الحويني نسيج وحده بين الأزهريين والسلفيين 1/3

أبو إسحاق الحويني هو حجازي محمد يوسف شريف تكنى بأبي إسحاق محبة في كنية الصحابي سعد بن أبي وقاص خال النبي ﷺ، والحويني نسبة إلى قرية “حوين” في محافظة كفر الشيخ، وسماه والده “حجازي” لأنه ولد في 10 يونيو/حزيران 1956م بعد عودته من الحج.

كان للشيخ الحويني حضوره في الحقل الدعوي والإسلامي، ومع بدايات انطلاق قناة الناس الفضائية أطل الشيخ أبو إسحاق على الناس من خلالها، وأصبح ضيفا أسبوعيا في بيوت المسلمين كل أربعاء من خلال برنامج فضفضة، الذي كان يذاع مدة ساعتين كاملتين، ومن موافقات الخير أني دخلت القناة مع الشيخ الحويني في أول ظهور له، في برنامج يذاع بعد برنامجه، وكان أول لقاء يجمعني به، وإن لم أكن لقيته، فقد بلغني صيته، ثم كانت مرحلة الانتشار الواسع من خلال الفضائيات، ولمست فيه من اللقاء الأول رقة الطبع ولين الحاشية، والتواضع المطبوع سجية دون تكلف، فهو كثير الإنصات، يؤثر الاستماع على عادة الندرة من الكبار، والأصل أن من كان يجلس إليه، إنما حضر ليفيد منه، لكنه كان أحرص على الاستفادة من غيره، على علو منزلته، وبفضل الجوار في قناة الناس، كنت أسعد به كلما حضر لبرنامجه، وذهبت يوما متأخرا فوجدته يقود سيارته بنفسه، وفيها تلامذته الكبار الذين لا يفارقونه، فسلمت عليه وقلت يكفيك أحد الشباب أمر القيادة، فأجاب بأنه حريص على خدمتهم والقيادة بهم، وامتدت بركة الجوار إلى السكن الذي ينزل فيه بالقاهرة قرب مسجد الشيخ الحصري رحمه الله، وبعد ثورة يناير كان يلقي فيه درس الفجر في رمضان، ويأتيه الناس من كل أرجاء القاهرة، حتى كأن المسجد وميدان الحصري في وقت خطبة الجمعة، وزرناه في إحدى الليالي الرمضانية، وطال الحديث معه، وأكرمنا بالسحور كعادته في إكرام من يدخل بيته، ثم انصرفنا لصلاة الفجر وإذا به يعتذر عن حضور الدرس لأنه لم يُحضر له، وطلب مني أن أخلفه فيه، فكان درسا لي جعلت منه مادة الدرس للحضور، في حين أن كل من يعرفون الشيخ الحويني عن قرب، يدركون أن الحلقات والدروس التي كان يسميها خواطر دعوية أو رسائل ونصائح للدعاة، كانت من أمتع وأجمل ما يلقيه، وكنت لا أعرف السبب حتى سألته لماذا لا تجعل لنا حلقة ثابتة عن هذه الخواطر والنصائح؟ فقال لا أفعل ذلك إلا إن ضاق الوقت عن التحضير اللازم، أو شغلت عنه بشاغل، فقلت له إذن نتمنى أن لا تُحضّر في كل مرة.

الهوة بين السلفيين والأزهريين

وهناك درس آخر في هذا الشأن هو أنني لا أعرف من يفعل ذلك من مشايخ التيار السلفي، بل كان يظهر على بعض التلاميذ التبرم والضجر، لأن الهوة بين السلفيين والأزهريين في الأعم الأغلب كبيرة، ويسعى الغلاة من الفريقين إلى تعميقها، حيث يرى أحدهما الآخر دخيلا على الصنعة، ويرى الآخر أنه أحق بها وأهلها، وهذا عين ما تفرد به الشيخ الحويني عن غيره، من خلال قدرته الفائقة على جمع الناس من حوله، ويخص كل واحد بالإقبال عليه، حتى يظن أنه أقرب الناس إليه، ومعلوم أن الشيخ وجه أولاده جميعا للدراسة في الأزهر الشريف، ويظهر من ذلك كيف كانت فكرته ونظرته، بل إن من أوائل من طلب الشيخ الحويني علم الحديث على أيديهم كان الشيخ محمد نجيب المطيعي الرمز الأزهري الكبير، وكان رحمه الله يتحدث عن الأستاذ الأديب محمود شاكر أكثر من حديثه عن أخيه العلامة المحدث أحمد شاكر، ومما سمعته منه أن كتاب أباطيل وأسمار للأستاذ محمود شاكر هو أقرب الكتب إلى سريره، ويضع نسخة منه في كل مكان يطول مكثه به، ولا يطول به العهد عن النظر فيه، ولعل ما كان في الشيخ الحويني من رقة الطبع ولين الجانب، مرده إلى ذائقته الأدبية الرائقة، وحصيلته الشعرية الفائقة، فقد حفظ ديوان أبي تمام في مقتبل عمره، بل بلغ بي الأمر لما رأيت ولعه بالشعر والأدب، أن سألته عن ملحمة شعر العامية التي كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي عن “حراجي القط”؟ فقال نعم سمعتها وقرأتها، وهذا في أدبيات السلفيين لو تعلمون عظيم!

حديث الفريق سعد الدين الشاذلي

أذكر أيضا في معرض حديثنا عن الفريق سعد الدين الشاذلي -قائد أركان الجيش المصري في حرب العبور- أني سألته عن شهادته على العصر مع الإعلامي أحمد منصور، فقال سمعتها أكثر من مرة، وقرأتها مكتوبة أيضا، وللشيخ الحويني مقاطع متداولة يتحدث فيها عن الفريق الشاذلي، ويذكر شيئا من مآثره رحمه الله.

كان الشيخ الحويني حريصا على الوقت كما كان حال السلف، ومن مأثوراته أن الله جعل اليوم 24 ساعة حتى تكون القسمة على اثنين، فحظ العلم والتحصيل النصف وما زاد عن 12 ساعة فهو الربح، وكان رحمه الله يقضي أحيانا 15 ساعة بين قراءة وتعليق، وتدقيق وتحقيق، ومع ذلك كان له حظه من مطالعة الأخبار، ومتابعة أخبار المسلمين، حتى يشعرك كأنه تفرغ لهذا الشأن، وكان يذكر لي أسماء برامج لمؤثرين على وسائل التواصل عرفتهم من خلاله، وكان أولاده وخاصته يحاولون حجب بعض الفواجع التي تقع بالمسلمين عنه، حيث بلغ تأثره ببعضها حد المرض والحاجة إلى المستشفى، ومما ذكر أمامي في ذلك أنه كان يعد لحلقات تلفزيونية فيها ذكر الأندلس وما حل بالمسلمين فيها، فلما أكَبّ على التحضير لها، وعاش أحداثها ومآسيها مرض ثلاثة أيام يعاد في منزله.

إن أبا إسحاق الحويني لم يكن مَعْلما في حفظ السنة، ونخل المتون، ومقابلة الأسانيد، وأبواب الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف وحسب، بل كان مدرسة تربوية وراية دعوية وعالما ربانيا، ذهب بموته علم وفير وانقطع خير كثير، ووقعت بالأوساط العلمية ثُلْمة نسأل الله أن يخلفنا فيها.

فَما كانَ قَيسٌ هُلكُهُ هُلكُ واحِدٍ * وَلَكِنَّهُ بُنيانُ قَومٍ تَهَدَّما.