إعادة إعمار سوريا هل يحل أزمة تركيا الاقتصادية؟ !

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تواجهها منذ مدة زمنية ليست بالقليلة، نتيجة العديد من العوامل والتطورات، وزيادة التوترات التي تشهدها المنطقة والعالم، تسعى تركيا إلى البحث عن بدائل جيدة تستطيع بموجبها التخفيف من حدة التأثيرات السلبية التي تنعكس على اقتصادها، وتزيد من المعاناة اليومية لمواطنيها.

خاصة وأن هناك حالة من الركود الذي بدأ يلقي بظلاله على الحياة الاقتصادية، إذ أفصحت الدراسات والاحصائيات الرسمية عن وجود زيادة ملحوظة في عدد الشركات والأنشطة التجارية التي بدأت تنسحب فعلا من الأسواق نتيجة الضغوط الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما تسبب في عدم قدرة أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم سواء تجاه موظفيهم أو الدولة بسبب الانخفاض الملحوظ في حجم مبيعاتهم.

وفق البيانات الرسمية شهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري انخفاضا ملحوظا في عدد تأسيس الشركات الجديدة بنسبة 3.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها بنسبة 5.6%، كما ارتفع عدد الشركات المساهمة التي أنهت أعمالها بنسبة 1%، وكانت أعلى نسبة إغلاق من نصيب الشركات التجارية الفردية، التي بلغت 12.3% عن نفس الفترة.

سجل شهر مارس/آذار الماضي انخفاضا في عدد الشركات المؤسسة بنسبة وصلت إلى 4.7%، بينما تراجعت الشركات التعاونية الجديدة بنسبة 21.2%، وهي معدلات عدت بمنزلة جرس إنذار لحالة التدهور الذي من المتوقع أن يزداد خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم وضع الحلول العملية لمواجهة هذه الظاهرة المحفوفة بالخطر، التي تنذر بزيادة معاناة كل من المواطنين وسوق العمل التركي نتيجة زيادة الأسعار مع تدني قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق العديد من الشركات أبوابها، وتقليص البعض الآخر لنشاطاته.

الجائزة الكبرى والفرصة الذهبية لتركيا

وفي سبيل التصدي لهذه الظاهرة، ومنع تفاقمها، وتحقيق هدف الحكومة الرامي للخروج من براثن هذه الأزمة التي تهدد استقرار الدولة، وإفشال سعي أحزاب المعارضة لتوظيفها في إثارة حالة من الغضب بين المواطنين، تنشط دبلوماسيتها في مختلف إرجاء المعمورة لرفع حجم تجارتها البينية مع دول العالم.

واستهداف زيادة تواجدها التجاري والاقتصادي في الخارج عبر العمل على إقامة شراكات تجارية، وتوسيع نطاق استثماراتها، والاستفادة من الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية للدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة، للاستفادة من العمالة الرخيصة المتواجدة بكثافة فيها، إلى جانب كونها سوقا ضخمة لا يمكن تجاهله لتسويق منتجاتها بمختلف أنواعها الصناعية، والزراعية، والعسكرية، وزيادة حجم وارداتها من العملة الأجنبية.

ورغم زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع الكثير من دول العالم، وتوقيع عشرات الاتفاقيات التجارية والصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية، إلا أن مسألة الدور التركي في عملية إعادة إعمار سوريا يُنظر إليها من جانب المسؤولين الأتراك على أنها الجائزة الكبرى التي تستحقها الحكومة التركية بجدارة، والفرصة الذهبية التي عليها انتهازها لضرب عدة عصافير بحجر واحد.

1 – إعادة التوازن لاقتصادها، وخلق حالة من الانتعاش التجاري، والحد من ارتفاع نسب البطالة، ومواجهة تأثير عودة العمالة السورية الماهرة إلى بلادها على سوق العمل المحلي.

2 – التأكيد على مدى صحة ما اتخذته من قرارات تجاه الأزمة السورية على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية، قرارات عانت بسببها أشد المعاناة، ودفعت ثمنها غاليا نتيجة استغلال المعارضة لها، وتوظيفها بصورة سلبية ضدها، مما وضعها في موضع المتهم الذي عليه أن يدافع دوما عن نفسه، ويبرر تصرفاته للجميع داخليا وخارجيا.

