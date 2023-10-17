فيتو أمريكي فرنسي بريطاني ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا، الاثنين بتوقيت واشنطن.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، التي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وندد النص بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب لكنه لم يذكر اسم حماس.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ مما أدى إلى استشهاد 2808 فلسطينيين، وإصابة 9938 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وقد أسفرت عملية حركة “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسر أكثر من 200 آخرين.