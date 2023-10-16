شاهد: لحظة قصف قوات الاحتلال معبر رفح للمرة الرابعة منذ بدء العدوان

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الاثنين، معبر رفح من الجانب الفلسطيني للمرة الرابعة منذ بدء العدوان على غزة، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية.

وقال مصدر فلسطيني للجزيرة مباشر إن معبر رفح تعرّض للقصف في اليوم العاشر للعدوان على القطاع.

ونشرت قناة “القاهرة الإخبارية” صورا للحظة قصف المعبر، تُظهر انفجارا كبيرا أمام حواجز خرسانية.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين عشرات الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، ويتجمعون بالقرب من بوابة المعبر في جانبه الفلسطيني في انتظار السماح لهم بالعبور إلى مصر.

وقالت صفحة “سيناء لحقوق الإنسان” على موقع إكس “تم تدمير الحواجز الخرسانيه التي وضعها الجيش المصري أمام البوابة الداخلية للمعبر من الجانب المصري خلال القصف”.

#عاجل طائرات اسرائيلية تقصف معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني مجدداً، وقد تم تدمير الحواجز الخرسانيه التي وضعها الجيش المصري أمام البوابة الداخلية للمعبر من الجانب المصري خلال القصف#سيناء #رفح #مصر #معبر_رفح #معبر_رفح_البري pic.twitter.com/M2j0RXZnwI — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 16, 2023

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح 3 مرات على الأقل منذ بدء العدوان.

ولم يدخل من المعبر أي مساعدات إنسانية إلى غزة رغم الدعوات الدولية المستمرة لذلك.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 شخص وإصابة أكثر من 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، وسط جهود عربية دولية للوصول إلى هدنة وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.