3 – الحفاظ على دورها كمشارك أساسي في قيادة سوريا الجديدة عبر العمل على تطبيق أُسس نظام الحكم الذي اعتمدته في المناطق السورية الشمالية الخاضعة تحت سيطرتها، إذ استطاعت بواسطته تسيير أمور الحياة اليومية للاجئين السوريين العائدين، والمهاجرين بسلاسة، وهو ما يمنحها القدرة على زيادة حجم نفوذها الإقليمي باستخدام أدواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، واستحضار الموروث التاريخي المشترك بينها وبين دول المنطقة.

النقاط الأساسية لخطة تركيا لإعمار سورية

وهو الدور التاريخي الذي يمنحها الأفضلية للعب دور مركزي في عملية إعمار المناطق السورية التي تهدمت من جراء الحرب، مستعينة في هذا الأمر بما لديها من تنوع صناعي كبير في المناطق الحدودية المتاخمة للدولة السورية، وتحديدا محافظات جنوب شرق الأناضول، التي تشمل غازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفة، الذين لديهم المقدرة الكاملة على تلبية كافة احتياجات سوريا في كافة القطاعات.

وتحقيقا لهذا الهدف تتوالى زيارات المسؤولين الأتراك للعاصمة دمشق، التي زارها حديثا كل من وزراء التجارة، والزراعة والغابات، والنقل والبنية التحتية، إلى جانب المباحثات التي أجراها عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين ورؤساء الاتحادات الصناعية والزراعية والإنشائية الأتراك مع نظرائهم السوريين.

بينما قامت الأجهزة التركية المعنية بوضع خطة من عدة نقاط، يتصدرها رفع حجم الصادرات التركية إلى سورية لتتخطى المليار دولار في القريب العاجل، منها 600 مليون دولار مواد غذائية، مع زيادة حجم التجارة البينية، والعمل على الإسراع في تطوير العلاقات الاقتصادية عبر توظيف السوريين العائدين من تركيا، الذين لديهم القدرة على التعامل باللغة التركية.

الحصة التركية المنتظرة من ميزانية إعادة الإعمار

لا تراهن تركيا فقط على مسألة التبادل التجاري، أو تصدير منتجاتها الصناعية والزراعية لسد احتياجات السوريين الراهنة فقط، فخطتها تولي أهمية كبرى لحجم حصتها المنتظر من وراء إعادة تعمير وتأهيل القطاعات التي تضررت من جراء العمليات العسكرية التي قام بها نظام الأسد ضد المدن والقرى السورية المختلفة، مما تسبب في تدميرها وانهيار تام للبنية التحتية بها.

وتشمل هذه القطاعات شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق والكباري والمرافق العامة، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، إلى جانب آلاف المباني السكنية التي دُمرت ولم تعد صالحة للاستخدام، مما جعل من الصعب على شريحة كبيرة من السوريين السكن والإقامة أو التنقل بين المدن والقرى في مختلف أنحاء البلاد، ما يعيق عودة غالبيتهم إلى مناطقهم، ما يفسح المجال رحبا أمام الشركات التركية للمشاركة في إعادة الإعمار، ويوفر فرص عمل أمام الأتراك الذين يعانون البطالة.

إعادة الإعمار تتخطي تريليون دولار

وفق دراسة أعدها البنك الدولي بشأن حجم عملية التدمير الذي تعرضت لها سورية على يد نظام الأسد، فإن حوالي 51% من أصول الدولة الممثلة في شبكات المياه، والصرف الصحي، وما يرتبط بالصحة العامة للمواطنين تعرضت للتدمير والتوقف الجزئي عن أداء المهام المنوطة بها، فيما توقف 11% منها تماما عن العمل.

وتشير دراسات أعدتها المؤسسات الاقتصادية الدولية بناءً على دراسة البنك الدولي، إلى أنه من المتوقع أن تتخطى التكلفة المنتظرة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا، قياسا إلى حجم التدمير الذي تم رصده، مبلغ تريليون دولار، مع مدة زمنية من المحتمل أن تتجاوز 10 سنوات.

من هذا المنطلق فإن إعادة إعمار سوريا أصبحت لا تمثل تحديا هائلا أمام السوريين وحدهم، إنما يشاركهم في هذا التحدي جيرانهم الأتراك، الراغبين مثلهم تماما في العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في ربوع سورية، وتحقيق الاستقرار المنشود بها، الذي سيؤمن مستوى من الرفاهية ليس فقط للسوريين ولكن للأتراك أيضا الذين يطمحون في الحصول على الحصة الأكبر من ميزانية إعادة الإعمار، باعتبار أنهم كانوا شركاء في المعاناة التي عاناها السوريون، والآن حان الوقت ليكونوا شركاءهم في مرحلة البناء والتعمير وما يتلوها من رفاهية ورخاء.