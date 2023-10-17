المستشار الألماني يؤكد تعاطفه مع “الألم الإسرائيلي” (فيديو)
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202307:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.
وفي مؤتمر صحفي مع نتنياهو، عبَّر شولتس عن قلقه مما حصل، وأكد تعاطفه مع “الألم الإسرائيلي”، وقال إن كل دولة لديها الحق في حماية مواطنيها والحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى جهود “لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة”.
من جهته، قال نتنياهو إن العدوان على غزة ليس معركة إسرائيل وحدها “بل معركة مشتركة للحضارات ضد الوحشية”، حسب قوله.
وفي ما يلي أبرز ما جاء على لسان المستشار الألماني:
- سنبذل جهودا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن.
- أحذر كل الجهات من التورط في هذا النزاع ولن نسامح في ذلك.
- نود أن نحافظ على الإنسانية في قطاع غزة ولن نصرف النظر عن هذه القضية.
- يجب أن نعمل للحيلولة دون تصعيد الوضع الراهن.
- عدد من المختطفين يحملون الجنسية الألمانية ونحن نحاول تحريرهم.
- قلقون مما حصل ونتعاطف مع الألم الإسرائيلي، وكل دولة لديها الحق في حماية مواطنيها والحفاظ على أمنها.
- الاحتفال بالعنف ممنوع وسيقابَل بالعقاب.
- سنحمي المؤسسات اليهودية في ألمانيا.
- سأبحث حالة الوضع الإنساني مع الرئيس المصري.
- الأطراف الخارجية يجب أن تبتعد عن صراع إسرائيل وحماس.
- لا بد لنا من منع اتساع رقعة الحريق في المنطقة، ويجب ألا يرى أي طرف أن التدخل في الصراع فكرة جيدة.
- حكومتي تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تصاعد هذا الصراع.
المصدر : الجزيرة مباشر