حزب الله ينشر لقطات لاستهداف موقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، الخميس، لقطات لاستهداف نقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة المنارة وموقع العياد بالصواريخ الموجهة.

وقالت قناة المنار الفضائية التابعة للحزب إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عصر الخميس تحصينات موقع العياد التابع لجيش العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة”.

وأكدت أنه تم تحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة.

وكانت “كتائب القسام-لبنان” أعلنت في بيان، الخميس، مسؤوليتها عن إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق بالجليل الغربي في إسرائيل.

وأوضحت “تم إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 30 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة”.





ومنذ اندلاع مواجهات عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين مقاتلين من “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، تسبّب في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.