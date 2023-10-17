المستشار الألماني يؤكد تعاطفه مع “الألم الإسرائيلي” (فيديو)

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.

وفي مؤتمر صحفي مع نتنياهو، عبَّر شولتس عن قلقه مما حصل، وأكد تعاطفه مع “الألم الإسرائيلي”، وقال إن كل دولة لديها الحق في حماية مواطنيها والحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى جهود “لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة”.

من جهته، قال نتنياهو إن العدوان على غزة ليس معركة إسرائيل وحدها “بل معركة مشتركة للحضارات ضد الوحشية”، حسب قوله.

وفي ما يلي أبرز ما جاء على لسان المستشار الألماني: