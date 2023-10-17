مصادر للجزيرة مباشر: تحرك قوافل مساعدات من مدينة العريش المصرية باتجاه معبر رفح (فيديو)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، تحرك قوافل مساعدات من مدينة العريش المصرية باتجاه معبر رفح البري مع قطاع غزة المحاصر.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الشاحنات الكبيرة في طريقها إلى المعبر.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أكدت، الثلاثاء، أنه لم يسمح بدخول قطرة ماء ولا حبة قمح ولا لتر وقود إلى غزة خلال منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن فتح معبر رفح الحدودي الرئيسي بين قطاع غزة المحاصر ومصر “ضرورة ملحة”.

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأهمية احتواء الموقف الحالي، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وتوافق الرئيسان بشأن أولوية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.