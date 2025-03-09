الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية سورة البقرة أنموذجً

منذ أن بدأ نزولها في أوائل العهد المدنيّ؛ ظلت سورة البقرة مفتوحةً إلى أنْ اكتمل نزول القرآن الكريم، فاتسعت لتضم حشدًا هائلا من الأحكام، مع جملة كبيرة من القيم والأسس والقواعد التي بدونها لا ينتظم التشريع ولا يتماسك، ولتضم كذلك جملة من الأخبار المتعلقة بنشأة الإنسان الذي سيكلَّف بهذه الأحكام ويتربى عليها، مع جملة أخرى من الأخبار المتعلقة بتاريخ بني إسرائيل، آخرِ أمّة تلقّتْ شريعة إلهية قبل مجيء هذه الأمة المباركة التي ستتولى سورة البقرة تربيتها؛ لتكونَ جديرة بالاستخلاف، فهل نقول: إنّ سورة البقرة على اتساعها وتشعب موضوعاتها لها موضوع واحد جامع؟

الحاضنة التشريعية وواجبيّ الخلافة والإمامة

ضَمَّتْ السورةُ العملاقة جناحيها على جملة عظيمة من الأحكام التي تُعَدّ أصول الشرائع في كل باب من أبواب الدين، فعرضت الأحكام في بعض هذه الأبواب بتفصيل وإسهاب، وفي بعضها بإيجاز واقتضاب، بحسب ما يتطلبه الخطاب، فتعرضت لجملة من الأحكام الأصلية للصيام، ولجملة أخرى من الأحكام الرئيسية للحج والعمرة، وأشارت في مواضع إلى الصلاة والصلاة والوسطي، وذكرت بقدر من التفصيل والبيان أحكام المعاملات المالية، ما يحلّ منها كالبيع وما يحرم منها كالربا، كما تحدثت بقدر غير قليل من التوسع عن الأحكام المنظمة للأسرة من نكاح وطلاق ورضاع وإيلاء وعِدَدٍ للنساء، وإلى جانب ذلك حديثٌ عن الإنفاق وعن الجهاد فيه قدر كبير من البسط والتوضيح، ومن تأمّل هذه الأحكام وجدها تمثل ركائز التشريع، وأصول الأبواب، ولم تترك السورة من الركائز والأصول إلا النذر اليسير الذي ستتولاه سُوَرٌ أخرى مثل النساء والمائدة والنور والأحزاب والمجادلة.

وتخللت السياقَ التشريعيَّ جملةٌ من القواعد والأسس، التي تمثل للتشريع أعمدةَ الخيمة التي ترفعها وأوتادَها التي تُشَدُّ إليها، أهم هذه الأسس مبدأ سيادة الشرع المعظم، الذي يُعَدُّ منطلق التشريع وغايته، ولعل مجيء آية (الكرسيّ) معبرةً عن السيادة في صورتها ومحتواها، ومشتملة على مكونات السيادة ومفرداتها، في سورة البقرة الأكثر اشتمالا على التشريع؛ إنّما هو من أجل ترسيخ هذا المبدأ وإرسائه، ومن هذه الأسس: أنّ الأصل في التكليف بالشريعة اليسر لا العسر، فالأصل أنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وقد خُتمت السورة الكريمة بآية حافلة بالبشريات التي تؤكد هذا المعنى الجميل الرائع، بعد أن كثرت فيها التعقيبات المبثوثة في ثنايا التشريع لتؤكد اليسر وتنفي العنت والحرج، ومن هذه الأسس: الهوية المميزة للأمة الإسلامية، ففي جوف سورة البقرة جاء وصفُ إبراهيمَ وجميعِ من انحدر من صلبه بالإسلام؛ بغرض إبراز الهوية الإسلامية المتجذرة في نسب هذه الأمة.

هذا الحشد الهائل من الأحكام التي تَوَلَّجتها وتخللتها جملةٌ عظيمة من المبادئ، هذا البسط التشريعيّ الواسع العريض العميق، جاء ليكون للأمّة الإسلامية منهاجًا عمليًّا ودستورًا تطبيقيًّا وبيئة تشريعية وحاضنة دينية؛ بقصد تهيئتها لدورين كبيرين خطيرين، الأول: القيام بواجب الخلافة في الأرض وما يترتب عليه من عمارة هذه الأرض بمنهج الله تعالى، الثاني: القيام بواجب الإمامة للبشرية والحراسة لمنهج الله الذي ارتضاه الله للعباد؛ لذلك أعتقد أنّ هذه البناية الشامخة (سورة البقرة) قامت على عمودين رئيسيين يحملانها من قلبها وعمقها، الأول قول الله تعالى: (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي ‌جاعِلٌ ‌فِي ‌الْأَرْضِ ‌خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ)، والثاني قوله عزّ وجلّ: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي ‌جاعِلُكَ ‌لِلنَّاسِ ‌إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فهذان أصلان متعاضدان: الخلافة في الأرض، والإمامة على البشرية، وكلا الأصلين له تعلق بمنهج الله، فالخلافةُ عمارةٌ للأرض بمنهج الله، والإمامةُ حراسةٌ لمنهج الله وقيادةٌ للبشرية بمقتضاه، ومن هذين الأصلين تنبع كلّ التشريعات.

لماذا نُزِعَ شرفُ الإمامة من بني إسرائيل؟

ولأنّ السورة الكريمة وَضَعتْ الأحكام والتشريعات والأسس والمبادئ التي تؤهل الأمّة الإسلامية لوظيفة الإمامة على البشرية بمنهج الله، ثمّ لقيادة البشرية للقيام بوظيفة الخلافة في الأرض وعمارة الأرض بمنهج الله، ولأنّ هذه الأمّة خَلَفَتْ بني إسرائيل في هاتين الوظيفتين بسبب انحرافهم عن منهج الله وتبديلهم لدينه وخروجهم عن الخط المرسوم لهم لاستدامة هذا الاستحقاق؛ كان من الضروريّ بيان الانحرافات العقدية والخلقية والسلوكية والمنهجية والحركية التي سقط فيها بنو إسرائيل؛ وذلك لغرضين، الأول: الكشف عن المسوّغ العادل لهذا الانتقال، الثاني: تبصير الأمة الإسلامية بالمزالق التي انحدر فيها بنو إسرائيل ففقدوا وظيفتهم وأضاعوا اختصاصهم، حتى لا تنحدر الأمة الإسلامية إلى ما انحدروا إليه.

حدثتنا السورة الكريمة عمّا غاص فيه أسلاف بني إسرائيل من الجُرْأَة على الله، والاستهزاءِ بنبيّ الله، والانحرافِ عن شريعة الله، حدثتنا عن نقضِهم للعهود ونكثِهم للوعود، وعن جدلِهِمْ ولجاجِهم وجبنِهم وقعودِهم، حدثتنا عن سقوطهم مرّةً بعد مرّةٍ في الشرك وعن عبادتهم للعجل، وعن انغماسهم في السحر، وعن اعتراضهم على أمر الله وأمر رسوله، وذكرت عنهم ما هو أخطر من ذلك كلِّهِ وهو تحريفُهم لكلام الله وتبديلُهم لوحيه، وصرّفَتْ القولَ والوصفَ والتقريعَ والتأنيبَ والتثريب؛ وذلك كلُّه للغرضين الّذين أوضحناهما آنفًا، وقد ختم هذا البيان بالإعلان المبطن عن نزع شرف الإمامة عن بني إسرائيل وإسناده لهذه الأمة؛ لذلك بعد آية الإمامة تدفق السياق في بيان صلة إبراهيم بأمة الإسلام.

الموضوع الجامع للسورة العملاقة

وبذلك يتبين لنا أنّ سورة البقرة، التي تفرقت موضوعاتها وتعددت، وتنوعت وتشعبت وتفرعت؛ لها موضوع واحد جامع، هو بناء الأمة الإسلامية بالتشريعات والأحكام وبما تخللها من أسس ومبادئ وقيم؛ لتكون مؤهلةً للقيام بواجبيّ الخلافة والإمامة، خلافةِ الإنسان في الأرض بمنهج الله، وإمامةِ الأمة للبشرية بشريعة الله، وهذا تكليف وتشريف قام على أنقاض ما كان لبني إسرائيل؛ بما أنّهم غيروا وبدلوا وما عادوا مؤهلين للواجب الكبير الخطير، فما أعظم الشرف الذي اختصت به هذه الأمة! وما أخطر المهمة التي تحملتها! وما أروع سور القرآن في جمعها بين التشعّب المثري والوحدة الجامعة!