هل يمكن فعلا تأخير الشيخوخة؟

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي والطبي، يظل حلم الشباب الدائم وتأخير الشيخوخة من أكثر الأماني الإنسانية إلحاحا. ومع كل اكتشاف جديد في مجالات الطب الحيوي والهندسة الوراثية، أصبح هذا الطموح أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية العيش لفترات أطول مع الحفاظ على الصحة والحيوية.

هذا المعنى بدا حاضرا في الحوار الجانبي الذي التُقط للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري الكبير في بيجين في 3 سبتمبر 2025، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. في ذلك الحديث، تبادلا الرأي حول مستقبل زراعة الأعضاء وإطالة العمر، بل وتطرقا إلى إمكانية أن يعيش الإنسان حتى 150 عاما. لم يكن الأمر مجرد مزحة بروتوكولية أو استعراض إعلامي، بل مؤشرًا على أن قضايا العمر والصحة لم تعد شأنا فرديا أو طبيا بحتا، بل أصبحت جزءا من نقاشات السياسة الكبرى وصنع القرار في العالم.

بين حدود العلم وطموح الخلود

لم يُسارع بوتين إلى نفي تلك التصريحات، بل أكد أمام الصحفيين أنه ناقش الفكرة فعلا، موضحا أن التقدم الطبي، خصوصا في مجال زراعة الأعضاء، قد يفتح آفاقا جديدة لإطالة سنوات العيش بصحة وحيوية، حتى وإن كان الطريق ما زال طويلا أمام تحقيق ذلك بالكامل.

ولئن كانت المعارف الطبية الراهنة تؤكد أن زراعة الأعضاء إجراء إنقاذي يهدف إلى استعادة الوظائف الحيوية أو تحسين جودة الحياة، وليس وسيلة لتمديد العمر إلى هذا الحد الخيالي، كما أن إجراء عمليات زرع متكررة لكبار السن يحمل تحديات طبية جسيمة، بدءا من مخاطر العدوى والسرطان، وصولا إلى مشكلات القلب الناتجة عن أدوية كبح الرفض المناعي.

ومع ذلك، يظل مسار الأبحاث الحديثة في مجالات مثل تعديل الجينات، وإعادة برمجة الخلايا، والذكاء الاصطناعي الطبي، يفتح آفاقا واعدة لتحسين الصحة وإطالة ما يُعرف بـ«العمر الصحي»، أي السنوات التي يعيشها الإنسان في حالة جيدة، لكن هذه التقنيات لم تصل بعد إلى مرحلة تضاعف أعمار البشر فعليا، فالحلم بالعيش 150 عاما ما زال أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى برنامج حكومي واقعي.

حتى في أفضل الظروف، لم يتجاوز العمر البشري المؤكد 122 عاما و164 يوما، وهو العمر الذي بلغته الفرنسية جان كالمان (1875–1997)، أكبر معمّرة موثقة في التاريخ، التي عُرفت بحياتها النشطة، فقد مارست المبارزة في الخامسة والثمانين، وركبت الدراجة حتى المئة، وكانت تنسب طول عمرها إلى نظام غذائي غني بزيت الزيتون، وحبها للشوكولاتة التي تناولت منها نحو كيلو غرام أسبوعيا.

حلم قديم في ثوب جديد

رغبة الإنسان في إطالة العمر ليست اكتشافا حديثا ولا وليدة المعامل البيوتكنولوجية، فمنذ أن خطت ملحمة جلجامش في بلاد الرافدين أسطورة البحث عن «عشبة الخلود»، مرورا بأسطورة «إكسير الحياة» في الصين القديمة، التي جسدت بدورها السعي الدائم للحفاظ على الشباب وطول العمر من خلال الأعشاب والتعاويذ والتقاليد الروحية، ووصولا إلى خرافة «حجر الفلاسفة»، ذلك الرمز الخيميائي الذي تنقّل بين مصر القديمة واليونان قبل أن يستقر في التراث الأوروبي في العصور الوسطى.

وهكذا ظلّ البشر ينسجون حكايات وأوهاما حول سر الشباب الدائم، محاولين الجمع بين العلم البدائي والخرافة والتجربة الشخصية، وفي كل حضارة كان هناك وعد أو وصفة سحرية تغيّر مسار الزمن: من الطلاسم والتمائم إلى الأعشاب النادرة والمعادن النفيسة، ومن الأساطير الدينية إلى الأساطير العلمية المبكرة. كان الإنسان يسعى دائما لتحدي الطبيعة والزمن. هذه الأساطير لم تمنح الخلود فعليا، لكنها جسدت الأمل البشري العميق في التغلب على هشاشة الجسد والمرض، وعكست الرغبة الأزلية في حياة أطول وأكثر حيوية، لتصبح بذلك جزءا من تراثنا الثقافي والمعرفي عبر العصور.

جدل أخلاقي واجتماعي

هذا الطموح يفتح الباب أمام نقاشات أخلاقية واجتماعية واسعة ومعقدة. حتى لو افترضنا تحقق هذه التقنيات الطبية والتكنولوجية، يبقى السؤال الأكبر: هل البشرية مستعدة حقا لعيش 150 عاما؟ فالتحديات لا تتوقف عند حدود الجسد أو الصحة، بل تمتد إلى بنية المجتمع نفسه.

من تفاوت طبقي محتمل إذا احتكر الأغنياء والقادة وسائل إطالة العمر، بينما تبقي الأغلبية ضمن متوسط الأعمار الحالي؟ هل ستتسع الهوة بين الطبقات، بحيث يصبح طول العمر امتيازا نخبويا بعيد المنال؟ وطول الحياة لن يؤثر في الجسد فقط، بل سيعيد تشكيل طبيعة الأسرة والعلاقات الإنسانية، بما في ذلك أدوار الآباء والأبناء، والزواج، وتربية الأجيال الجديدة، كما سيعيد تعريف مفاهيم العمل والتقاعد.

إن النقاش حول طول العمر، إذن، ليس بيولوجيا أو طبيا فقط، بل اجتماعي وأخلاقي بامتياز. إنه يطرح أسئلة عن العدالة، والموارد، والمعنى الحقيقي للحياة، وعن كيفية التوازن بين الطموح البشري الطبيعي للعيش أطول وبين حدود الطبيعة والمجتمع.

وبينما يتحدث قادة العالم عن أعمار خارقة، يظل السؤال الأهم: هل نحن مستعدون أخلاقيا واجتماعيا لمواجهة هذا المستقبل، أم أن طموحنا في الخلود سيصطدم بالواقع البشري والقيود المجتمعية التي لم تتغير منذ آلاف السنين؟