القسام تدعو للتظاهر أمام سفارات إسرائيل وأمريكا في دول العالم (فيديو)

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ما وصفهم بـ”أحرار العالم” للتظاهر والاحتشاد أمام سفارات إسرائيل والولايات المتحدة في دول العالم.

وقال في كلمة نشرتها الكتائب على تليغرام، الخميس، إن “دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني (إسرائيل) لن ينجده أو يسعفه”، مؤكدا أنه “لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوة المقاومة الفلسطينية”.

وتابع “العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما”، مشيرا إلى أن “المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب”.

وأكد في ختام كلمته أن كتائب القسام “تتحكم في مجريات الميدان ومستعدة لمعركة طويلة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة استشهد على إثرها أكثر من 3800 فلسطيني، بينهم أكثر من ألف طفل، فضلا عن إصابة ما يزيد على 12 ألفا آخرين، فيما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي المقابل قتلت حماس وفصائل المقاومة ما يزيد على 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت ما بين 200 و250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.