قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه ليس من حق تل أبيب وقف الحرب في قطاع غزة قبل إعادة جميع المحتجزين هناك إلى منازلهم، وأضاف “سنعمل ضد حماس في كل مكان حتى في الأماكن التي لم نعمل فيها بعد”.