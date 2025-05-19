1970.. يوميات عبد الناصر عام الرحيل

لم أتصور عندما كتبت مقالا عن الأديب المصري الكبير أحد مبدعي الستينيات في حياتنا الأدبية والثقافية أن يسأل أحد قرائه: مَن صنع الله إبراهيم؟ وهو محق في سؤاله، وشعرت بالتقصير في أني لم أقدم بعضا من تاريخه وأعماله، فقد غفلت عما نعانيه من حالة ثقافية خلال عشرات السنين تُهمل الإبداع الأدبي والفكري، فالأغلبية لا تعرف كثيرين أمثال حمال حمدان، وعبد الوهاب المسيري، وعصمت سيف الدولة، ساهموا في الحياة العلمية والفكرية العربية، وغيرهم لا يعرفون إبراهيم أصلان، ومحمد مستجاب، وإبراهيم عبد المجيد، وبهاء طاهر، ومحمد المخزنجي، وهالة البدري، وغيرهم العشرات من مبدعي أجيال الستينيات والسبعينيات، لذا كانت طبيعية الإجابة عن سؤال القارئ.

من صنع الله إبراهيم؟

إبراهيم أحد أهم كتاب الرواية التسجيلية (الوثائقية) في مصر والوطن العربي إذ يمكننا اعتبار أن أكثر من 60% من رواياته الـ16، حالة وثائقية، وهي موزعة بين الأحوال في مصر والوطن العربي وسرد ذاتي لحياته الشخصية وبعض الشخصيات التي أثرت في حياته.

ولد صنع الله في القاهرة 1937، وكان لوالده تأثير كبير فيه وهو ما أورده في الصفحات الأولى من رواياته يوميات الواحات، فقد كان يشجعه على القراءة دوما، بل إن أولى محاولاته للكتابة وعمره 12 عاما كانت نتاج الروايات البوليسية التي أحضرها له والده.

مع دخول عامه الخامس عشر كانت مصر تموج بتيارات سياسية مختلفة لكنه تأثر بالفكر اليساري والتحق بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) وكون في سنوات الجامعة وفي محيطه السكني علاقات مع أغلب أصحاب الفكري اليساري الشيوعي، وكان هذا سببا في اعتقاله ودخوله السجن، وكانت أطول مدة سجن له هي سنواته الخمس في الواحات التي قال إنها شكلت بناءه الفكري.

من أشهر أعماله الأدبية تلك الرائحة، اللجنة، ذات، برلين 69، 1967، بيروت بيروت، شرف، أمريكانلي، ذات، نجمة أغسطس. وقد بلغت أعماله المترجمة 3 أعمال.

درس القانون في مصر، وعمل بوكالة الأنباء المصرية، وسافر إلى برلين في 1968 ليعمل في وكالة الأنباء الألمانية، ومكث ثلاث سنوات هناك، انتقل بعدها إلى روسيا فقضى فيها ثلاث سنوات ودرس هناك السينما، قبل أن يعود إلى مصر ليتفرغ للكتابة 1975.

عانى كثيرا في عصر السادات من عدم نشر كتبه وكان يبحث في كل بلاد الوطن العربي عن ناشر لكتبه، رصد هذا في عدة روايات من أعماله، ولم ينفتح الباب كما قال إلا في أعقاب ثورة يناير التي قال عنها “أسفرت هذه الثورة -رغم فشلها في تحقيق أهدافها- عن نتيجة فورية وهي اتساع مساحة التعبير بشكل غير مسبوق”.

حصل صنع الله على عدد من الجوائز منها جائزة ابن رشد للفكر الحر 2004، وكفاكيس للأدب 2017، ورفض تسلّم جائزة الرواية العربية في مصر 2003 التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة اعتراضا على أجواء المناخ الثقافي في مصر.

برلين الشيوعية

الرصد الوثائقي الذي يقترب من الفيلم التسجيلي يتجلى أيضا في روايته (برلين 69) التي ذهب إليها ليعمل صحفيا في وكالة أنباء ألمانيا الشرقية مدة ثلاث سنوات بدأت عام 1968، سبقتها رحلة قصيرة إلى بيروت في ذات العام، الرواية تتجول بنا في عالم الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي قبل أن يسقط سور برلين بعدها بعشرين عاما.

يرصد صنع الله إبراهيم سنوات أوروبا الشرقية والأفكار الشيوعية واليسارية، محاطة بحرب فيتنام التي استمرت 19 عاما من 1956 حتى 1975، والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في عالم كان يموج بثورات في كل أرجائه، ومن خلال عمله في وكالة أنباء ولقائه مع شخصيات أثرت في تاريخ ألمانيا والعالم جاء الرصد الوثائقي في رواية “برلين”، ولا يغفل صنع الله أن يضع في كل التجارب نقده لها والأسباب التي أدت إلى نتائجها التي كانت كارثية في بعض الأحيان، وفي كل هذا لا ينسى أنه دارس للسينما فيرصد بعين الوثائقي.

قبل الذهاب إلى الرواية الأخيرة عن عام وفاة عبد الناصر نجد روايتين كانتا مثالا واضحا لليوميات أو الرواية التسجيلية هما “67” و”نجمة أغسطس”. في الرواية الأولى رصد كامل لعام هزيمة يونيو/حزيران 1967 كما هو واضح من العنوان وفيها رصد كامل لمقدمات الهزيمة من خلال شخصيات تؤدي دورا رئيسيا في الحياة السياسية المصرية، إضافة إلى الحالة الإنسانية والاجتماعية لشخصيات مؤثرة ثقافيا وسياسيا في المجتمع: طباع شخصية، أطماع، أحلام أكبر من القدرات.

يرصد دائما صنع الله هذه النفس البشرية التي يستقطبها الهوى، والتمويلات، وأهداف لا تتلاقى مع أهداف الأمة، وفي نجمة أغسطس رحلة إلى أسوان أثناء بناء السد العالي الذي يراه أهم إنجاز لعبد الناصر بعد تأميم قناة السويس، يذهب الراوي إلى أسوان لعمل وثائقي عن بناة السد وهناك يلتقي شخصيات مهندسين وعمالا وشخصيات درامية، أحداث اجتماعية وفي الخلفية دائما الأخبار عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف، معركتان في وقت واحد السد العالي وحرب الاستنزاف في محاولات للحاق بما فقد في العام السابق.

عام وفاة الزعيم

قمة روايات صنع الله إبراهيم الوثائقية كانت في روايته الأخيرة الصادرة عام 2019 عن عام رحيل عبد الناصر (1970) وهو العام واسم الرواية، وهنا يرصد حالة مصر والوطن العربي من خلال الأحداث شبه اليومية فيهما ويربط بين تلك الأحداث ويوميات جمال عبد الناصر في عامه الأخير، تلحظ في اليوميات تداخل الصوت بين الرئيس والكاتب، فكأنه يعكس رؤيته للشخصية من خلال صوته، فهناك مزج بين ناصر وصنع الله الناقد المحب، إذ يعدد الأخطاء، ويظهر الصراع النفسي، ورؤيته للشخصيات المحيطة من خلال نقدها وتصرف عبد الناصر اتجاه هذه الشخصيات، يوميات بدت كشف حساب للرئيس الذي لا يزال يؤثر في أمته سلبا وإيجابا، مع التركيز على الأزمة الرئيسية في سنوات ما قبل الرحيل الثلاث وهي حرب الاستنزاف وما يجري على الجبهة.

صنع الله لا يغفل التغيرات الاجتماعية والثقافية، ولا يتغافل عن خلل بدأ يزحف في المجتمع من خلال السينما والإعلانات يبدأ روايته بقوله “يوم مجدِك الحقيقي سنة ٥٦، عندما تَصدَّرَت صورتُك صحفَ العالَم، واهتزَّت أركان الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، يومَ أعلنتَ تأميمَ القناة التي فقدَت مصرُ في حفرها ١٢٠ ألف مصري، وصارت تُدِرُّ ٣٥ مليون جنيه، تأخذ مصر منها مليونًا واحدًا. أذهَلتَ العالَم بمُقامرة أفلتَّ منها بأعجوبة” وينهي الرواية الوثيقة بجملة “خذلت نفسك وخذلتنا، ثم ذهبت، وذهبت معك قدرات الأمة وآمالها إلى حين” لا أدري من خذل من وهل فعلا خذلنا الرجل أم نحن من فعلنا؟

ما بين ضربة البداية وجملة النهاية كان عام الرحيل أسوأ ما فيه الأيام السابقة على الوفاة حينما كان الدم العربي يسيل بالأيدي العربية في الأردن وكان أيلول الأسود علامة من علامات انهيار عالم عربي كان يحلم بالوحدة والعدالة والقوة وتحرير الأرض فكانت الحروب بعده حروبا عربية عربية، كان أيضا ختام عمر عبد الناصر القصير بعدما أنهكه سريان الدم العربي في القمة التي وقع فيها الملك حسين وياسر عرفات وثيقة إيقاف القتال في مخيمات الفلسطينيين في الأردن.

ليلتها كانت السيدة تحية كاظم تجلس عند قدمي الرئيس تبكي الرجل الذي كان حلمها قبل أن يصبح حلم أمة، وفي الخلفية يصلي حسين الشافعي ويبكي الأبناء وكبار رجال الدولة ويصرخ وزير الحربية محمد فوزي “لا يمكن اصنعوا شيئا، حاولوا مرة أخرى”، وفي زاوية يقف أنور السادات يتلفظ بكلمات يظنها البعض آيات قرانية. هكذا كتب صنع الله إبراهيم نهاية روايته عن رحيل جمال عبد الناصر الذي سجنه، ورغم ذلك كان يقدره ويقدر تجربته التي كانت معادلا لحياته. وقد ظل صنع الله يقدم لنا إبداعا ذا مذاق خاص.