن ترامب يريد انهيار الاقتصاد الكندي على أمل أن تكون الولاية رقم 51، وأن ذلك لن يحدث أبدًا بفضل دفاع الكنديين عن بلدهم، كما صرّح بأنه يتحاور مع الحلفاء والشركاء الدوليين حول الأمر، وليس مستبعدًا أن نسمع مستقبلًا عن تنسيق بين كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين لمواجهة هذه الحرب التجارية التي أطلقها ترامب على الحلفاء قبل المنافسين، فأفقدهم الثقة في الحليف الأمريكي واليقين بمستقبل هذا التحالف وقيمته.

المجتمع الدولي في حالة استقطاب حادة، والدول التي لم يطلها حتى الآن إجراء عقابي من ترامب تراقب بقلق ما يحدث، ولا توجد إلا دولة واحدة مطمئنة وسعيدة للغاية لوجود ترامب في البيت الأبيض، وهي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

(2) على العرب الاعتماد على أنفسهم

الدول العربية، وخاصة تلك المنخرطة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بحكم موقعها ومكانتها، في وضع صعب ومعقد للغاية، فهي تواجه تهديدات حقيقية لأمنها القومي، وعدم استقرار المنطقة سيتبعه حتما دوائر عنف وإرهاب يؤثر في أمن هذه الدول واقتصادياتها، ويسمح بالتدخلات الخارجية.

الغطرسة الإسرائيلية ومحاولاتها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، وبسط نفوذها العسكري في هذه الدول بحجة الدفاع عن حدودها، لا تصب في مصلحة العرب بل تعد مصدرًا لقلقهم. المشروع الإسرائيلي التوسعي مضاد للمصلحة العربية، ولا بد من مواجهته بقوة وبأساليب متعددة، ولا يجب على العرب الاعتماد على الدعم الغربي أو الشرقي، ويكفي تحييد هؤلاء تجاه قضيتهم العادلة.

كما يجب علينا التعامل بحكمة وحزم في آنٍ واحد مع ترامب، الذي حوّل بلاده من دولة عظمى إلى “مافيا” لا تفكر سوى في الاستيلاء على أموال الآخرين بقوة السلاح والعقوبات الاقتصادية وسياسة الضغط القصوى. ترامب يبدو على المسرح العالمي أشبه بثور في محل للأواني الفخارية، لا يأبه كثيرًا للخسائر التي يتركها خلفه. لذا، على العرب ألا يراهنوا سوى على أنفسهم، فهذه الفترة الصعبة على الصعيد الدولي تستدعي منهم تضافر الجهود ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية لكل دولة.