فلسطين

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من برنامج: المسائية

حماس ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار في غزة

رحّبت حركة حماس بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأكدت ضرورة الوصول إلى وقف دائم، وأبدت استعدادها للمشاركة في عملية تبادل للأسرى فورًا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

من برنامج: المسائية

رياض منصور: القبول بأي مبرر لجرائم الحرب تدمير للقانون الدولي

وصف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور تبنّي مجلس الأمن قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بأنه يوم تاريخي، وقال إن القبول بأي مبرر لجرائم الحرب والإبادة تدمير لسيادة القانون الدولي.

من برنامج: المسائية

محمد الهندي: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل أعمق من أي خلافات

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي إنه ليس هناك أي تحوّل في السياسة الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل أعمق من أي خلافات أو حسابات بين بايدن ونتنياهو.

من برنامج: المسائية

غالانت: ليس من حق تل أبيب وقف الحرب قبل إعادة المحتجزين في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه ليس من حق تل أبيب وقف الحرب في قطاع غزة قبل إعادة جميع المحتجزين هناك إلى منازلهم، وأضاف “سنعمل ضد حماس في كل مكان حتى في الأماكن التي لم نعمل فيها بعد”.

من برنامج: المسائية

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة تنفيذ القرار الذي تبناه المجلس لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

غرقوا في بحر غزة.. استشهاد فلسطينيين حاولوا الوصول إلى المساعدات خلال عملية إنزال (فيديو)

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين غرقًا في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وأصيب آخرون، لدى محاولتهم الحصول على صناديق المساعدات الإنسانية التي سقطت في المياه خلال إنزال جوي نفذته طائرات لدول عدة.

Published On 25/3/2024