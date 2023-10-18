12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال على مبنى سكني في خان يونس (فيديو)

استشهد اليوم الأربعاء 12 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو سحاق في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس (فيديو)

يأتي هذا وسط قصف متواصل من طائرات الاحتلال على كافة المناطق في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيرا عرقيا وتهديد للوجود الفلسطيني”.

وأضاف أن “حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا ولازالت 28 حالة حرجة إضافة الى 314 إصابة بجراح مختلفة”.

وبلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي 3478 شهيدا و12065 إصابة بجراح مختلفة، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشار القدرة إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بلغ 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة “تلقينا نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل، ونتوقع وجود أحياء بين المفقودين تحت الأنقاض ولكن عملية الوصول إليهم تواجه صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر وضعف الإمكانيات”.