السيسي وبايدن يتفقان على إدخال 20 شاحنة مساعدات لغزة (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحفيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، إن السيسي “وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية”. وأضاف “السيسي يستحق بعض التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا”.

وتابع “هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل يوم الجمعة المقبل لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات”.

وهذا العدد من الشاحنات لا يُذكر مقارنة بتقديرات الأمم المتحدة لحاجات سكان غزة، إذ رأى وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن القطاع يحتاج إلى دخول 100 شاحنة يوميا.

وأوضح بايدن أن الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن دخول دفعة ثانية يتوقف على “كيف ستسير الأمور”.

وحذّر الرئيس الأمريكي حركة “حماس” من أنّه إذا “استولت عليها (المساعدات) أو منعت عبورها فسينتهي الأمر”.

بدورها، قالت الرئاسة المصرية في بيان في ساعة متأخرة من الأربعاء، إن السيسي وبايدن اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة “بشكل مستدام”.

وذكر متحدث باسم الرئاسة أن “الجهات المعنية في الدولتين تقوم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات”.