بايدن: سأطلب تمويلا عاجلا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ولن أسمح لحماس وبوتين بالانتصار (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً “عاجلاً” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه المتلفز إن دعم هذين البلدين هو “استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى”.

وقال إنه لن يسمح “لإرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين (الرئيس الروسي) ينتصرون”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب بايدن: