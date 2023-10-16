كتائب القسام تكشف عن عدد الأسرى لديها وتعد بإطلاق سراح الأجانب (فيديو)

قدر الناطق باسم كتاب القسام، أبو عبيدة، عدد الأسرى لدى حركة حماس بعد عملية “طوفان الأقصى” بما يتراوح بين 200 إلى 250 أسيرا “وربما يزيد”، مشيرا إلى أنهم سيتعاملون مع أي عنصر في جيش الاحتلال يحمل جنسية أجنبية باعتباره “عدوا”.

وأكد في كلمة، الاثنين، أنهم سيطلقون سراح المحتجزين الأجانب “حينما تتوافر الظروف المناسبة لذلك”.

وأشار إلى وجود أسرى أجانب لم يتأكدوا “من هوياتهم ونعتبرهم ضيوفا علينا”، وأنهم يتعاملون مع جميع الأسرى “وفق ما تمليه علينا تعاليم ديننا”.

وقال إن “أحد الأسرى وهو الفنان الإسرائيلي غاي أوليفز، قتل أول أمس بسبب قصف العدو المستمر على قطاع غزة”، مضيفا أن “22 أسيرا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على غزة”.

وأكد أنهم “مصرون على إدخال الفرحة على كل بيت فلسطيني من خلال ملف الأسرى”.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له “الضربة الأقسى في تاريخه”.

أبو عـبـيـدة الناطق باسم القـسـام: · لم يكن العدو يتوقع أن قوة عربية محاصرة في #غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه · نتعامل مع الأسرى وفق ما تمليه علينا تعاليم ديننا · نقول للعدو إن رمال غزة ستبتلعه · نؤكد من جديد أن تلويح #الاحتلال بالتدخل البري لن يرهبنا ولا نخشاه ونحن… pic.twitter.com/qPzNpfXae9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

وهدد أبو عبيدة قوات الاحتلال وقال إن “رمال غزة ستبتلعها”، مؤكدا أن “تلويح الاحتلال بالتدخل البري لن يرهبنا ولا نخشاه ونحن جاهزون له”.

وقال إن “العدو يستنجد بالعالم من خلال ترويجه مزاعم فاشلة”.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية، فضلا عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.