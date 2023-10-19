طبيب يبعث برسالة للعالم وأمامه جثامين 6 شهداء من أطفال غزة (شاهد)

بث ناشطون وصحفيون مقطع فيديو على مواقع التواصل أظهر توجيه طبيب فلسطيني رسالة للعالم، بينما وضعت أمامه جثامين 6 شهداء من الأطفال الذين ارتقوا بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وظهر الطبيب رفقة عدد من الأطقم الطبية وأسر الشهداء بداخل أحد مستشفيات القطاع، متسائلا “أين العالم من هذه المجازر التي ترتكب بحق هذا الشعب المظلوم والمكلوم”.

ولليوم الـ12 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.