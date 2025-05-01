تسريب عبد الناصر .. هل باع الزعيم القضية؟!

ثلاثة أيام من القراءة المتواصلة لما كتب مصريا وعربيا عن هذا التسجيل المجتزأ (التسريب الخطير) للقاء بين جمال عبد الناصر والرئيس الليبي معمر القذافي، وقد ذهلت من كم الكتابة عن التسجيل الذي اعتقد أن 80% ممن كتب عنه لم يستمع إلى التسجيل المجتزأ كليا، بل أغلبهم كتب انطباعه من عنوان الفيديو الذي نشر على قناة يوتيوب باسم ناصر، أكثر من 30 ألف كلمة قمت بتخزينها على جهاز الحاسب الآلي الخاص وجلست ساعات طويلة اقرأ ما يتداوله المصريون والعرب.

معركة مع العنوان

وإن كانت الملاحظة الأولى تقول إن الجميع لم يعد لديه وقت للاستماع لكامل التسجيل فأن الملاحظة الثانية عدم قدرة هؤلاء على التدقيق في المصدر ولا في سياق اللقاء فالكثيرون أشاروا إلى أنها محادثة تليفونية ولم تكن كذلك، بل لقاء طويل وموجود به محضر رسمي موجود نسخة منه في مكتبة الإسكندرية لقاء صوت وصورة، وتفريغ مكتوب.

لا أدري ان كانت هناك نسخة موجودة لدي أجهزة الدولة المصرية أم أن النسخة الأصلية لدى أبناء عبد الناصر فقط؛ السيدة هدى أستاذة العلوم السياسية والسيد عبد الحكيم رجل الأعمال، وإن كان هذا صحيحا فهناك مشكلة كبيرة.

أعرف أن هناك أوراقا لجمال عبد الناصر كانت موجودة في منزله خاصة بملاحظات مدونة بمفكرته أو أوراق يكتب عليها ملاحظات أو مهام وتعليمات، وكان لدى السيد سامي شرف بعض الأوراق المفردة أما كون محضر لقاء رسمي لا يوجد في وثائق الدولة فهذا وضع غريب و يجب ألا يستمر، حتى لا يصبح تاريخ الدولة في يد أبناء وأحفاد قد لا يدركون قيمة تلك الوثائق، وإذا كان أبناء عبد الناصر يحتفظون بمثل هذه الوثائق فهل يحتفظ أبناء السادات وأبناء مبارك بمثلها، وإذا كان عبد الناصر حريصا على تسجيل كل المحاضر واللقاءات وكانت مبادرة فردية فهل استمر التوثيق لكل اللقاءات للرؤساء بعد وفاته؟ أسئلة تبحث عن إجابة.

اعترف السيد عبد الحكيم عبد الناصر بصحة التسجيل الذي انتشر كالنار في الهشيم مما يؤكد الحضور الدائم لرجل رحل منذ 55 عاما لدى كارهي عصره وتجربته، ولدى محبيه في كل انحاء الوطن العربي وإن اصاب محبيه في البداية الصدمة من عنوان التسجيل، ولكنهم صبروا حتى يستمعوا للتسجيل كاملا أولا وللبحث عن أصله ثانيا، الغريب في تصريح السيد عبد الحكيم أنه جاء مجتزءا كالتسريب فهو لم يشر إلى اجتزاء التسريب ولا ما تم من عملية مونتاج وهذا يثير علامات تعجب كثيرة! وخاصة بعد إذاعته في إحدى القنوات العربية فقد كان ينبغي له أن يقول أن هذا جزء من لقاء وحدثت عمليات مونتاج صوتي على الحوار، ولكنه صمت عن البوح وكأنه يشارك المخالفين لوالده في الاقتصار على عنوان التسريب أو الاكتفاء بدقيقتين أو ثلاثة.

التسجيل المنشور والذي عنون بالتسريب الخاص رغم أن المحضر الرسمي موجود في مكتبة الاسكندرية أثار ضجة كبيرة الأصل فيها التوقيت خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من مجازر ومحارق يومية، والخطط حول تهجير أهلنا في غزة، وابعاد المقاومة عن الحكم بل ونزع سلاح المقاومة فها هو القائد العربي الذي رفع شعار تحرير فلسطين يقول “لو عرضوا على الملك حسين الضفة الغربية منزوعة السلاح يقبل” هكذا نأخذ الجملة من سياق عام ويتداولها دعاة تسليم سلاح المقاومة ونزعه من غزة، وبالمثل يقول “ضحكوا على واحد في 1954 وقالوا له عبد الناصر خائن عشان سمح بقاعدة عسكرية للإنجليز فحاول أن يقتلني” فيجدها البعض فرصة لتبرئة الإخوان من حادث المنشية رغم أن عبد الناصر لم يشر في حديثه إلى من اقنعوا المتهم بالاغتيال في التسجيل بأنه خائن، الموضوع هنا ليس من امسك بتلك الجملة ومن تشبث بالسابقة عليها، فكل مجموعة من المصريين اجتزأوا جملتين تناسب علاقتهم بفترة حكم عبد الناصر وبه شخصيا.

كشف أحوال المصريين

حين دققت في التسجيل (التسريب المزعوم) لم يكن لدى نية التشكيك في رجل غادر منذ نصف قرن ولا الدفاع عنه ولا إدانته كنت أريد فقط أن استمع بدقة وروية لتسجيل وللوهلة الأولى اكتشفت أنني أمام حديث مبتور قلت في البداية: لماذا ينشر الآن بعد كل هذه المدة؟ وقلت ربما تدخل الذكاء الاصطناعي في التسجيل وتم تركيب جمل، ثم اكملت الاستماع فاكتشفت أن الجزء المذاع بالتسريب هو حالة فضفضة من اتهامات طالت جمال عبد الناصر بعد موافقته على مبادرة روجرز في أغسطس /أب 1970.

تعرض عبد الناصر لهجوم من بعض الدول العربية نتيجة الموافقة على المبادرة، وكان يحاول في حديثه مع القذافي نفي تفريطه، ويدافع عن فكرة قبول المبادرة التي كانت لتحريك حائط الصواريخ إلى شاطئ قناة السويس، وكل ما قاله كان في أطار من الألم والسخرية ممن يطالبونه بالقتال حتى بدون استعداد.

لم يقل ناصر جملة واحدة في كامل التسجيل يتخلى فيها عن القتال أو الحرب، كل ما قاله لتكن حربا من أجل ما احتل في 1967، وبعدها تستعد لتحرير كامل الأرض، وهناك المئات من الوثائق حتى الإسرائيلية تقول إنهم عرضوا عليه سيناء مقابل الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولكنه رفض حلا مصريا فقط، ولكنها فرصة أيضا في التسريب المجتزأ للمعجبين بالسادات وسياسات الاستسلام ليقولوا ها هو الزعيم يقبل بسلام (استسلام) وحل فردي فبلاش جعجعة فارغة وهذا موجه لمن يدعمون المقاومة في غزة وعدم التفريط في السلاح كوسيلة تحرير.

تكشف ردود الفعل حول التسريب المذاع حضور جمال عبد الناصر بقوة رغم رحيله البعيد وبقدر المعارضين والكارهين له وقد كتبوا الآلاف من التدوينات التي تقترب من حجم المقالات، كان هناك المحبون أيضا الذي كتبوا مثلهم وأكثر وبينهم ضاعت كلمات من يفكرون بعقل وتروٍ وبعض هؤلاء تعرض لهجوم ضارٍ من قبل أنصار الملكية والليبرالية والشيوعية، والتيارات الإسلامية ، وأبرز مثالين لهذا الهجوم كان الكاتبان الكبيران أنور الهواري، وسليم عزوز وكلاهما بينهما وبين عبد الناصر والناصريين الكثير من الاختلافات بل والمعارك ولكنهما احتكما إلى العقل والتدقيق والضمير في شهادة للتاريخ، والغريب أن كل التيارات المشار إليها رغم تناقضها تتفق فقط حين يتعلق الأمر بجمال عبد الناصر.

لن تجد توافقا بين هؤلاء حينما تحدثهم عن مستقبل هذه الأمة وحالها فلا يمكن لهم الاتفاق وهو أسوأ ما تمر به هذه الأمة فمثلا لم يكتب على مدار الشهر الماضي عن غزة ومجازرها 10% مما كتب عن تسريب ناصر/ القذافي من هؤلاء الأضداد، او عن مشاكل الاقتصاد والتعليم، الثقافة، الإعلام.

لكن هناك من يجيدون حرب طواحين الهواء، وكلما وجدوا موضوعا أو حادثا يشعل النيران بينهم يتمسكون به أكثر، وتبدأ حرب البسوس بينهم، الناصريون يمسكون بتلابيب الإخوان، والإخوان يتعلقون بخناقهم، والشيوعين يشعلون نيران الفرقة مع الليبراليين، وأبناء الملكية يمسكون برقبة عبد الناصر الراحل منذ نصف قرن، والبعض يؤكد أن هذا الغائب هو سبب الحال المصري، وهكذا مصر تجد في عناوين اليوتيوب مجالا لمعارك الماضي الآمنة ولا أحد يجد طريقا للمستقبل وكما أقول دائما طريق المستقبل مكلف جدا ولا تستطيعه الأغلبية، والآن يرتاح أصحاب التسريب المجتزأ فهذه معارك تستمر أياما يستطيعون خلالها تحقيق الهدف من التسريب وحققوا هدفا في مزيد من الشقاق وابعادنا عن قضايا أكثر أهمية للمستقبل.