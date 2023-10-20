بايدن: سأطلب تمويلا عاجلا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ولن أسمح لحماس وبوتين بالانتصار (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً “عاجلاً” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه المتلفز إن دعم هذين البلدين هو “استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى”.

وقال إنه لن يسمح “لإرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين (الرئيس الروسي) ينتصرون”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب بايدن:

عدت من إسرائيل وكنت أول رئيس يزورها وقت الحرب

أولويتنا هي إعادة الأمريكيين الأسرى لدى حركة حماس

حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

إيران تدعم حماس والحرب الروسية على أوكرانيا

تحدثت مع الرئيس محمود عباس وأعدت التأكيد على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الكرامة وحق تقرير المصير

نواجه نقطة تحول في التاريخ ستحدد المستقبل لعقود قادمة

نشعر بالحزن جراء المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون من القصف وما جرى من قصف المستشفى في غزة والذي لم يقم به الإسرائيليون

حماس وبوتين تجمعهما الرغبة في إبادة الديمقراطيات المجاورة

أفعال حماس لا يمكن أن تدفعنا لتجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء

سنعمل للتأكد من ضمان فعالية القبة الحديدية في حماية أجواء إسرائيل

الهجوم على إسرائيل يذكرنا بثمانية عشر شهرا من الحرب في أوكرانيا منذ أن شن بوتين غزوه على أوكرانيا

التأكد من نجاح إسرائيل وأوكرانيا أمر جوهري للأمن القومي الأمريكي

حماس تريد أن تقضي على إسرائيل وديمقراطيتها وغايتها دمار الشعب اليهودي

سأطلب حزمة مساعدات غير مسبوقة من الكونغرس بما يحفظ أمن إسرائيل ويضمن تفوقها العسكري

سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء والماء والدواء

أكثر من 1300 شخص ذبحوا في إسرائيل بينهم ما لا يقل عن 32 مواطنا أمريكيا

إيران تدعم حماس ومجموعات إرهابية أخرى في منطقة الشرق الأوسط

حزمة المساعدات التي سأطرحها على الكونغرس غير مسبوقة فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي تجاه الأمن الإسرائيلي

توصلت مع القيادتين الإسرائيلية والمصرية لاتفاق بشأن وصول أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

تم قتل طفل أمريكي فلسطيني قبل أيام ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أو صامتين عندما تحصل أمور كهذه

ننبذ كل مظاهر الكراهية في الولايات المتحدة سواء كان ذلك ضد المسلمين أو اليهود أو أي شخص آخر

لدينا خلافاتنا الداخلية ولكن ينبغي أن نتجاوزها ولا يمكننا ترك إرهبيين مثل حماس تحقق الانتصار

لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين ويستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمان وكرامة وسلام

ناقشت مع نتنياهو التصرف وفقا لقوانين الحرب وهذا يعني حماية المدنيين

سنتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى

أطلب من الكونغرس أن يقدم التزاما غير مسبوق بأمن إسرائيل ويضمن لها التفوق العسكري

الاعتداء على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا

علمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمنا فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى والموت