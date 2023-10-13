رئيس الوزراء القطري يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة (فيديو)

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في المنطقة.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، الجمعة، ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنهم يعملون من أجل وقف الأعمال العسكرية وعودة المدنيين في غزة إلى بيوتهم.

وأدان الوزير القطري استهداف المدنيين في غزة مؤكدا ضرورة وقف الأعمال العسكرية.

وقال إن بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع إيران والولايات المتحدة بشأن أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار مودعة في أحد البنوك القطرية.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية@MBA_AlThani_ : أولويات تحركاتنا الدبلوماسية تتمثل في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق الأسرى والحد من اتساع دائرة النزاع في المنطقة. #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/H1RWpKsEpK — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 13, 2023

بدوره، حضّ بلينكن إسرائيل على تجنب قتل مدنيين في غزة.

وقال: “لقد حضضنا الإسرائيليين على اللجوء إلى كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين”.

وادعى أن حماس تستخدم المدنيين دروعا وتمنع نزوحهم لجنوب القطاع، مدينا مقتل “أي مدني من الجانبين”.

وأشار إلى أنهم يعملون من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن “قطر شريك موثوق لبلادنا ولطالما ساعدتنا”.

وأشار إلى أنه ناقش منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.