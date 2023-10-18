غزة.. استمرار انتشال الجثث وتحذير من نفاد المواد الأساسية وتوقف المستشفيات

يستمر انتشال الأشلاء من موقع مجزرة المستشفى المعمداني الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي بالقصف مساء أمس الثلاثاء، مع تحذير من توقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء “مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تُعَد مجزرة القرن الحادي والعشرين، وهي امتداد لجرائمه منذ نكبة شعبنا عام 1948”.

وحذر البيان من توقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة، وتوقف العناية الطبية والمواطنين بسبب الكارثة الصحية وانعدام الغذاء والماء.

وأضاف “حتى هذه اللحظة، هناك انتشال لأشلاء من موقع مجزرة المستشفى المعمداني الذي تعمّد الاحتلال استهدافه بشكل مباشر والمدنيين النازحين إليه، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية وما تسمى أخلاق الحرب”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه “لا يمكن توصيف ما جرى إلا بالمحرقة، وأن اعتراف الاحتلال لوسائل الإعلام الغربية أن استهدافه لكل الأماكن في قطاع غزة، موافق عليها سياسيا وعسكريا”.

وقال إن ذلك “يؤكد تعمّده قتل المدنيين والأطفال والطواقم الصحية والصحفية، ورغبته بارتكاب هولوكست ضد شعبنا يفوق في إجرامه ما سجلته النازية”.

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وأضاف البيان “ذلك يثبت للعالم أن الاحتلال لن يتوقف عن القتل والدمار دون خشية من عقاب أو محاسبة، بعدما لم يستطع العالم حتى فرض ممر إنساني لإدخال الحاجيات الأساسية لمواجهة النكبة الإنسانية والعدوان المتواصل”.

وقال البيان “بتنا أمام مشهد خاتمة هذه النكبة الإنسانية بنفاد المواد الحياتية الأساسية وبتوقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة، ما يعني تحوّل غزة إلى مقبرة جماعية من المرضى والجرحى بسبب توقف العناية الطبية والمواطنين بسبب الكارثة الصحية وانعدام الغذاء والماء”.

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الوضع خارج عن السيطرة

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس على منصة إكس اليوم الأربعاء “مع كل ثانية نتأخر فيها عن إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا”، مؤكدا أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام على الحدود بين مصر وقطاع غزة.