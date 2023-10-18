وقفة قرب السفارة الأمريكية في القاهرة تنديدا بمجزرة المستشفى المعمداني (فيديو)

تظاهر مصريون قرب السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجًا على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء.

وشارك في الوقفة قيادات مدنية وشخصيات سياسية رددوا هتافات منددة بالمجزرة.

وطالب المتظاهرون بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي من القاهرة.

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة تنديدًا بقصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني في #غزة pic.twitter.com/bdi6oJLqIK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 17, 2023

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى المعمداني في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.