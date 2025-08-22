فرانك كابريو.. قاضي القلوب الذي غلّب الرحمة على القانون

في قاعة محكمة متواضعة في بروفيدنس، رود آيلاند، لم تكن الجدران هي التي تحدد معالم المكان؛ بل كانت القيم الإنسانية السامية التي حوّلتها إلى منبر للرحمة والتعلم. فقد رحل أمس القاضي الأمريكي الأسطوري، فرانك كابريو، تاركًا وراءه إرثًا إنسانيًا استثنائيًا، وفراغًا أليمًا في قلوب ملايين المتابعين حول العالم لبرنامجه التلفزيوني الشهير «ضُبط في بروفيدنس».

لم يكن كابريو مجرد قاضٍ ينظر في مخالفات مرورية وقضايا بسيطة؛ كان فيلسوفًا يرتدي رداء القضاء، وأبًا روحيًا للمحتاجين، وصاحب رسالة مؤداها أن العدالة الحقيقية هي التي تنظر إلى الظروف الإنسانية قبل نص القانون.

فرانك كابريو

وُلد فرانك كابريو في بروفيدنس، رود آيلاند، لأسرة إيطالية مهاجرة عاشت حياة متواضعة مليئة بالصعوبات، فعمل والده في تقطيع الثلج وتوصيل الفحم، وهي مهن شاقة علّمت الصبي معنى الكفاح والتعب.

وهذا الإرث من المعاناة والشعور بالغربة شكّل الضمير الإنساني لكابريو، الذي كان يروي كيف أن والديه علّماه أن الفقر ظرف وليس جريمة، وأن قيمة التعاطف والعطاء تفوق أي ثروة مادية.

بجهد كبير، أنهى دراسته في القانون، وبدأ مسيرته المهنية الطويلة والحافلة التي شملت مناصب قضائية رفيعة؛ لكن الشهرة العالمية لم تأته من هذه المناصب، بل من قراره الجريء بفتح أبواب قاعة محكمته أمام كاميرات التلفزيون.

«ضُبط في بروفيدنس»

تحول البرنامج الذي بدأ بثه عام 2000 من مجرد تسجيل لجلسات المحكمة إلى ظاهرة ثقافية وإنسانية فريدة. فلم يكن المشاهدون يتوقعون أن يتحولوا إلى متابعين لبرنامج قضائي، ولكن سحر كابريو كان في أسلوبه الفريد؛ فلم يكن يحكم فقط، بل كان يحاور، يستمع، يتفهم، ويسامح.

كانت جلسته أشبه بجلسة علاج جماعية؛ حيث يشرح المتهمون ظروفهم الصعبة بصراحة، فيستمع القاضي باهتمام بالغ قبل أن يصدر حكمه، الذي كان في كثير من الأحيان يتحول إلى منحة وليس عقوبة.

أرشيف البرنامج مليء بلحظات إنسانية أصبحت دروسًا في التعاطف الإنساني؛ مثل الأم المعيلة التي وقفت تبكي لأنها كانت أمام خيارين: دفع غرامة مرورية أو إصلاح الغسالة الوحيدة لأطفالها. فقال لها: «أطفالك يحتاجون إلى ملابس نظيفة.. اذهبي وأصلحي الغسالة»، ثم أسقط المخالفة بالكامل، وطلب من صندوق المحكمة الاجتماعي مساعدتها.

وكذلك المحارب القديم الذي جاء بسبب تذكرة مرورية، فسأله كابريو عن خدمته العسكرية، ثم طلب من الجميع الوقوف تحية لتضحياته، قبل أن يقول: «بلدنا تدين لك بالكثير، أقل ما يمكننا فعله هو إسقاط هذه التذكرة».

أما الرجل المسنّ الذي كان يستخدم سيارته غير المرخصة لزيارة زوجته المصابة بالخرف في دار المسنين كل يوم، فقد نظر إليه كابريو، وقال: «الحب أهم من الرخصة»، ثم أسقط التذكرة، وأمر بترتيب مساعدة له في تجديد الترخيص.

لوحة إنسانية في محكمة باب الخلق

في عالم تغلب عليه صرامة القوانين وقسوة الأحكام، يبرز اسم فرانك كابريو نموذجًا نادرًا للعدالة التي تتنفس برئة القلب قبل نصوص القانون. كان يرى أن العدالة الحقيقية هي التي تُصلح لا تُعاقب، وكان يعطي المخالفين مهلة لدفع الغرامات أو يستبدلها بساعات عمل لخدمة المجتمع.

هذا النموذج من القضاء الرحيم ليس حكرًا على الغرب؛ ففي قاعات المحاكم العربية نجد أمثلة مشرّفة للقضاة الذين يجسدون روح العدالة الحقيقية.

في قصة تذكّرنا بروح كابريو الإنسانية، برز القاضي المصري هشام الشريف، ابن محافظة سوهاج، في موقف إنساني نادر، عندما وقفت أرملة فقيرة تعيل ثلاث بنات أمام محكمته في قضية ديْن لم يتجاوز ألف جنيه، تحولت إلى سبعة آلاف بفعل الفوائد والمطالبات. لم يتسرع القاضي في إصدار حكم جاف، بل استمع إلى قصتها المعذبة، ثم تحولت قاعة المحكمة إلى منصة للتضامن الإنساني؛ فطرح القاضي 500 جنيه من ماله الخاص على منصة القضاء، قائلا للحاضرين: «أنا أعلم أنكم أصحاب فضل ومروءة ولن تتأخروا عن فعل المعروف». وكانت الاستجابة مذهلة؛ تبارى المحامون للتبرع فجمِع أكثر من ثمانية آلاف جنيه، والأجمل موقف الدائن الذي تنازل عن كل المطالبات القانونية، واقتنع بالمبلغ الأصلي فقط.

هذه القصة تثبت أن العدالة يمكن أن تكون جسرًا للتضامن الاجتماعي، لا أداة للعقاب، وأن القاضي الحكيم من يفهم أن دور القضاء هو تحقيق العدالة الحقيقية، لا في التنفيذ الحرفي للقانون.

قصة المستشار أيمن حجاج

في المقابل، تقدم قصة المستشار المصري أيمن حجاج نموذجًا مأسويًا لانحراف العدالة عن مسارها، فهو القاضي الذي حُوكم وأُعدم شنقًا منذ أيام في قضية مقتل زوجته الإعلامية شيماء جلال. وهنا يتحول القاضي من حامٍ للقانون إلى مجرم ينتهك أبسط مبادئه وهو الحق في الحياة. لقد نسي هذا القاضي أن الرداء الذي يرتديه ليس درعًا للحصانة، بل مسؤولية أكبر أمام الله والناس.

هذه النماذج المتقابلة تضعنا أمام حقيقة عميقة، هي أن القضاء ليس مجرد مهنة؛ بل أمانة إنسانية عظيمة، والفرق بين قاضٍ وآخر لا يكمن في المعرفة القانونية فقط، بل في الحكمة الأخلاقية والإنسانية التي يمتلكها.

قضاة مثل كابريو والشريف لم يخونوا القانون، بل فهموا روحه الحقيقية: أن يكونوا أداة لتحقيق الإنصاف والحماية للضعفاء، بينما خان قاضٍ مثل حجاج جوهر هذه المهنة السامية.

وصية كابريو الأخيرة

قبل رحيله، طلب كابريو من محبيه بتواضع: «ادعوا لي». لم يطلب مجدًا أو تمجيدًا، بل طلب دعاء. هذه الكلمات تلخص فلسفة الرجل: نحن جميعًا بشر ضعفاء، نحتاج إلى الرحمة من بعضنا البعض، وإلى المغفرة من الله.

فرانك كابريو لم يكن مجرد قاضٍ، كان درسًا في الإنسانية، وتذكرةً لكل من يعمل في مجال السلطة والقانون، بأن السلطة لا قيمة لها إذا لم تكن برحمة، وأن القانون لا معنى له إذا لم يكن بعدل. رحل الجسد، لكن إرثه باقٍ: أن العدالة ليست مجرد حكم قضائي، بل أن تمنح الإنسان فرصة أخرى، وتنظر إليه بعين القلب قبل عين القانون.