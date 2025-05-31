من أجل جامعة فلسطينية بالقدس

تتقدم فلسطين لتشغل مرتبة متقدمة بين الدول العربية في محو الأمية ومعرفة القراءة والكتابة، وبنسبة نحو 98% بين الفلسطينيين بالضفة وغزة، وفق “اليونسكو” والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

يعد الفلسطينيون، رغم الاحتلال وسياسته المنهجية في إغلاق وحصار الجامعات، في مقدمة معدلات إتمام التعليم الجامعي عربياً. وترتفع نسبة الحاصلين على بكالوريوس فأعلى إلى نحو 20 في المائة بين سن 18 و29 سنة، وتزيد بدرجتين أو ثلاثة بين الإناث.

يكتسب اللاجئون الفلسطينيون سمعة عالمية في الاكتراث بالتعليم إلى حد أن جامعة كولومبيا الأمريكية نشرت مقالاً في 23 أغسطس/آب 2023 بعنوان: “لماذا يشتهر الفلسطينيون بأنهم أفضل اللاجئين في العالم تعليماً؟”. أشاد بدور الأونروا في هذا السياق بعدما أشار إلى استثمارها نحو 60 بالمائة من ميزانيتها في التعليم والإعداد لاستكمال التعليم الجامعي. ولعل هذا يفسر أيضاً الحملة الشرسة لإسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة على المنظمة الدولية.

بابيه وتوثيق منع الجامعة الفلسطينية بالقدس

الحرب ضد إنشاء جامعة فلسطينية عربية داخل مدينة القدس، يوثقها المؤرخ اليهودي الشجاع الناقد للصهيونية إيلان بابيه في دراسة بفصلية القدس “جيروزاليم كوارترلي” ديسمبر 2022 بعنوان: “لماذا جامعة عبرية فقط؟: قصة الجامعة العربية في القدس الانتدابية”.

يستشهد بآخر تقرير للجنة دولية زارت فلسطين قبل النكبة “الأنجلو أمريكية” 1946، وكيف أبدت دهشتها كون أغلبية سكان فلسطين العرب تحرمهم السياسة الاستعمارية البريطانية من إقامة جامعة لهم، فيما جرى افتتاح الجامعة العبرية ذات الأهداف الصهيونية الصريحة بالقدس في 1 أبريل/نيسان 1925 لأقلية يهودية، ومعظمها كان لا يتحدث بالعبرية.

وينقل عن التقرير لومه لحكومة الانتداب ومسؤوليتها عن سياسة تمييز سرعان ما أنتجت تفاوتاً لافتاً بين الأعداد الكبيرة للمهنيين والطبقة الوسطى بين اليهود مقارنة بالعرب جراء الفارق الملحوظ بين إمكانات التعليم المتاحة للجانبين.

تقدم الدراسة استعراضاً موثقاً للمحاولات المجهضة لإقامة جامعة عربية وأخرى بريطانية وثالثة إسلامية بالقدس بين عقدي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين.

وتكشف عن معلومات تدعو للتأمل، بعضها ما تصل خيوطه للقاهرة، ومنها: الدور القيادي لمحمد علي علوبة باشا في مبادرة الجامعة الإسلامية بالقدس وكان قبلها وزيراً للأوقاف والمعارف، وتبرع النحاس باشا زعيم الوفد بمائتي جنيه مصري لمشروع هذه الجامعة.

تجيب دراسة بابيه على السؤالين: لماذا لم تحظَ القدس بجامعة فلسطينية خلال الانتداب البريطاني بين 1920 و1948؟ وما تأثير هذا الغياب على تاريخ فلسطين خلاله وفي أعقابه؟

وتنتهي إلى عرقلة القيادة الصهيونية لهذه الجهود، وبالتوافق مع غلبة سياسة استعمارية بين رجال السياسة والإدارة البريطانية من لندن إلى القدس مسكونة بمخاوف أن تسهم جامعة فلسطينية بهذا الموقع بالذات وبرمزيته في ظهور نخبة حركة وطنية سياسية حديثة تهدد مصالح الإمبراطورية الإمبريالية على غرار ما واجهت في مصر والهند.

مع هذا يشير بابيه إلى كفاح فلسطيني أسفر عن تكون مثل هذه النخبة من خريجي الجامعتين الأمريكية في بيروت والقاهرة، وكذلك الكلية العربية بالقدس التي تأسست كدار للمعلمين 1918، وفي مقال سابق أشرنا إلى إغلاق الإنجليز لها خلال افتتاح الجامعة العبرية وجولة بلفور المشرقية.

عن النضال التعليمي وأهميته

رغم حرمان الشعب الفلسطيني من جامعته بالقدس، أسهمت رموز هذه النخبة لاحقاً في قيادة حركة التحرر الفلسطيني والقومي العربي والتقدمي ثقافياً وسياسياً على مدى عقود بعد النكبة، ونذكر على سبيل المثال على صعيد الثقافة: جبرا إبراهيم جبرا، نقولا زيادة، وإسحق موسى الحسيني.

وما زالت أجيال من الشعب الفلسطيني تخوض النضال التعليمي، سواء بجامعات ابتدعها أسرى داخل سجون الاحتلال، كما تبحث وتوثق دراسة “قسم الحاج” بمجلة دراسات فلسطينية العدد 135 صيف 2023 بعنوان “جامعة السجن في هداريم: استئلاف الموحش وفقه البقاء”، أو عبر مؤسسات تعليم عالٍ بالضفة وغزة تتقدمها منذ السبعينيات 15 جامعة درتها جامعة النجاح بنابلس، أو حتى بجامعة القدس في “أبو ديس” التي اقترحها الاحتلال خلال مفاوضات ما بعد أوسلو عاصمة بديلة عن القدس لدولة فلسطينية، ثم عاد وشدد الفصل بين هذه الجامعة وبين مدينة القدس بمسار جدار الفصل العنصري العازل.

وبالطبع ثمة الكثير يقال عن النضال التعليمي للفلسطيني بجامعات خارج أرض الوطن.

أبعد من صراع عسكري

عند انطلاق العمل بموسوعة الدكتور المسيري “اليهود واليهودية والصهيونية” بين عامي 1983 و1984 كان يتحدث لشباب الباحثين المستدعين للمشاركة، وكنت واحداً من بينهم، ما يراه أحد أسباب هزيمة يونيو/حزيران 1967. كان يتذكر بسخرية مريرة وأسى أنه عندما كلفه محمد حسنين هيكل رئيساً لمجلس إدارة الأهرام بالإشراف على “موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية”، الصادرة لاحقاً ومتأخراً عن مركز الدراسات التابع للمؤسسة وبعد عراقيل في 1975، أوفده لمراجعة ملفات أجهزة الدولة الأمنية المعنية بجمع المعلومات عن إسرائيل، فاكتشف هزال ما كانت تتضمنه قبل الهزيمة.

ولن أنسى جملته: “وجدت ملفات تتصدرها عناوين لكنها فارغة، وأخرى لا علاقة لها بالمعلومة الصحيحة الدقيقة”.

ولم يكن الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين وحده الذي دعا بعد هزيمة 67 بأقل من عام في كتاب “إسرائيليات وما بعد العدوان” الصادر من القاهرة، إلى الأخذ بالعلم والثقافة والتعليم والوعي انطلاقاً من أن صراعنا مع الصهيونية وإسرائيل حضاري، وليس عسكرياً فقط.

فهذه الدعوة ترددت عند آخرين بعد الهزيمة وحتى قبلها، وأكتفي بالإشارة إلى كتابي المؤرخ والمفكر السوري قسطنطين زريق “في معنى النكبة” و”في معنى النكبة مجدداً”، الصادرين من بيروت 1948 و1967.

حاجتنا إلى جامعة عربية بالقدس

لعل مئوية الجامعة العبرية بالقدس مناسبة لتجديد الدعوة لجامعة فلسطينية عربية داخل مدينة القدس، وما لا يدرك اليوم، يتحقق غداً.

ومن أجل انتزاع حق الشعب الفلسطيني في جامعته بقلب عاصمته، ثمة حاجة لمطابقة الأفعال للأقوال، والمحتوى للعنوان.

لا تكرار تجربة لجنة القدس التي تأسست بقرار من المؤتمر الإسلامي العام 1975، وعندما نراجع تقاريرها وتوصياتها لا نجد أثراً يُذكر لعمل من أجل هذه الجامعة، وهذا قبل أن تعقد آخر اجتماعاتها في يناير/كانون الثاني 2014، ثم ينضم بلد المقر والرئاسة (المملكة المغربية) إلى قطار التطبيع، وقبل أن تعود القدس لأهلها.