دوت صفارات الإنذار، مساء الاثنين، في مدينة عسقلان المحتلة وعدد من مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية من القطاع، تبنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- الإعلان عنها.
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأبدت استعدادها للمشاركة في عملية تبادل أسرى.
عادة ما يقوم المسحراتي في بعض الدول العربية بمهمة إيقاظ الأهالي خلال شهر رمضان ليتسحروا قبل صلاة الفجر، وذلك بدق الطبول ومناداة الأهالي والأناشيد الدينية، لكن في الضفة الغربية قصة أخرى.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقول في مقابلة مع صحيفة عبرية إن إسرائيل تخسر الكثير من الدعم في العالم بسبب الحرب في غزة.