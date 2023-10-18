فلسطين

المستشار الألماني يحتمي في ملجأ بعد إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب (فيديو)

المستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
المستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو (الفرنسية)
18/10/2023-|آخر تحديث: 18/10/202303:35 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اضطر وفد المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من تل أبيب متوجهة إلى القاهرة بسبب إنذار صاروخي.

وتم اصطحاب شولتس في سيارة إلى أحد المباني، وطلبت السلطات من الركاب الآخرين أن ينبطحوا على الأرض في المهبط.

وتم إطلاق صاروخين مضادين للطائرات، تم سماعهما بوضوع من المهبط. وبعد دقائق قليلة، تمكن الركاب من العودة إلى الطائرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء اضطر شولتس وفقا لوسائل إعلام ألمانية للذهاب إلى ملجأ في السفارة الألمانية عندما انطلقت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي، حيث اضطر إلى البقاء هناك لبضع دقائق.

ووصل شولتس إلى تل أبيب في زيارة للإعراب عن التضامن مع إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية