الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بقتل صحفي على الحدود الجنوبية

اتّهم الجيش اللبناني فجر اليوم الجمعة إسرائيل بقتل عضو في “فريق صحفي” كان في مهمّة في جنوب لبنان لتغطية الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الجيش في بيان إنّه “أثناء قيام فريق إعلامي من 7 أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدوّ بأسلحة رشّاشة ما أدّى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر”.

وفي وقت سابق قال بيان لقوة حفظ السلام في جنوب لبنان “يونيفل” إن شخصاً قُتل بعد أن حوصر مدنيون خلال تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في جنوب لبنان.

وأضافت القوة الأممية في بيانها أن الجيش اللبناني طلب المساعدة من قوة اليونيفيل “لسبعة أفراد محاصرين بالقرب” من الحدود خلال “تبادل كبير لإطلاق النار”.

استهداف فريق إعلامي بأسلحة رشاشة من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/vaegUfuEEt — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 19, 2023

وأكّد متحدث باسم القوة الأممية أن جميع المحاصرين مدنيون.

وأضاف بيان اليونيفل “للأسف، فإنّ أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتمّ إنقاذ الآخرين بنجاح”.

وتابع البيان “لقد أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة”.

ويتبادل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل يومياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبهذا الحادث يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان منذ بدء العدوان إلى 22، معظمهم من المقاتلين ما عدا أربعة مدنيّين على الأقل، بينهم صحفي من وكالة رويترز.