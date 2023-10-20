بايدن: سأطلب تمويلا عاجلا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ولن أسمح لحماس وبوتين بالانتصار (فيديو)
20/10/2023-|آخر تحديث: 20/10/202305:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً “عاجلاً” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.
وقال بايدن في خطابه المتلفز إن دعم هذين البلدين هو “استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى”.
وقال إنه لن يسمح “لإرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين (الرئيس الروسي) ينتصرون”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب بايدن:
- عدت من إسرائيل وكنت أول رئيس يزورها وقت الحرب
- أولويتنا هي إعادة الأمريكيين الأسرى لدى حركة حماس
- حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
- إيران تدعم حماس والحرب الروسية على أوكرانيا
- تحدثت مع الرئيس محمود عباس وأعدت التأكيد على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الكرامة وحق تقرير المصير
- نواجه نقطة تحول في التاريخ ستحدد المستقبل لعقود قادمة
- نشعر بالحزن جراء المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون من القصف وما جرى من قصف المستشفى في غزة والذي لم يقم به الإسرائيليون
- حماس وبوتين تجمعهما الرغبة في إبادة الديمقراطيات المجاورة
- أفعال حماس لا يمكن أن تدفعنا لتجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء
- سنعمل للتأكد من ضمان فعالية القبة الحديدية في حماية أجواء إسرائيل
- الهجوم على إسرائيل يذكرنا بثمانية عشر شهرا من الحرب في أوكرانيا منذ أن شن بوتين غزوه على أوكرانيا
- التأكد من نجاح إسرائيل وأوكرانيا أمر جوهري للأمن القومي الأمريكي
- حماس تريد أن تقضي على إسرائيل وديمقراطيتها وغايتها دمار الشعب اليهودي
- سأطلب حزمة مساعدات غير مسبوقة من الكونغرس بما يحفظ أمن إسرائيل ويضمن تفوقها العسكري
- سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء والماء والدواء
- أكثر من 1300 شخص ذبحوا في إسرائيل بينهم ما لا يقل عن 32 مواطنا أمريكيا
- إيران تدعم حماس ومجموعات إرهابية أخرى في منطقة الشرق الأوسط
- حزمة المساعدات التي سأطرحها على الكونغرس غير مسبوقة فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي تجاه الأمن الإسرائيلي
- توصلت مع القيادتين الإسرائيلية والمصرية لاتفاق بشأن وصول أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة
- تم قتل طفل أمريكي فلسطيني قبل أيام ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أو صامتين عندما تحصل أمور كهذه
- ننبذ كل مظاهر الكراهية في الولايات المتحدة سواء كان ذلك ضد المسلمين أو اليهود أو أي شخص آخر
- لدينا خلافاتنا الداخلية ولكن ينبغي أن نتجاوزها ولا يمكننا ترك إرهبيين مثل حماس تحقق الانتصار
- لا يمكننا التخلي عن حل الدولتين ويستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في أمان وكرامة وسلام
- ناقشت مع نتنياهو التصرف وفقا لقوانين الحرب وهذا يعني حماية المدنيين
- سنتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى
- أطلب من الكونغرس أن يقدم التزاما غير مسبوق بأمن إسرائيل ويضمن لها التفوق العسكري
- الاعتداء على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا
- علمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمنا فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى والموت
المصدر : الجزيرة مباشر