غزة.. المئات من مرضى الفشل الكلوي معرضون للموت بسبب انقطاع المياه والكهرباء (فيديو)

في ظل العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، تزداد معاناة مرضى الفشل الكلوي في القطاع خاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بقطع المياه والكهرباء عن السكان، الأمر الذي يعرض حياة أصحاب الأمراض المزمنة لخطر كبير لاسيما مرضى الفشل الكلوي والذين يقارب عددهم الألف مريض.

وقال الطبيب بمستشفى “شهداء الأقصى” للجزيرة مباشر محمد خطاب إن “ساعات جلسات الغسيل تم تقليصها لبعض المرضى من 4 ساعات أسبوعيا إلى 3 ساعات بسبب زيادة أعداد المرضى، وتكدس حالات الغسيل طوال اليوم”.

وحذر من أن “قطع المياه والكهرباء عن القطاع يهدد بتوقف وحدات غسيل الكلى العاملة في القطاع عن العمل الأمر الذي يعرض حياة ألف مريض فشل كلوي للخطر”.

وناشد إيهاب المعشر رئيس قسم الكلى بمستشفى شهداء الأقصى جميع المنظمات بضرورة توفير كل مستلزمات مرضى الكلى الجدد اللذين نزحوا مؤخرا من شمال غزة إلى جنوبها.

وطالب أحد المرضى بالمستشفى بضرورة وقف الحرب حتى يتمكنوا من تلقي العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة المعرضين لخطر الموت.





ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.