فلسطين

أدى صلاة الجمعة 5 آلاف فقط.. شرطة الاحتلال تقيد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى (فيديو)

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى (رويترز)
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى (رويترز)
20/10/2023

أدى 5 آلاف مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة الثانية، وهو ما تسبب في انخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين المصلين عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول “ساحات المسجد كانت شبه فارغة فلم يتمكن من أداء الصلاة إلا 5 آلاف مصلّ”.

وعادة ما يؤدي صلاة الجمعة في المسجد ما يزيد على 50 ألفا، وتصل أعدادهم إلى أكثر من ذلك في المناسبات الدينية خاصة شهر رمضان.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة في القدس والبوابات الخارجية للأقصى وأوقفت الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

واضطر مئات من الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع الملاصقة لأسوار البلدة القديمة التي تحتضن المسجد الأقصى.

لكن الشرطة ألقت قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المصلين في حي واد الجوز الملاصق للبلدة القديمة عند محاولتهم الصلاة في الشارع، بحسب شهود عيان.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية رسميا على هذه القيود في القدس.

وتأتي القيود، في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ نحو أسبوعين، شن غارات مكثفة على قطاع غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردًّا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات