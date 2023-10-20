أدى صلاة الجمعة 5 آلاف فقط.. شرطة الاحتلال تقيد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى (فيديو)

أدى 5 آلاف مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة الثانية، وهو ما تسبب في انخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين المصلين عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول “ساحات المسجد كانت شبه فارغة فلم يتمكن من أداء الصلاة إلا 5 آلاف مصلّ”.

قوات الاحتلال تمنع بعض النساء من دخول المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/uWe13KpHYd — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 20, 2023

وعادة ما يؤدي صلاة الجمعة في المسجد ما يزيد على 50 ألفا، وتصل أعدادهم إلى أكثر من ذلك في المناسبات الدينية خاصة شهر رمضان.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة في القدس والبوابات الخارجية للأقصى وأوقفت الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

واضطر مئات من الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع الملاصقة لأسوار البلدة القديمة التي تحتضن المسجد الأقصى.

تغطية صحفية: فلسطينون يؤدون الصلاة في شارع الزهرة بالقدس المحتلة بعد منع الاحتلال لهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. pic.twitter.com/qMKvD0JQ34 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2023

لكن الشرطة ألقت قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المصلين في حي واد الجوز الملاصق للبلدة القديمة عند محاولتهم الصلاة في الشارع، بحسب شهود عيان.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية رسميا على هذه القيود في القدس.

تزامناً مع صلاة الجمعة .. قوات الاحتلال قمعت المصلين وحاولت منعهم من أداء الصلاة في حي رأس العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/o2ehCbSjUD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 20, 2023

وتأتي القيود، في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ نحو أسبوعين، شن غارات مكثفة على قطاع غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردًّا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.