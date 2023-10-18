المستشار الألماني يحتمي في ملجأ بعد إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب (فيديو)

اضطر وفد المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من تل أبيب متوجهة إلى القاهرة بسبب إنذار صاروخي.

وتم اصطحاب شولتس في سيارة إلى أحد المباني، وطلبت السلطات من الركاب الآخرين أن ينبطحوا على الأرض في المهبط.

وتم إطلاق صاروخين مضادين للطائرات، تم سماعهما بوضوع من المهبط. وبعد دقائق قليلة، تمكن الركاب من العودة إلى الطائرة.

صواريخ المـ ـقـ ـاومة تجبر المستشار الألماني على الانبطاح في مطار بن غوريون #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/gD9bVG4LeT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء اضطر شولتس وفقا لوسائل إعلام ألمانية للذهاب إلى ملجأ في السفارة الألمانية عندما انطلقت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي، حيث اضطر إلى البقاء هناك لبضع دقائق.

ووصل شولتس إلى تل أبيب في زيارة للإعراب عن التضامن مع إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ.