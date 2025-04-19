فساتين الرجال.. وثورة ثقافية تتشكل

لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الفن الهادف في تشكيل وجدان الأمم، ولا أحد يستطيع أن يقلل من شأن الفنان صاحب الرسالة وقدرته على التأثير في متابعيه خاصة في أوساط الشباب الباحثين عن قدوة غالبا ما تكون بين المشاهير الذين نجحوا في تكوين ثروات وعاشوا تحت الأضواء.

ولأسباب لا تمت إلى الدين بصِلة، تجنبت الحركة الإسلامية في حقب عدة متأخرة خوض المجال الفني على الإطلاق، ودخلت في جدلية الكراهية والإباحة، فتركت الساحة الفنية خالية تماما لأرباب المال، وهواة الكسب السريع، ومُدعي أن إرادة الجماهير هي التي تتطلب هذه النوعية الرديئة من الفنون التي سيطرت على الساحة الفنية العربية لعشرات السنين، دون وجود بديل يُذكر.

استمر ذلك حتى سيطرت الدراما التركية التاريخية على الساحة، ونجحت في استقطاب عدد كبير من المشاهدين والمتابعين ومحبي الدراما منذ إنتاج المسلسل الشهير “قيامة أرطغرل”، تبعه إنتاج شجعت عليه الدولة التركية وذلك لإحياء تاريخها وتراثها من جديد، ليقدّم مفهوما جديدا للفن الجاد والقريب من التاريخ الإسلامي بصرف النظر عن عروبته، ولولا ذلك الانتاج الضخم لظللنا نحسب أن الجمهور هو صاحب الاختيار السيئ، وأنه لا توجد فنون نظيفة، ولا يمكن للأخلاق أن تدلي بدلوها في هذا المجال الخطير.

ثقافات هابطة وساحات خالية

ولقد صادفت الأفكار الواردة مع هجوم العولمة الثقافية على البلاد العربية ساحات خالية إلا من كل ما هو رديء وهابط باستثناء القليل من بعض الأعمال الهادفة وربما المعدودة على أصابع اليد الواحدة، ولأسباب عديدة معظمها يقع في دائرة عدم استقرار علاقات الإسلاميين مع الأنظمة من ناحية، وتنحيتهم فكرة خوض المجال من ناحية أخرى.

هذا الحال وضع الشارع العربي تحت هيمنة كل الثقافات الدخيلة سواء أكانت تتوافق مع الموروثات أم تتعارض معها، بل وجرَّد الأمة من كل أشكال القوة الناعمة التي يمكن من خلالها تكوين جدار حماية ثقافي يستطيع القيام بعملية انتقاء لازمة لحماية أخلاقيات الأجيال القائمة، فتجردت الأمة من الفنون الجيدة والفنان القدوة بفعل فاعل، إما بتعمُّد تقديم صورة مزيَّفة للمجتمع العربي وخاصة المصري من أجل هزيمة الثوابت المجتمعية وكسر صور القدوة المقدَّمة من خلال الأعمال الفنية، وإما بفعل الانسحاب المتعمَّد أيضا من أصحاب الفكر من التيار الإسلامي وغيره من المهتمين بالأفكار الجادة والمحافظة.

فساتين الفنانين ليست الأولى

وفي مشهد ربما لا يكون الأول من نوعه بذلك النوع من الملابس بعدما سبقه فيها بعض المنتسبين إلى عالم الغناء، خرج الممثل المصري محمد رمضان الشهير بـ”نمبر وان” في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بملابس أشبه بأزياء الراقصات، أو هي بالفعل من ملابسهن، في صورة مقززة أثارت غضب كل متابعي التواصل الاجتماعي، وحدث نوع من الانقلاب الثقافي الشعبي على هؤلاء الذين يشوهون الذوق العام، ليؤكدوا أن الجمهور لا يريد تلك البضاعة ولا يشجعها، وأنه بمجرد أن يجد بديلا يتوجه إليه، بدليل حصول مسلسل “قيامة أرطغرل” على أعلى نسبة مشاهدة عالميا.

ورفض الجماهير لرداءة الاستعراض الأخير لمحمد رمضان دفعه إلى الخروج لتبريرها بشكل يثير السخرية بأنها ملابس فرعونية، رغم تكرار الجدل بشأن طلّاته غير المقبولة، لتثار تساؤلات جماهيرية عديدة أهمها: من وراء هذه الفكرة؟ من يخطط لهذا الرجل؟ أهي أعمال هدفها الوحيد البقاء على قمة “التريند” أم صُممت خصيصا لإفساد ما تبقى من ذوق، وتشويه ما تبقى من قيم؟ أهو ظاهرة أم مجرد زبَد يطفو على السطح وسرعان ما تلفظه الجماهير وينتهي؟

هل تنفي الساحة خبثها؟

من المفاجآت في الدراما الرمضانية هو تغيُّر معايير الحكم على الناس والنظرة إليهم وتقديرهم من خلال أفعال يفتقدها المجتمع، إذ تتعاطف الجماهير مع بعض الشخصيات الثانوية الصالحة في تلك المسلسلات التي دارت في مجملها عن تجار المخدرات والآثار لمجرد أنها كانت تمثل زوجا كريما أو شهما وغيرهما من أصحاب المواقف الإنسانية ولو كانت بصورة نسبية في مجتمع عربي يفتقد فنه تلك المعاني.

إن حملة الغضب الكبير ضد هذا الإسفاف لم تكن غضبا ضد من خالف القوانين، وإلا لما حدث تعاطف كبير مع الشخص نفسه في أعمال هي في أصلها خارجة على القانون. إن الغضب كان ضد الخروج على مقتضيات الرجولة في زمن تعاصر فيه الأمة مفاهيم جديدة تشكلت مع طوفان الأقصى على المستوى الوطني، ومأساة غزة على المستوى الإنساني، وسبقتهما من قبل مع قيامة أرطغرل على المستوى الفني.

واللافت في ذلك الحدث أن فستان محمد رمضان قد فتح بابا واسعا للرفض الكامل لتلك الظاهرة التي طفت على سطح العروبة، ووضعت الفساد الفني في مأزق كبير.

إرادة الجماهير سوف تجبر الجميع على احترامها.